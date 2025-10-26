Инженерное чудо Гизы: как блоки весом 60 тонн взлетали к вершине пирамиды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На протяжении почти 4500 лет пирамида в Гизе остаётся не только символом человеческой изобретательности, но и одной из самых устойчивых загадок инженерной истории.

пирамида Хуфу, Гиза
Фото: Wikimedia Commons by Gary Todd is licensed under Public domain
пирамида Хуфу, Гиза

Как египтяне без современных кранов, подъёмных механизмов и машин смогли поднять около 2,3 миллиона каменных блоков — некоторые весом до 60 тонн — на высоту более140 метров? Это остаётся предметом горячих дискуссий между историками, инженерами и археологами.

Почему стандартные теории не устраивают

Традиционные объяснения часто сводятся к идее огромных внешних пандусов (наклонных рамп), по которым рабочие тащили блоки. Но есть несколько ключевых моментов, против которых они сталкиваются:

  • Если уклон рампы был бы допустимым (≤10 %), её длина до вершины пирамиды должна была бы составлять около 1,5 км или больше — такой массив прокладки не обнаружен. 

  • Плоская длинная рампа объёмом могла бы превысить объём самой пирамиды, что делает её крайне неэффективной.

  • Спиральные рампы вокруг пирамиды сталкиваются с узкими поворотами блоков и авторитетными расчётами: скорость укладки блока должна была бы быть около одного блока в минуту, если строительство растянулось на ~20 лет. 

Таким образом, археологи и инженеры всё чаще считают: внешние рампы сами по себе не дают удовлетворительного объяснения.

Новая модель: внутренние механизмы вместо гигантских рамп

В октябре 2025 года в журнале npj Heritage Science была опубликована статья Simon Andreas Scheuring (Шойринга) с радикально иной теорией. Он предлагает, что ключевой механизм заключался не в длинной рампе извне, а в системе "блоков-противовесов", движущихся по наклонным внутренним каналам пирамиды (спускам-рампам) с использованием тросов/блоков и архитектурных элементов, которые мы сегодня можем видеть как Предкамерный зал, Большую галерею, спусковой коридор и др. 

Вот наиболее значимые элементы этой модели:

  • Внутренние наклонные каналы использовались как направляющие для перемещения крупных блоков-противовесов.

  • Эти внутренние рампы были устроены таким образом, что по мере возведения пирамиды верхний участок получал более короткую рампу, что соответствовало уменьшению высоты и веса блоков ближе к вершине. 

  • Модель позволяет объяснить некоторые архитектурные особенности пирамиды: например, изменение высоты курсов (слоёв камня) по мере подъёма, вогнутость граней (concavity) и центральную борозду (furrow) на её сторонах. 

  • Таким образом, нет необходимости в гигантской внешней рампе, объёмная нагрузка материалов уменьшена, логистика становится реалистичнее с точки зрения древних технологий.

Культурный контекст: египетская инженерия и её наследие

Египетское царство IV династии, во время правления фараона Хуфу (≈ 2589-2566 гг. до н. э.), было в расцвете архитектурных достижений. Пирамида Хуфу — самая большая на плато Гиза — возводилась при руководстве его великого архитектора Хемьену. Согласно древним письменным источникам и папирусам, рабочие-наёмники, свободные и сезонные мастера, участвовали в строительстве, получая пищу, одежду и жильё от государства.

Сравнение с аналогичными сооружениями показывает:

  • В Mесопотамии и Персии также возводились массивные здания (зиккураты, дворцы), но ни одно не имело такого масштаба и точности.

  • В Средиземноморье аналогов по объёму и инженерной сложности нет до хилленистического периода.

  • Поэтому Великая пирамида остаётся не просто гробницей, а технологическим чудом своего времени, сочетавшим архитектуру, инженерную организацию, трудовую мобилизацию и богатую символику (духовную и политическую).

Почему это важно — для науки, техники и культуры

  • Если предложенная модель (системы противовесов + внутренние рампы) подтвердится, она изменит наше представление о древних технологиях, показывает, насколько продуманной и рациональной была египетская логистика.

  • С инженерной точки зрения модель предоставляет интересный пример использования гравитации + противовесов вместо только мускульной силы на длинных наклонных путях.

  • С культурной и туристической стороны: когда ты стоишь у пирамиды, важно понимать — ты не просто смотришь на "каменную гору", а на свидетельство планирования, труда тысяч людей и инженерного гения, который не уступает современным механизмам в своей внутренней логике.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Правда ли, что найденная модель окончательно доказана?
Нет. Хотя модель Шойринга получила публикацию в peer-reviewed журнале и подкреплена архитектурным анализом, прямых артефактов (например, деревянных противовесов или полных внутренних рамп) пока не обнаружено. Исследование всё ещё требует дополнительных данных и одобрения властей Египта.

2. Почему древние египтяне использовали именно такой метод, а не больше людей?
Руководству были нужны не просто сила, а скорость, обзор и контроль: если укладывать блоки примерно один в минуту, как предполагает Шойринг, то лишь мускулов было бы недостаточно. Противовесные системы дают стабильность скорости, меньшее число рабочих и меньшее расточительство материала.

3. Можно ли увидеть эти внутренние рампы сегодня?
Большая часть сооружения закрыта или недоступна для туристов. Тем не менее, некоторые коридоры и галереи (например, Большая галерея) можно посетить, и они могут быть элементами системы. Но официальных подтверждений пока нет.

4. А как насчёт спиральных внешних рамп, которые часто показывают в книгах?
Да, такие теории существуют: внешняя рампа, обвивавшая пирамиду спиралью. Но инженеры отмечают проблемы: узкие повороты, слабая логистика, отсутствие археологических остатков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
