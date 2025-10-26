США на грани нервного срыва: чего больше всего боятся жители страны

В 2025 году страхи американцев вновь отразили тревоги современного общества — политические, экономические, технологические и личные. По данным ежегодного исследования Chapman University "What Americans Fear Most", десятка наиболее распространённых страхов почти не изменилась за последние годы, но их расстановка стала ещё показательнее: на первом месте по-прежнему стоит коррупция в правительстве.

Когда политика становится источником тревоги

Коррупция в органах власти остаётся главным страхом для большинства американцев уже десятый год подряд. Более 80% опрошенных заявили, что боятся или сильно боятся масштабной коррумпированности политической системы. Это говорит о нарастающем кризисе доверия между гражданами и институтами власти.

"Понимание того, чего именно боятся люди, помогает им осознать контекст и справиться с тревогой", — пояснил социолог Кристофер Бадер.

Личные страхи: здоровье и семья

На втором месте — страх за здоровье близких (58,9%). Этот показатель стабильно высок, особенно после пандемии COVID-19, когда многие осознали, насколько хрупким может быть благополучие семьи. Люди стали больше беспокоиться не только о болезнях, но и о доступности медицинской помощи, страховках и стоимости лечения.

Пятую позицию делят два схожих по эмоциональной нагрузке страха: потеря близких (55,3%) и вероятность участия США в новой мировой войне (55,3%). Геополитическая напряжённость, конфликты на Ближнем Востоке и военные действия в Европе усиливают чувство неуверенности даже у тех, кто живёт за тысячи километров от зон боевых действий.

Экономика и технологии — новые источники тревоги

Экономический или финансовый коллапс занимает третье место (58,2%). Несмотря на стабилизацию фондовых рынков, американцы всё ещё помнят инфляционные скачки 2022-2023 годов и боятся новых кризисов. Повышение цен на жильё, кредиты и продукты только подогревает это ощущение.

Четвёртое место занял кибертерроризм (55,9%) — страх, характерный для цифровой эпохи. Люди всё чаще сталкиваются с утечками данных, фишинговыми атаками и мошенничеством в интернете. Многие боятся, что хакеры могут парализовать работу банков, больниц и систем жизнеобеспечения.

Отдельного внимания заслуживает страх слежки со стороны правительства — его испытывают 52,7% опрошенных. Этот показатель говорит о растущем недоверии к цифровым платформам и государственным структурам, собирающим данные пользователей.

Экологические страхи

Природная тематика по-прежнему волнует американцев. Более половины респондентов (54,5%) боятся загрязнения питьевой воды, 53,5% — загрязнения рек, озёр и океанов. Эти тревоги не случайны: засуха в западных штатах, микропластик в воде и участившиеся техногенные катастрофы делают экологию одной из ключевых тем общественной дискуссии.

Страх применения Россией ядерного оружия также вошёл в топ-10 (53,7%), отражая беспокойство из-за международных конфликтов и политической нестабильности.

Почему страхи не совпадают с реальностью

Учёные отмечают, что между реальной угрозой и восприятием риска часто существует разрыв. Например, уровень преступности в США за последние годы снизился, однако страх перед преступностью растёт. Похожая ситуация наблюдается и с другими темами — СМИ усиливают тревожность, создавая ощущение постоянной угрозы.

"Иногда страхи живут дольше, чем события, которые их вызвали", — отметил профессор Кристофер Бадер.

Как управлять страхами: практические советы

Ограничить воздействие негативных новостей. Постоянное погружение в тревожную повестку усиливает стресс и создаёт ощущение нестабильности. Изучать источники страха. Понимание причин тревоги помогает осознать, насколько она обоснованна. Распознавать манипуляции. Медиареклама и политическая риторика часто используют страх как инструмент влияния. Развивать чувство общности. Общение с близкими, участие в волонтёрских инициативах и локальных сообществах снижает уровень изоляции. Заботиться о психическом здоровье. Регулярные физические упражнения, режим сна и поддержка психолога помогают восстановить баланс.

А что если страх — это защитный механизм?

Психологи напоминают, что страх — естественная реакция, необходимая для выживания. Он помогает нам быть осторожнее и принимать решения, исходя из инстинкта самосохранения. Но если страх становится хроническим, он превращается в барьер для развития.

В 2025 году американцы, по сути, боятся потери контроля — будь то в политике, экономике, технологиях или личной жизни. И, как отмечают эксперты, путь к спокойствию лежит не через игнорирование проблем, а через понимание их масштабов и влияние на них в пределах своих возможностей.

Плюсы и минусы тревожности общества

Аспект Плюсы Минусы Социальная настороженность Повышает гражданскую активность и контроль над властью Может привести к апатии и цинизму Информационная чувствительность Стимулирует критическое мышление Создаёт перегрузку и выгорание Экологическая тревожность Подталкивает к устойчивому образу жизни Провоцирует ощущение беспомощности

