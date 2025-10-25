Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине

6:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В Северном Уэльсе 36-летний Дэвид Мосс из графства Чешир совершил, возможно, величайшее открытие римского клада, когда его металлоискатель зафиксировал сигнал на глубине всего полуметра.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний кувшин с монетами

Под землёй лежали два глиняных сосуда, доверху наполненных серебряными и бронзовыми монетами времён Римской империи — всего до 15 000 экземпляров.

Случайная находка, изменившая жизнь

Открытие произошло в августе 2025 года, когда Мосс вместе с коллегами исследовал поле, которое он описал как "практически нетронутое".

После нескольких часов безуспешных поисков прибор вдруг издал чистый, устойчивый сигнал.

На глубине около 50 сантиметров показался первый глиняный сосуд, а чуть поодаль — второй.

"Я был в шоке. Никогда не думал, что под моими ногами окажется такое количество монет. Настойчивость действительно окупилась", — рассказал Мосс.

Общий вес находки — около 60 килограммов. Это означало, что простое хобби моментально превратилось в задачу археологического масштаба.

Три ночи в машине с сокровищем

Осознав ценность находки, Мосс немедленно уведомил владельца участка и упаковал монеты в пластиковый контейнер.

Но на пути домой его охватила тревога — вдруг кто-то узнает о кладе и попытается его украсть? Поэтому следующие три ночи он провёл, спя в машине рядом с находкой, охраняя древние монеты, прежде чем сдать их в Национальный музей Кардиффа.

"Я просто не мог оставить их без присмотра. Казалось, что они принадлежат истории, но пока история в багажнике моей машины", — вспоминает Мосс.

Монеты римских легионеров

Эксперты полагают, что клад может датироваться III-IV веками н. э., когда территория Британии находилась под контролем Римской империи.

По предварительным оценкам, часть монет могла принадлежать солдатам или торговцам, спрятавшим свои сбережения в эпоху нестабильности.

"Возможен сценарий, при котором римские легионеры, отправляясь в поход или во время смут, закопали казну для сохранности и не вернулись за ней", — объяснил Энтони Хэлс, председатель Нумизматического общества Южного Уэльса.

Если оценки подтвердятся, то находка Мосса превзойдёт предыдущий рекорд - 10 000 монет, найденных недалеко от Чепстоу в 1990-х годах.

Путь в музей и научное исследование

Сейчас клад находится в Национальном музее Кардиффа, где монеты проходят процесс консервации и анализа.

Учёные исследуют их состав, чеканку и символику, чтобы определить происхождение и период обращения.

Результаты анализа помогут уточнить торговые и военные маршруты римской Британии. Уже известно, что в районе находки пересекались пути из римских крепостей Честер и Сегонций (современный Карнарвон).

Исторический контекст: Рим в Уэльсе

Римляне вторглись в Британию в 43 году н. э. и на протяжении почти четырёх столетий удерживали контроль над территорией.

В Уэльсе располагались стратегические гарнизоны и рудники, а монеты активно использовались для расчётов в военных лагерях и торговых центрах.

Археологи уже находили в регионе следы римских дорог, керамики и амфор, но клады такого масштаба крайне редки.

Каждая новая находка даёт возможность восстановить карту экономической жизни Британской провинции империи.

Сравнение с другими знаменитыми кладами

Год и место Количество монет Эпоха Примечание Чепстоу, Уэльс (1990-е) 10 000 III век Самый крупный клад до 2025 года Салли, Гламорган (2008) 6 000 IV век Найден в керамическом сосуде Frome Hoard, Сомерсет (2010) 52 000 III век Один из крупнейших кладов Британии Северный Уэльс (2025) до 15 000 III-IV века Потенциально крупнейший в истории Уэльса

Реакция и судьба находки

По закону Великобритании, такие находки классифицируются как "treasure" (достояние государства).

Это значит, что клад подлежит передаче музею, а его стоимость будет оценена независимой комиссией.

Если находка признается государственной, вознаграждение разделят между Дэвидом Моссом и владельцем земли.

"Я просто хотел найти что-то интересное, а в итоге стал частью истории", — говорит Мосс.

FAQ

1. Сколько могут стоить найденные монеты?

Оценка зависит от редкости, состояния и исторической ценности. Предварительные прогнозы — от 100 000 до 500 000 фунтов стерлингов.

2. Почему монеты хранились в глиняных сосудах?

Это был самый удобный и доступный способ хранения в античности — глина защищала металл от коррозии и влаги.

3. Можно ли было оставить клад себе?

Нет. По британскому закону все археологические находки старше 300 лет должны быть переданы государству, но находчик получает компенсацию.

4. Какого периода монеты?

Предположительно — позднеримский период, когда Британия переживала политические потрясения и усиление варварских вторжений.

5. Что станет с монетами после изучения?

После реставрации часть клада выставят в Национальном музее Кардиффа и региональных исторических центрах Уэльса.