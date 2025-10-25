Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине

В Северном Уэльсе 36-летний Дэвид Мосс из графства Чешир совершил, возможно, величайшее открытие римского клада, когда его металлоискатель зафиксировал сигнал на глубине всего полуметра.
Под землёй лежали два глиняных сосуда, доверху наполненных серебряными и бронзовыми монетами времён Римской империи — всего до 15 000 экземпляров.
Открытие произошло в августе 2025 года, когда Мосс вместе с коллегами исследовал поле, которое он описал как "практически нетронутое".
После нескольких часов безуспешных поисков прибор вдруг издал чистый, устойчивый сигнал.
На глубине около 50 сантиметров показался первый глиняный сосуд, а чуть поодаль — второй.
"Я был в шоке. Никогда не думал, что под моими ногами окажется такое количество монет. Настойчивость действительно окупилась", — рассказал Мосс.
Общий вес находки — около 60 килограммов. Это означало, что простое хобби моментально превратилось в задачу археологического масштаба.
Осознав ценность находки, Мосс немедленно уведомил владельца участка и упаковал монеты в пластиковый контейнер.
Но на пути домой его охватила тревога — вдруг кто-то узнает о кладе и попытается его украсть? Поэтому следующие три ночи он провёл, спя в машине рядом с находкой, охраняя древние монеты, прежде чем сдать их в Национальный музей Кардиффа.
"Я просто не мог оставить их без присмотра. Казалось, что они принадлежат истории, но пока история в багажнике моей машины", — вспоминает Мосс.
Эксперты полагают, что клад может датироваться III-IV веками н. э., когда территория Британии находилась под контролем Римской империи.
По предварительным оценкам, часть монет могла принадлежать солдатам или торговцам, спрятавшим свои сбережения в эпоху нестабильности.
"Возможен сценарий, при котором римские легионеры, отправляясь в поход или во время смут, закопали казну для сохранности и не вернулись за ней", — объяснил Энтони Хэлс, председатель Нумизматического общества Южного Уэльса.
Если оценки подтвердятся, то находка Мосса превзойдёт предыдущий рекорд - 10 000 монет, найденных недалеко от Чепстоу в 1990-х годах.
Сейчас клад находится в Национальном музее Кардиффа, где монеты проходят процесс консервации и анализа.
Учёные исследуют их состав, чеканку и символику, чтобы определить происхождение и период обращения.
Результаты анализа помогут уточнить торговые и военные маршруты римской Британии. Уже известно, что в районе находки пересекались пути из римских крепостей Честер и Сегонций (современный Карнарвон).
Римляне вторглись в Британию в 43 году н. э. и на протяжении почти четырёх столетий удерживали контроль над территорией.
В Уэльсе располагались стратегические гарнизоны и рудники, а монеты активно использовались для расчётов в военных лагерях и торговых центрах.
Археологи уже находили в регионе следы римских дорог, керамики и амфор, но клады такого масштаба крайне редки.
Каждая новая находка даёт возможность восстановить карту экономической жизни Британской провинции империи.
|Год и место
|Количество монет
|Эпоха
|Примечание
|Чепстоу, Уэльс (1990-е)
|10 000
|III век
|Самый крупный клад до 2025 года
|Салли, Гламорган (2008)
|6 000
|IV век
|Найден в керамическом сосуде
|Frome Hoard, Сомерсет (2010)
|52 000
|III век
|Один из крупнейших кладов Британии
|Северный Уэльс (2025)
|до 15 000
|III-IV века
|Потенциально крупнейший в истории Уэльса
По закону Великобритании, такие находки классифицируются как "treasure" (достояние государства).
Это значит, что клад подлежит передаче музею, а его стоимость будет оценена независимой комиссией.
Если находка признается государственной, вознаграждение разделят между Дэвидом Моссом и владельцем земли.
"Я просто хотел найти что-то интересное, а в итоге стал частью истории", — говорит Мосс.
1. Сколько могут стоить найденные монеты?
Оценка зависит от редкости, состояния и исторической ценности. Предварительные прогнозы — от 100 000 до 500 000 фунтов стерлингов.
2. Почему монеты хранились в глиняных сосудах?
Это был самый удобный и доступный способ хранения в античности — глина защищала металл от коррозии и влаги.
3. Можно ли было оставить клад себе?
Нет. По британскому закону все археологические находки старше 300 лет должны быть переданы государству, но находчик получает компенсацию.
4. Какого периода монеты?
Предположительно — позднеримский период, когда Британия переживала политические потрясения и усиление варварских вторжений.
5. Что станет с монетами после изучения?
После реставрации часть клада выставят в Национальном музее Кардиффа и региональных исторических центрах Уэльса.
