Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировой океан жил по своим правилам: древние колебания оказались куда опаснее, чем думали
Исповедь участницы Суперстара: почему артисты боятся Ирины Понаровской
Хотел помочь — остался без машины: как прикуривание может закончиться кражей
Ремонт придётся переделывать: главная ошибка, которая выдаёт безвкусный интерьер в 2025 году
Малыши с характером белух: кого в Чёрном море зовут свинки, и почему о них молчит весь мир
Рост налогов на фоне инфляции: что ждёт россиян в 2026 году
Мясо по-московски: блюдо, рождённое из дефицита, но пережившее эпохи
Мыши наступают осенью: почему грызуны идут к людям и как остановить нашествие
Когда хочется по-домашнему: идеальная подливка, которая делает макароны и мясо вкуснее в два раза

SpaceX нарушила космические правила: сигнал Звёздного щита поставил в тупик даже учёных

8:12
Наука

Небольшая ошибка в вычислениях привела к большому открытию. Канадский астроном-любитель Скотт Тилли случайно обнаружил радиосигналы от спутников Starshield — проекта SpaceX, о котором известно крайне мало. Эти сигналы оказались не такими, какими должны быть по всем международным нормам.

Два спутника в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Два спутника в космосе

Тайный контракт и его цели

В 2021 году SpaceX заключила с американским правительственным агентством контракт на сумму 1,8 млрд долларов.

Проект Starshield предполагает запуск сотен спутников на низкую околоземную орбиту. Они могут объединяться в рои и работать синхронно, получая детализированные изображения планеты. В NRO называли систему "одной из самых мощных", когда-либо созданных, однако технические детали проекта остаются засекреченными.

Долгое время клиент оставался неизвестным, пока агентство Reuters не выяснило, что речь идёт о Национальном управлении разведки США (NRO). Эта структура отвечает за разработку и эксплуатацию спутников-шпионов, используемых для наблюдения за Землёй.

Открытие в Британской Колумбии

Тилли давно занимается наблюдением за спутниками как хобби. Однажды, из-за опечатки при вводе команд, он случайно переключился на частоты, которые обычно не использует. Именно там, в диапазоне 2025-2110 МГц, он уловил необычный сигнал из космоса.

Сравнив данные с записями других наблюдателей, он пришёл к выводу, что источник — спутники Starshield. Это вызвало удивление, ведь данный диапазон радиочастот предназначен для связи с космосом, а не наоборот.

Что особенного в этом диапазоне

Частоты 2025-2110 МГц международно закреплены за так называемыми восходящими линиями связи — передачей сигналов с Земли в космос, а не наоборот. Международный союз электросвязи (МСЭ), который регулирует распределение спектра, не предусматривает использование этого диапазона для нисходящих каналов.

Тилли установил, что 170 из 193 спутников Starshield излучают сигналы именно в этом S-диапазоне. По уровню мощности и характеру доплеровского сдвига можно с уверенностью утверждать, что это прямые передачи из космоса на Землю. В международных реестрах МСЭ нет разрешений на подобный способ связи.

Почему SpaceX могла пойти на такой шаг

Зачем использовать "запретный" диапазон, если это противоречит регламенту? Возможных объяснений несколько. Скотт Тилли предполагает, что это сделано для маскировки передачи данных — сигналы в таком диапазоне труднее обнаружить с поверхности планеты.

Профессор Университета Колорадо Кевин Гиффорд считает, что причина может быть куда прозаичнее.

"SpaceX могла просто выбрать незагруженный диапазон, чтобы избежать помех, а правовые нюансы планирует урегулировать позже", — отметил профессор Кевин Гиффорд.

Кроме того, военные спутниковые системы часто имеют уникальные требования к каналам связи, которые не афишируются из соображений безопасности.

Быстрое развитие и медленное регулирование

История с Starshield отражает растущий разрыв между скоростью технологического прогресса и возможностями международного регулирования. Количество спутников растёт стремительно, и традиционные механизмы согласования частот не всегда поспевают за новыми проектами.

В результате возникает "серая зона", где частные и государственные структуры действуют быстрее, чем органы надзора успевают реагировать.

