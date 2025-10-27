SpaceX нарушила космические правила: сигнал Звёздного щита поставил в тупик даже учёных

8:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Небольшая ошибка в вычислениях привела к большому открытию. Канадский астроном-любитель Скотт Тилли случайно обнаружил радиосигналы от спутников Starshield — проекта SpaceX, о котором известно крайне мало. Эти сигналы оказались не такими, какими должны быть по всем международным нормам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License Два спутника в космосе

Тайный контракт и его цели

В 2021 году SpaceX заключила с американским правительственным агентством контракт на сумму 1,8 млрд долларов.

Проект Starshield предполагает запуск сотен спутников на низкую околоземную орбиту. Они могут объединяться в рои и работать синхронно, получая детализированные изображения планеты. В NRO называли систему "одной из самых мощных", когда-либо созданных, однако технические детали проекта остаются засекреченными.

Долгое время клиент оставался неизвестным, пока агентство Reuters не выяснило, что речь идёт о Национальном управлении разведки США (NRO). Эта структура отвечает за разработку и эксплуатацию спутников-шпионов, используемых для наблюдения за Землёй.

Открытие в Британской Колумбии

Тилли давно занимается наблюдением за спутниками как хобби. Однажды, из-за опечатки при вводе команд, он случайно переключился на частоты, которые обычно не использует. Именно там, в диапазоне 2025-2110 МГц, он уловил необычный сигнал из космоса.

Сравнив данные с записями других наблюдателей, он пришёл к выводу, что источник — спутники Starshield. Это вызвало удивление, ведь данный диапазон радиочастот предназначен для связи с космосом, а не наоборот.

Что особенного в этом диапазоне

Частоты 2025-2110 МГц международно закреплены за так называемыми восходящими линиями связи — передачей сигналов с Земли в космос, а не наоборот. Международный союз электросвязи (МСЭ), который регулирует распределение спектра, не предусматривает использование этого диапазона для нисходящих каналов.

Тилли установил, что 170 из 193 спутников Starshield излучают сигналы именно в этом S-диапазоне. По уровню мощности и характеру доплеровского сдвига можно с уверенностью утверждать, что это прямые передачи из космоса на Землю. В международных реестрах МСЭ нет разрешений на подобный способ связи.

Почему SpaceX могла пойти на такой шаг

Зачем использовать "запретный" диапазон, если это противоречит регламенту? Возможных объяснений несколько. Скотт Тилли предполагает, что это сделано для маскировки передачи данных — сигналы в таком диапазоне труднее обнаружить с поверхности планеты.

Профессор Университета Колорадо Кевин Гиффорд считает, что причина может быть куда прозаичнее.

"SpaceX могла просто выбрать незагруженный диапазон, чтобы избежать помех, а правовые нюансы планирует урегулировать позже", — отметил профессор Кевин Гиффорд.

Кроме того, военные спутниковые системы часто имеют уникальные требования к каналам связи, которые не афишируются из соображений безопасности.

Быстрое развитие и медленное регулирование

История с Starshield отражает растущий разрыв между скоростью технологического прогресса и возможностями международного регулирования. Количество спутников растёт стремительно, и традиционные механизмы согласования частот не всегда поспевают за новыми проектами.

В результате возникает "серая зона", где частные и государственные структуры действуют быстрее, чем органы надзора успевают реагировать.

"Современные орбитальные группировки ставят перед регуляторами беспрецедентные задачи", — заявил представитель Международного союза электросвязи.

Гражданские и военные орбитальные проекты

Параметр Гражданские системы (например, Starlink) Военные системы (например, Starshield) Назначение Интернет, связь, наблюдение погоды Разведка, защита данных, скрытая передача Доступность частот Открытые и согласованные Закрытые, частично засекреченные Прозрачность данных Высокая, публичная Минимальная Регулирование Под контролем МСЭ Частично вне международных рамок

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: использование неподтверждённых частот без координации с МСЭ.

Последствие: риск радиопомех и международных споров.

Альтернатива: регистрация каналов через официальные процедуры, как это делает проект Galileo.

использование неподтверждённых частот без координации с МСЭ. риск радиопомех и международных споров. регистрация каналов через официальные процедуры, как это делает проект Galileo. Ошибка: засекречивание технических параметров.

Последствие: рост подозрений и утечек информации.

Альтернатива: частичное раскрытие параметров для независимых наблюдателей.

засекречивание технических параметров. рост подозрений и утечек информации. частичное раскрытие параметров для независимых наблюдателей. Ошибка: использование узкополосных частот для передачи данных.

Последствие: низкая скорость, сравнимая с 3G.

Альтернатива: переход на Ku- или Ka-диапазон для более высокой пропускной способности.

А что если сигналы несут больше, чем кажется

Некоторые специалисты допускают, что необычный диапазон может быть частью более сложной системы — например, для синхронизации роя спутников. Тогда радиопередача служит не для передачи данных на Землю, а для обмена между аппаратами.

Если это так, проект Starshield может представлять собой технологическую платформу нового поколения, где спутники действуют как единый организм, обмениваясь информацией напрямую.

Плюсы и минусы подхода SpaceX

Плюсы Минусы Возможность скрытой передачи данных Нарушение международных норм Снижение вероятности помех Ограниченная скорость связи Гибкость в использовании частот Отсутствие прозрачности и контроля Технологическое преимущество Риск политических конфликтов

FAQ

Какое назначение у проекта Starshield

Он предназначен для наблюдения за Землёй и обеспечения защищённой передачи данных в интересах разведки США.

Чем Starshield отличается от Starlink

Starlink обеспечивает интернет-доступ для гражданских пользователей, а Starshield — это закрытая военная система.

Могут ли частные наблюдатели обнаружить такие спутники

Да. Астрономы-любители, используя радиоприёмники и антенны, способны фиксировать сигналы и орбитальные параметры.

Что грозит за использование чужих частот

Формально — штрафы и дипломатические последствия, однако в военных проектах подобные конфликты часто замалчиваются.

Мифы и правда

Миф: Starshield передаёт шпионские данные прямо на базу NRO.

Правда: прямые каналы передачи не подтверждены, большинство сигналов, вероятно, служат служебным целям.

Starshield передаёт шпионские данные прямо на базу NRO. прямые каналы передачи не подтверждены, большинство сигналов, вероятно, служат служебным целям. Миф: SpaceX нарушает международное право.

Правда: пока нет доказательств фактического ущерба или жалоб от других стран.

SpaceX нарушает международное право. пока нет доказательств фактического ущерба или жалоб от других стран. Миф: сигналы Starshield можно перехватить обычным оборудованием.

Правда: нет, частоты требуют специальной аппаратуры с высокой чувствительностью.

Два интересных факта

Диапазон 2025-2110 МГц используется NASA для управления миссиями на Луне и Марсе.

Скотт Тилли ранее уже находил неизвестные спутники, включая старый военный аппарат IMAGE.

Исторический контекст

В 1960-х США запустили первые разведывательные спутники Corona для фоторазведки.

В 2000-х появились коммерческие спутники-шпионы DigitalGlobe, работающие на правительство.

SpaceX с 2021 года стала первым частным подрядчиком, получившим прямой контракт на орбитальную разведку.