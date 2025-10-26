Учёные в тревоге: самый большой вулкан Ирана ожил после тысячелетий молчания

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние наблюдения за массивным стратовулканом на стыке двух стран выявили тревожные сигналы: после долгого затишья в более чем семь веков он, похоже, выходит из спячки. Ученые фиксируют подъем его купола, что намекает на бурление под землей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Brian Snelson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вулкан

Свежая работа, размещенная в издании Geophysical Research Letters, фиксирует подъем вершины на девять сантиметров между июлем прошлого года и маем нынешнего. Эта деформация сохраняется, указывая на скопление газов в недрах. Вулканолог Пабло Гонсалес, один из ключевых авторов, пояснил в беседе с Live Science, что такие газовые облака неизбежно найдут выход — либо в виде мощного выброса, либо более плавно.

Он подчеркнул отсутствие срочной опасности, но призвал к повышенному вниманию к объекту. По его словам, публикация не призвана сеять страх среди населения, а скорее побудить иранские власти инвестировать в мониторинг, чтобы лучше понять риски.

Местные в окрестностях замечали пар и газы еще год назад, а серный аромат доносился даже за тридцать миль от кратера. Высящаяся на 3942 метра гора доминирует над цепью поменьше, рожденных на океанском дне Аравийской плиты — самый крупный в юго-восточном Иране.

Из-за труднодоступности точные измерения дают спутниковые данные. Аспирант Мохаммадхоссейн Мохаммадния в паре с Гонсалесом применили их для оценки высоты основания. Скорее всего, вспучивание вызвано сдвигами в подземных водно-тепловых потоках, спровоцировавшими кластеризацию газов или подъем расплава ближе к поверхности.

Команда продолжает слежку, координируя усилия с коллегами, чтобы не упустить ключевые изменения.