"Современные орбитальные группировки ставят перед регуляторами беспрецедентные задачи", — заявил представитель Международного союза электросвязи.

Гражданские и военные орбитальные проекты

Параметр Гражданские системы (например, Starlink) Военные системы (например, Starshield)
Назначение Интернет, связь, наблюдение погоды Разведка, защита данных, скрытая передача
Доступность частот Открытые и согласованные Закрытые, частично засекреченные
Прозрачность данных Высокая, публичная Минимальная
Регулирование Под контролем МСЭ Частично вне международных рамок

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: использование неподтверждённых частот без координации с МСЭ.
    Последствие: риск радиопомех и международных споров.
    Альтернатива: регистрация каналов через официальные процедуры, как это делает проект Galileo.
  • Ошибка: засекречивание технических параметров.
    Последствие: рост подозрений и утечек информации.
    Альтернатива: частичное раскрытие параметров для независимых наблюдателей.
  • Ошибка: использование узкополосных частот для передачи данных.
    Последствие: низкая скорость, сравнимая с 3G.
    Альтернатива: переход на Ku- или Ka-диапазон для более высокой пропускной способности.

А что если сигналы несут больше, чем кажется

Некоторые специалисты допускают, что необычный диапазон может быть частью более сложной системы — например, для синхронизации роя спутников. Тогда радиопередача служит не для передачи данных на Землю, а для обмена между аппаратами.

Если это так, проект Starshield может представлять собой технологическую платформу нового поколения, где спутники действуют как единый организм, обмениваясь информацией напрямую.

Плюсы и минусы подхода SpaceX

Плюсы Минусы
Возможность скрытой передачи данных Нарушение международных норм
Снижение вероятности помех Ограниченная скорость связи
Гибкость в использовании частот Отсутствие прозрачности и контроля
Технологическое преимущество Риск политических конфликтов

FAQ

Какое назначение у проекта Starshield

Он предназначен для наблюдения за Землёй и обеспечения защищённой передачи данных в интересах разведки США.

Чем Starshield отличается от Starlink

Starlink обеспечивает интернет-доступ для гражданских пользователей, а Starshield — это закрытая военная система.

Могут ли частные наблюдатели обнаружить такие спутники

Да. Астрономы-любители, используя радиоприёмники и антенны, способны фиксировать сигналы и орбитальные параметры.

Что грозит за использование чужих частот

Формально — штрафы и дипломатические последствия, однако в военных проектах подобные конфликты часто замалчиваются.

Мифы и правда

  • Миф: Starshield передаёт шпионские данные прямо на базу NRO.
    Правда: прямые каналы передачи не подтверждены, большинство сигналов, вероятно, служат служебным целям.
  • Миф: SpaceX нарушает международное право.
    Правда: пока нет доказательств фактического ущерба или жалоб от других стран.
  • Миф: сигналы Starshield можно перехватить обычным оборудованием.
    Правда: нет, частоты требуют специальной аппаратуры с высокой чувствительностью.

Два интересных факта

  • Диапазон 2025-2110 МГц используется NASA для управления миссиями на Луне и Марсе.
  • Скотт Тилли ранее уже находил неизвестные спутники, включая старый военный аппарат IMAGE.

Исторический контекст

  • В 1960-х США запустили первые разведывательные спутники Corona для фоторазведки.
  • В 2000-х появились коммерческие спутники-шпионы DigitalGlobe, работающие на правительство.
  • SpaceX с 2021 года стала первым частным подрядчиком, получившим прямой контракт на орбитальную разведку.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Бизнес
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон Игорь Буккер Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Риск или мечта? Хилькевич откровенно рассказала о страхах и надеждах, связанных с четвёртым ребёнком
Сидишь — и сжигаешь калории: новая теория переворачивает правила похудения
Мотор рвётся, но не летит: куда исчезают лошадиные силы со временем
Сладость без калорий: как сезонный фрукт заменяет детокс-программу
Исторический фильм под угрозой: как Казахстан обошёлся с Кавказской пленницей
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
В Москве прошло заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества: главное
Как разведка СБУ готовила арест Садальского: актёр рассказал о сорванных планах Украины
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Под водой — прошлое, которое нас пугает: что нашли там, где, по легендам, начинался Потоп
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.