Гробница Тутанхамона трещит по швам: ученые бьют тревогу — великая реликвия под угрозой

Тысячи лет она скрывала тайны фараона и пережила всё - песчаные бури, землетрясения и вторжения. Но теперь гробница Тутанхамона оказалась на грани разрушения. Учёные предупреждают: усыпальница, открытая более века назад, находится в критическом состоянии. Если не принять срочных мер, человечество может потерять один из важнейших памятников Древнего Египта.
Обнаруженная в 1922 году британским археологом Говардом Картером, гробница Тутанхамона (KV62) стала сенсацией XX века. В её стенах археологи нашли несметные сокровища, золотую маску юного фараона и уникальные фрески, сохранившие яркие краски три с лишним тысячелетия.
Сегодня этот шедевр древнеегипетского искусства переживает тяжелейший кризис. Стены погребальной камеры покрыты микротрещинами, а потолок рассечён глубокой щелью, через которую просачивается дождевая вода. Вместе с влагой внутрь попадают микроорганизмы и грибки, разрушающие пигменты фресок.
"Потолок гробницы уже испытывает нагрузки, превышающие предел прочности сланца", — отметил профессор Каирского университета Сайед Хемеда.
Гробница высечена в породе Эсна — это разновидность сланца, известная своей неустойчивостью к влаге. При изменении влажности камень расширяется и сжимается, создавая колоссальные внутренние напряжения. Постепенно эти циклы подтачивают структуру свода, а микротрещины превращаются в крупные разломы.
Ключевым моментом стала катастрофа 1994 года, когда мощное наводнение затопило Долину царей. Ил и вода пропитали стены гробницы, изменив микроклимат внутри. Повышенная влажность стала питательной средой для грибков, которые начали поедать краску настенных изображений.
Сейчас на некоторых фресках заметны потемнения и пятна — следы деятельности микроорганизмов. Без быстрой консервации шедевры древнеегипетской живописи могут исчезнуть навсегда.
Опасность кроется не только в самой гробнице. Окрестные горы, по словам профессора археологии Каирского университета Мохамеда Атии Хаваша, пронизаны сетью трещин и пустот. Если произойдёт обвал, каменные массы могут обрушиться сразу на несколько усыпальниц, включая соседние гробницы фараонов XVIII династии.
"Эта ситуация — суровое предупреждение, которое до сих пор остаётся без должного внимания", — подчеркнул Мохамед Атия Хаваш.
Проблему усугубляет то, что Долина царей, несмотря на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, до сих пор не имеет полноценной программы по управлению рисками и мониторингу геологических процессов.
Учёные сходятся во мнении: первоочередная задача — стабилизировать микроклимат и укрепить своды. Для этого нужно:
Параллельно планируется детальное 3D-сканирование всех поверхностей, чтобы сохранить цифровую копию фресок в случае дальнейшей деградации. Подобная технология уже используется при сохранении пещеры Ласко во Франции.
|Фактор
|Опасность
|Последствие
|Влага и просачивание воды
|Разрушение пигментов
|Потеря фресок
|Грибки и микроорганизмы
|Биокоррозия
|Потемнение стен
|Геологические подвижки
|Деформация потолка
|Обрушение
|Туристическая нагрузка
|Повышение температуры
|Микротрещины и осыпание штукатурки
Археологи предупреждают: при отсутствии срочных мер в течение ближайших 20 лет гробница может стать непригодной для посещения. Даже если своды не обрушатся полностью, микроскопические повреждения приведут к постепенной утрате росписей.
Возможно, часть фресок придётся перенести в музеи или создать точную копию усыпальницы, как это было сделано с гробницей Нефертари. Однако специалисты надеются сохранить оригинал на месте.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение подлинной атмосферы и контекста
|Высокий риск разрушения
|Возможность туристического посещения
|Необходимость постоянного контроля
|Привлечение внимания к культурному наследию
|Ограниченные ресурсы на реставрацию
Изменения климата, подземные воды и последствия наводнений усилили процессы эрозии породы.
Да, при комплексной реставрации и контроле микроклимата можно стабилизировать состояние гробницы.
Нет, для посетителей создан безопасный маршрут, но количество экскурсий постепенно сокращают.
Около 3300 лет — она была построена в XIV веке до н. э.
Тутанхамон правил Египтом всего девять лет — с 1334 по 1325 год до н. э. Несмотря на короткое правление, его гробница стала одной из самых известных в мире. В отличие от других захоронений фараонов, она почти не была разграблена. Именно поэтому учёные получили бесценную информацию о жизни и верованиях древних египтян.
Сегодня, спустя век после открытия, человечество снова стоит перед выбором: либо сохранить этот символ Древнего Египта, либо позволить времени стереть его навсегда.
Гробница Тутанхамона пережила три тысячелетия, но не выдерживает современных испытаний. Влага, трещины и грибки угрожают не только фрескам, но и самой целостности сооружения. Спасти усыпальницу ещё возможно — если объединить усилия учёных, реставраторов и государства. Ведь вместе с её обрушением исчезнет не просто памятник, а живая память о величии древнего Египта.
