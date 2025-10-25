Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир

Солнце вновь демонстрирует непредсказуемый характер. Уже с 25 октября по 31 октября Земля окажется под воздействием продолжительной магнитной бури, вызванной серией корональных выбросов плазмы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля во время магнитной бури

По прогнозам специалистов, геомагнитный индекс Kp достигнет 6, что соответствует сильному шторму, способному затронуть не только космическое пространство, но и самочувствие людей.

Что происходит на Солнце

В этом году наше светило переживает пик 11-летнего цикла солнечной активности, когда на поверхности звезды участились вспышки и выбросы плазмы.

Каждый из таких выбросов представляет собой огромное облако заряженных частиц — электронов и протонов — массой до 10 миллиардов тонн, которое движется со скоростью от 400 до 2000 км/с.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая геомагнитные возмущения.

Эффект от таких "солнечных бурь" ощущается сразу в нескольких областях — от работы техники до самочувствия людей.

Как это влияет на Землю

Технические последствия:

Возможны перебои в радиосвязи и навигации (включая GPS).

Повышается риск сбоев в электросетях , особенно на высоких широтах.

Спутники и космические аппараты могут столкнуться с помехами и перегрузками в электронике.

На полярных широтах — яркие полярные сияния, видимые даже в необычных регионах, таких как Прибалтика, север России и Канада.

Для здоровья:

Магнитные бури чаще всего ощущают метеозависимые люди — у них могут проявиться:

головные боли, слабость, раздражительность;

скачки давления;

бессонница или сонливость;

обострение хронических заболеваний.

Что говорят учёные

По данным Европейской космической обсерватории и российского Института солнечно-земной физики, цикл солнечной активности, начавшийся в 2019 году, достиг максимума в 2024–2025 гг.

Это означает, что вспышки и корональные выбросы будут происходить чаще и мощнее, чем в предыдущие годы.

Что делать во время магнитной бури

Для обычных людей:

Избегать перенапряжения, стрессов и недосыпа.

Пить больше воды, ограничить кофеин и алкоголь.

Не перегружать себя физически.

При необходимости — держать под рукой лекарства для стабилизации давления.

Для тех, кто работает с техникой и связью:

Проверить защиту систем от электромагнитных импульсов.

Минимизировать работу с чувствительной электроникой.

Перенести важные операции (например, спутниковые калибровки или навигационные эксперименты) на начало ноября.

Интересный факт

Самая сильная буря за всю историю наблюдений произошла в 1859 году — знаменитое "Событие Каррингтона".

Тогда токи, наведённые солнечной плазмой, взорвали телеграфные линии по всему миру, а полярные сияния наблюдали даже на Кубе и в Риме.

Современные учёные полагают, что буря такого масштаба сегодня могла бы парализовать спутниковую связь и интернет на целые недели.

FAQ

1. Что такое геомагнитный индекс Kp?

Это шкала от 0 до 9, показывающая уровень возмущения магнитного поля Земли.

0-3 — спокойная обстановка,

4-5 — слабые возмущения,

6 и выше — сильная буря, способная влиять на технологии и здоровье.

2. Можно ли предсказать солнечные бури заранее?

Да, обычно за 1-3 дня. Учёные отслеживают активность Солнца с помощью спутников (SOHO, STEREO, Solar Orbiter), фиксирующих вспышки и выбросы плазмы.

3. Почему бури влияют на человека?

Изменения магнитного поля воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую системы, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

4. Может ли буря быть опасной для самолётов или космонавтов?

Для экипажей на орбите — да, из-за повышенного радиационного фона.

Для пассажирских самолётов — нет, уровень излучения остаётся в пределах нормы.

5. Когда цикл солнечной активности закончится?

Текущий 25-й цикл достигнет максимума в 2024–2025 годах и пойдёт на спад к 2030 году.

6. Можно ли увидеть полярное сияние в России?

Да! При Kp ≥ 6 сияние можно заметить не только в Мурманской области, но и в Санкт-Петербурге, Карелии, а иногда даже в Москве.