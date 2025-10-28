Гробница Тутанхамона трещит по швам: ученые бьют тревогу — великая реликвия под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:24
Наука

Тысячи лет она скрывала тайны фараона и пережила всё - песчаные бури, землетрясения и вторжения. Но теперь гробница Тутанхамона оказалась на грани разрушения. Учёные предупреждают: усыпальница, открытая более века назад, находится в критическом состоянии. Если не принять срочных мер, человечество может потерять один из важнейших памятников Древнего Египта.

Египетская гробница
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Египетская гробница

Гробница, пережившая тысячелетия

Обнаруженная в 1922 году британским археологом Говардом Картером, гробница Тутанхамона (KV62) стала сенсацией XX века. В её стенах археологи нашли несметные сокровища, золотую маску юного фараона и уникальные фрески, сохранившие яркие краски три с лишним тысячелетия.

Сегодня этот шедевр древнеегипетского искусства переживает тяжелейший кризис. Стены погребальной камеры покрыты микротрещинами, а потолок рассечён глубокой щелью, через которую просачивается дождевая вода. Вместе с влагой внутрь попадают микроорганизмы и грибки, разрушающие пигменты фресок.

"Потолок гробницы уже испытывает нагрузки, превышающие предел прочности сланца", — отметил профессор Каирского университета Сайед Хемеда.

Как природа разрушает усыпальницу

Гробница высечена в породе Эсна — это разновидность сланца, известная своей неустойчивостью к влаге. При изменении влажности камень расширяется и сжимается, создавая колоссальные внутренние напряжения. Постепенно эти циклы подтачивают структуру свода, а микротрещины превращаются в крупные разломы.

Ключевым моментом стала катастрофа 1994 года, когда мощное наводнение затопило Долину царей. Ил и вода пропитали стены гробницы, изменив микроклимат внутри. Повышенная влажность стала питательной средой для грибков, которые начали поедать краску настенных изображений.

Сейчас на некоторых фресках заметны потемнения и пятна — следы деятельности микроорганизмов. Без быстрой консервации шедевры древнеегипетской живописи могут исчезнуть навсегда.

Геология против наследия

Опасность кроется не только в самой гробнице. Окрестные горы, по словам профессора археологии Каирского университета Мохамеда Атии Хаваша, пронизаны сетью трещин и пустот. Если произойдёт обвал, каменные массы могут обрушиться сразу на несколько усыпальниц, включая соседние гробницы фараонов XVIII династии.

"Эта ситуация — суровое предупреждение, которое до сих пор остаётся без должного внимания", — подчеркнул Мохамед Атия Хаваш.

Проблему усугубляет то, что Долина царей, несмотря на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, до сих пор не имеет полноценной программы по управлению рисками и мониторингу геологических процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование обычных кондиционеров и осушителей воздуха.
  • Последствие: неравномерное распределение влажности и деформация стен.
  • Альтернатива: внедрение специализированной системы микроклимата, поддерживающей постоянную температуру и влажность.
  • Ошибка: реставрация без предварительного анализа породы.
  • Последствие: новые трещины и ускоренная эрозия.
  • Альтернатива: использовать лазерное 3D-сканирование и цифровое моделирование перед началом работ.
  • Ошибка: ограничение доступа туристов без консервации.
  • Последствие: утрата источников финансирования на охрану памятника.
  • Альтернатива: ввести квоты на посещение и направить средства от билетов на реставрацию.

Как спасти гробницу

Учёные сходятся во мнении: первоочередная задача — стабилизировать микроклимат и укрепить своды. Для этого нужно:

  • изолировать трещины от попадания воды;
  • создать систему отвода дождевых стоков;
  • провести микробиологическую обработку стен;
  • установить датчики влажности и температуры.

Параллельно планируется детальное 3D-сканирование всех поверхностей, чтобы сохранить цифровую копию фресок в случае дальнейшей деградации. Подобная технология уже используется при сохранении пещеры Ласко во Франции.

Главные угрозы гробнице Тутанхамона

Фактор Опасность Последствие
Влага и просачивание воды Разрушение пигментов Потеря фресок
Грибки и микроорганизмы Биокоррозия Потемнение стен
Геологические подвижки Деформация потолка Обрушение
Туристическая нагрузка Повышение температуры Микротрещины и осыпание штукатурки

А что если ничего не предпринимать?

Археологи предупреждают: при отсутствии срочных мер в течение ближайших 20 лет гробница может стать непригодной для посещения. Даже если своды не обрушатся полностью, микроскопические повреждения приведут к постепенной утрате росписей.

Возможно, часть фресок придётся перенести в музеи или создать точную копию усыпальницы, как это было сделано с гробницей Нефертари. Однако специалисты надеются сохранить оригинал на месте.

Плюсы и минусы сохранения

Плюсы Минусы
Сохранение подлинной атмосферы и контекста Высокий риск разрушения
Возможность туристического посещения Необходимость постоянного контроля
Привлечение внимания к культурному наследию Ограниченные ресурсы на реставрацию

FAQ

Почему гробница разрушается именно сейчас?

Изменения климата, подземные воды и последствия наводнений усилили процессы эрозии породы.

Можно ли остановить разрушение?

Да, при комплексной реставрации и контроле микроклимата можно стабилизировать состояние гробницы.

Опасно ли посещать усыпальницу туристам?

Нет, для посетителей создан безопасный маршрут, но количество экскурсий постепенно сокращают.

Сколько лет гробнице Тутанхамона?

Около 3300 лет — она была построена в XIV веке до н. э.

Мифы и правда

  • Миф: гробница разрушается из-за "проклятия фараона".
  • Правда: основная причина — геологические и климатические факторы, а не мистические силы.
  • Миф: золото и артефакты до сих пор хранятся внутри.
  • Правда: все ценности давно перенесены в Каирский музей.
  • Миф: полностью восстановить росписи невозможно.
  • Правда: современные технологии позволяют воссоздать утраченные фрагменты с точностью до миллиметра.

3 интересных факта

  1. Маска Тутанхамона весит более 11 килограммов золота.
  2. После открытия гробницы в 1922 году исследователи нашли более 5 тысяч предметов.
  3. Восстановительные работы проводились уже четыре раза — последний проект завершился в 2019 году.

Исторический контекст

Тутанхамон правил Египтом всего девять лет — с 1334 по 1325 год до н. э. Несмотря на короткое правление, его гробница стала одной из самых известных в мире. В отличие от других захоронений фараонов, она почти не была разграблена. Именно поэтому учёные получили бесценную информацию о жизни и верованиях древних египтян.

Сегодня, спустя век после открытия, человечество снова стоит перед выбором: либо сохранить этот символ Древнего Египта, либо позволить времени стереть его навсегда.

Гробница Тутанхамона пережила три тысячелетия, но не выдерживает современных испытаний. Влага, трещины и грибки угрожают не только фрескам, но и самой целостности сооружения. Спасти усыпальницу ещё возможно — если объединить усилия учёных, реставраторов и государства. Ведь вместе с её обрушением исчезнет не просто памятник, а живая память о величии древнего Египта.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
