Смертоносный гость из Новой Гвинеи уже рядом: берегитесь!

2:27
Наука

Жители округа Коллиер в солнечном штате все чаще сталкиваются с неожиданным и отталкивающим соседом прямо у своих домов — скользким плоским существом из далеких тропиков.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Этот пришелец, известный как новогвинейский сосальщик, уже давно беспокоит местных, представляя угрозу не только для комфорта, но и для здоровья людей, питомцев и всей окружающей среды.

По информации издания Gulf Coast News, тропический гость, скорее всего, прибыл на американскую землю в компании импортных растений. Его первое появление в регионе зафиксировали примерно десять лет назад, и с тех пор популяция незаметно разрослась, охватив несколько территорий.

Уильям Кроу, специалист по нематодам из Университета Флориды, ознакомившись с присланными кадрами, пришел к выводу, что на записях запечатлены именно такие особи. Он отметил, что внешний вид этих созданий не единственная проблема: они способны распространять опасного паразита, связанного с воспалением мозговых оболочек. По его словам, яйца вредителя могут оседать в выделяемой слизи на свежих овощах, и при случайном употреблении в пищу это чревато тяжелыми последствиями, включая неизлечимые формы заболевания, полные страданий.

Хотя случаи заражения среди флоридцев пока не отмечены, паразит уже обнаружен у диких зверей и домашних собак в округе. Это заставляет власти и жителей удвоить бдительность.

Такие чужеродные формы жизни наносят удар по местной фауне, пожирая улиток, жуков и прочих мелких обитателей. В результате страдают естественные связи в природе, и восстановить баланс становится почти невыполнимой задачей.

Чтобы минимизировать риски, ученые советуют тщательно проверять все саженцы перед тем, как вносить их в жилище или на участок. Эффективный метод — погружение корней в теплую воду около 43-49 градусов Цельсия на пять минут, что уничтожит скрытых захватчиков и их потомство.

Если вы наткнулись на такого незваного гостя, нейтрализуйте его без риска: посыпьте солью, обдайте кипятком или просто раздавите целиком. Главное — избегать разделения на фрагменты, поскольку каждая часть способна регенерировать и плодиться.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
