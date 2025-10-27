SpaceX нарушила космические правила: сигнал Звёздного щита поставил в тупик даже учёных

Небольшая ошибка в вычислениях привела к большому открытию. Канадский астроном-любитель Скотт Тилли случайно обнаружил радиосигналы от спутников Starshield — проекта SpaceX, о котором известно крайне мало. Эти сигналы оказались не такими, какими должны быть по всем международным нормам.
В 2021 году SpaceX заключила с американским правительственным агентством контракт на сумму 1,8 млрд долларов.
Проект Starshield предполагает запуск сотен спутников на низкую околоземную орбиту. Они могут объединяться в рои и работать синхронно, получая детализированные изображения планеты. В NRO называли систему "одной из самых мощных", когда-либо созданных, однако технические детали проекта остаются засекреченными.
Долгое время клиент оставался неизвестным, пока агентство Reuters не выяснило, что речь идёт о Национальном управлении разведки США (NRO). Эта структура отвечает за разработку и эксплуатацию спутников-шпионов, используемых для наблюдения за Землёй.
Тилли давно занимается наблюдением за спутниками как хобби. Однажды, из-за опечатки при вводе команд, он случайно переключился на частоты, которые обычно не использует. Именно там, в диапазоне 2025-2110 МГц, он уловил необычный сигнал из космоса.
Сравнив данные с записями других наблюдателей, он пришёл к выводу, что источник — спутники Starshield. Это вызвало удивление, ведь данный диапазон радиочастот предназначен для связи с космосом, а не наоборот.
Частоты 2025-2110 МГц международно закреплены за так называемыми восходящими линиями связи — передачей сигналов с Земли в космос, а не наоборот. Международный союз электросвязи (МСЭ), который регулирует распределение спектра, не предусматривает использование этого диапазона для нисходящих каналов.
Тилли установил, что 170 из 193 спутников Starshield излучают сигналы именно в этом S-диапазоне. По уровню мощности и характеру доплеровского сдвига можно с уверенностью утверждать, что это прямые передачи из космоса на Землю. В международных реестрах МСЭ нет разрешений на подобный способ связи.
Зачем использовать "запретный" диапазон, если это противоречит регламенту? Возможных объяснений несколько. Скотт Тилли предполагает, что это сделано для маскировки передачи данных — сигналы в таком диапазоне труднее обнаружить с поверхности планеты.
Профессор Университета Колорадо Кевин Гиффорд считает, что причина может быть куда прозаичнее.
"SpaceX могла просто выбрать незагруженный диапазон, чтобы избежать помех, а правовые нюансы планирует урегулировать позже", — отметил профессор Кевин Гиффорд.
Кроме того, военные спутниковые системы часто имеют уникальные требования к каналам связи, которые не афишируются из соображений безопасности.
История с Starshield отражает растущий разрыв между скоростью технологического прогресса и возможностями международного регулирования. Количество спутников растёт стремительно, и традиционные механизмы согласования частот не всегда поспевают за новыми проектами.
В результате возникает "серая зона", где частные и государственные структуры действуют быстрее, чем органы надзора успевают реагировать.
"Современные орбитальные группировки ставят перед регуляторами беспрецедентные задачи", — заявил представитель Международного союза электросвязи.
|Параметр
|Гражданские системы (например, Starlink)
|Военные системы (например, Starshield)
|Назначение
|Интернет, связь, наблюдение погоды
|Разведка, защита данных, скрытая передача
|Доступность частот
|Открытые и согласованные
|Закрытые, частично засекреченные
|Прозрачность данных
|Высокая, публичная
|Минимальная
|Регулирование
|Под контролем МСЭ
|Частично вне международных рамок
Некоторые специалисты допускают, что необычный диапазон может быть частью более сложной системы — например, для синхронизации роя спутников. Тогда радиопередача служит не для передачи данных на Землю, а для обмена между аппаратами.
Если это так, проект Starshield может представлять собой технологическую платформу нового поколения, где спутники действуют как единый организм, обмениваясь информацией напрямую.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность скрытой передачи данных
|Нарушение международных норм
|Снижение вероятности помех
|Ограниченная скорость связи
|Гибкость в использовании частот
|Отсутствие прозрачности и контроля
|Технологическое преимущество
|Риск политических конфликтов
Какое назначение у проекта Starshield
Он предназначен для наблюдения за Землёй и обеспечения защищённой передачи данных в интересах разведки США.
Starlink обеспечивает интернет-доступ для гражданских пользователей, а Starshield — это закрытая военная система.
Да. Астрономы-любители, используя радиоприёмники и антенны, способны фиксировать сигналы и орбитальные параметры.
Формально — штрафы и дипломатические последствия, однако в военных проектах подобные конфликты часто замалчиваются.
