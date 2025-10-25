Под свалкой — арена Рима: в Турции нашли древний ипподром под мусорным полигоном

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:52
Наука

В центральной Турции археологи сделали открытие, которое уже называют сенсационным для всей Средиземноморской археологии.

Археолог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археолог

Под слоем бытового мусора и городских отходов, на месте нынешнего блошиного рынка Битпазары в городе Кайсери, обнаружен двухтысячелетний римский ипподром — грандиозная арена, где некогда проходили скачки и колесничные состязания древнего города Кесария.

Открытие, начавшееся с карты XIX века

Проект по исследованию участка начался с анализа старинных карт и путевых заметок путешественников XIX века, которые указывали на существование некоего сооружения.

Особую роль сыграли записи греческого учёного Грегориоса Бернардакиса, который упоминал загадочное кольцевое строение в районе современного центра Кайсери.
Когда археологи наложили исторические схемы на спутниковые снимки, они заметили едва различимый овал под городской застройкой — типичный след римской арены.

Дальнейшие геофизические исследования подтвердили догадку: под землёй скрывались фундаменты монументального сооружения длиной около 450 метров — приблизительно столько же, сколько длина Колизея в Риме.

Римский ипподром в сердце Анатолии

Новый ипподром в Кайсери стал третьим известным римским сооружением в Анатолии, наряду с аренами в Эфесе и Пергаме.
Он служил центром развлечений и общественной жизни античной Кесарии — богатого римского города в Каппадокии.

Здесь устраивались гонки на колесницах, празднества в честь императоров и, возможно, ритуальные процессии.
По оценкам историков, ипподром мог вмещать десятки тысяч зрителей - от купцов и воинов до чиновников римской провинции.

"Это была не просто арена, а символ силы и роскоши Римской империи в глубине Малой Азии", — отмечает профессор археологии Мехмет Огуз из Университета Эрджиес.

Как арена превратилась в свалку

Ирония истории в том, что в XX веке это место было превращено в городскую свалку.
Между 1950 и 1980 годами сюда свозили бытовые отходы, строительный мусор и даже промышленные материалы.

К середине 1980-х слой мусора достиг 20 метров, полностью скрыв под собой античные руины.
Только в последние годы, после появления интереса к ревитализации исторического центра Кайсери, начались первые георадарные исследования.

Кайсери: перекрёсток цивилизаций

Современный Кайсери, древняя Кесария Каппадокийская, — один из старейших городов Анатолии.
Основанный хеттами более 4 тысяч лет назад, он пережил греческий, римский, византийский и османский периоды.

Во времена Рима Кесария была стратегическим и торговым центром на пути из Средиземноморья в Месопотамию.
Наличие ипподрома такого масштаба указывает, что город занимал важное место в провинциальной иерархии империи.

Что дальше

Городские власти Кайсери уже заявили о планах начать поэтапное раскопочное восстановление арены.
Первым этапом станет удаление верхнего слоя мусора и бетона, после чего будут проведены консервационные работы.

Муниципалитет рассматривает возможность создания археологического парка под открытым небом, который объединит рынок, музеи и реконструированные фрагменты ипподрома.
Проект может стать новым туристическим магнитом региона, где история и современность буквально соседствуют под одной землёй.

Культурный контекст: традиция римских ипподромов

Римские ипподромы — это не только спортивные сооружения, но и политические сцены.
Гонки колесниц символизировали соперничество фракций и власть императора, а толпы зрителей могли быть как восторженными, так и бунтующими.

Самый известный пример — Цирк Максимус в Риме, вмещавший до 250 000 человек.
Арены в Эфесе и Пергаме считались провинциальными аналогами столичного цирка.
Теперь Кайсери добавляет к этому списку восточно-анатолийский вариант, свидетельствующий о распространении римской культуры далеко за пределы Италии.

FAQ

1. Что такое римский ипподром?
Это арена овальной формы, где проводились гонки на колесницах, популярное зрелище в Римской империи.

2. Чем он отличается от Колизея?
Колизей предназначался для гладиаторских боёв и драмы, а ипподром — для скоростных соревнований и массовых праздников.

3. Почему арена оказалась под свалкой?
После распада Римской империи Кесария утратила значение, а руины постепенно засыпались.
В XX веке участок использовался как свалка, так как никто не подозревал, что под ним — древний монумент.

4. Можно ли будет посетить место находки?
Да, после консервации и расчистки планируется создание музея под открытым небом с реконструкцией фрагментов арены.

5. Сколько таких сооружений сохранилось в мире?
Полностью или частично сохранились около 50 римских ипподромов, но большинство из них находятся в Италии и Северной Африке.
В Анатолии это лишь третий известный экземпляр.

6. Что находят внутри подобных арен?
Археологи обычно обнаруживают монеты, статуэтки лошадей, элементы мозаик и надписи с именами возниц и организаторов игр.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
