Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Таблетка против старения сердца: медицина приблизилась к невозможному
8 правил фитнеса для людей с лишним весом — и одно главное, о котором почти все забывают
Они пришли из холода, чтобы спасти планету: сибирские микроводоросли против углекислого ада
Эпоха уколов красоты подходит к концу: этот копеечный продукт заставляет кожу сиять
Фрукт против воспаления и усталости: как простой продукт поддерживает лёгкие и иммунитет
Поклонники увидели странный знак: кажется, Самойлова и Джиган передумали разводиться
Просроченная косметика: чем опасно использование старых средств и как понять, что пора выбросить баночку
Сон закончился, а тело не проснулось: 5 движений, которые вернут лёгкость ногам за 7 минут

Когда преступление приносит прибыль: как Лувр помог малоизвестной немецкой фирме прославиться

6:25
Наука

В Париже обсуждают не только дерзкое ограбление в Лувре, но и то, как немецкая компания Böcker из небольшого городка Верне (земля Северный Рейн-Вестфалия) превратила резонансную новость в вирусный рекламный ход.

Лувр в Париже
Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лувр в Париже

На снимке стоящего перед Лувром скипового подъёмника красуется слоган: Wenn's mal wieder schnell gehen muss - «Когда нужно быстрее управиться». Подъёмник перевозит «сокровища весом до 400 килограммов со скоростью 42 метра в минуту — бесшумно», — говорится далее в сообщении.

Пока одни следили за сводками о похищенных украшениях, другие делились в соцсетях постом бренда с фото фирменного подъёмника на фоне музея и ироничной подписью. Получился редкий случай, когда инструмент из строительной сферы неожиданно стал звездой инфополя — без агрессии, с долей самоиронии и четким пониманием границ уместности.

Как родилась идея и почему она "зашла"

По словам агентства Франс Пресс (AFP), идея исходила от управляющего директора Александра Бёккера, который предложил отреагировать быстро, но осторожно. Главным стоп-сигналом было возможное причинение вреда людям — пока не стало ясно, что пострадавших нет, публикация откладывалась, добавляет Западно-Германское радио (WDR).

Одна важная деталь: аудитория сегодня чувствительна к этике, и даже самая остроумная реклама легко превращается в антирекламу, если пренебречь контекстом. Здесь границу выдержали: тон не высмеивал инцидент, а обыгрывал узнаваемый силуэт техники и тему высоты — без прямых намеков на преступление.

Что увидели пользователи

На снимке — подъёмный лифт фирмы Böcker перед Лувром. Визуальная шутка считывается мгновенно: музей, высота, устройство, способное поднять груз. Копирайт короткий, легкий, с улыбкой. Такой формат идеально вписывается в скоростную ленту соцсетей: внимание хватается изображением, смысл мгновенно "дешифруется", а брендинг не лезет на первый план, хотя и остается в памяти.

Важная оговорка: Böcker не при чём

Компания подчеркнула, что не имеет отношения к ограблению и не предоставляла технику злоумышленникам. Тот самый подъёмник был продан французской прокатной фирме несколько лет назад и законно работал на рынке.

Преступники, по данным СМИ, выдав себя за потенциальных клиентов, попросту украли устройство во время инструктажа. Так бренд оказался в новостном сюжете чужой волей — и выбрал стратегию, которая переводит внимание с скандала на собственную компетенцию и узнаваемость, не спекулируя на чужом несчастье.

Что случилось в музее — коротко о фактах

Проникновение в Лувр заняло считанные минуты: от четырех до семи. Используя наклонный транспортёр, злоумышленники якобы поднялись на первый этаж, там при помощи "болгарки" разрезали две витрины, из которых выпотрошили восемь украшений и скрылись на скутерах. Такой сценарий звучит как эпизод из фильма-ограбления, и именно поэтому событие мгновенно разошлось по интернету. Вирусный потенциал здесь был неизбежен — вопрос лишь в том, кто и как им воспользуется.

Почему это сработало как маркетинг

Во-первых, скорость. В реальном времени бренды соревнуются не только идеями, но и минутами. Böcker опубликовал пост, пока тема была на пике, и поймал волну органических репостов. Во-вторых, уместность тона. Юмор не переходил грань, не романтизировал преступление, а подчёркивал компетенцию и узнаваемость продукта. В-третьих, ясность месседжа: никаких длинных объяснений, только образ, связанный с реальностью, где техника действительно присутствует в городском пространстве.

Где проходит этическая линия

Реактивный маркетинг на острые новости всегда балансирует на тонкой грани. Есть негласные правила: не шутить о травмах и человеческом горе, не присваивать себе "героизм" там, где его нет, не использовать чужую беду как повод для самовосхваления.

Подход Böcker показывает рабочую модель: дождаться подтверждения, что людям ничего не угрожает, отделить продукт от преступления и говорить языком визуальной метафоры, а не прямых намеков. Это снижает риски "обратного огня" и укрепляет доверие.

Эффект для репутации

Отклик в сети оказался ожидаемо позитивным: пользователи хвалили скорость и самоиронию, а СМИ подхватили историю как нетипичный кейс строительного бренда в повестке культурных новостей. Такая волна заметности редко требует рекламного бюджета — её подпитывает сам сюжет. При этом долгосрочный эффект зависит от следующего шага: если бренд закрепит узнаваемость контентом про безопасность, технологии и ответственность, хайп перерастет в капитал бренда. Если нет — превратится в одноразовый мем.

Техника как невольный персонаж истории

Подъемники и лифты обычно остаются "за кадром" городских процессов — работают, когда их не замечают. Но именно их незаметная роль делает образ сильным в инфополе: когда утилитарный объект внезапно оказывается в центре сюжета, он формирует парадокс внимания. Böcker этим воспользовался, но аккуратно: без героизации, без обещаний "поднять что угодно", без опасных ассоциаций. Это редкий урок для B2B-сегмента: визуальные решения могут быть вирусными, если говорить просто и точно.

Что дальше

История еще долго будет служить кейсом на конференциях по PR и SMM: как реагировать быстро, не переходя грань, и как объяснять аудитории свою непричастность, не звуча оправдательно. В эпоху, когда новости стремительны, именно способность отделить факт от инсинуаций и выбрать корректный тон становится конкурентным преимуществом. Böcker сделал ставку на уважение к контексту и минимализм — и именно эта комбинация сработала.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго

Миниатюрная бурозубка живёт на грани возможного: не спит зимой, теряет мозг и органы, а весной восстанавливается. Как ей удаётся выживать?

Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Они пришли из холода, чтобы спасти планету: сибирские микроводоросли против углекислого ада
Когда преступление приносит прибыль: как Лувр помог малоизвестной немецкой фирме прославиться
Эпоха уколов красоты подходит к концу: этот копеечный продукт заставляет кожу сиять
Фрукт против воспаления и усталости: как простой продукт поддерживает лёгкие и иммунитет
Поклонники увидели странный знак: кажется, Самойлова и Джиган передумали разводиться
Просроченная косметика: чем опасно использование старых средств и как понять, что пора выбросить баночку
Сон закончился, а тело не проснулось: 5 движений, которые вернут лёгкость ногам за 7 минут
Аллергики зря избегают кошек: эти три породы почти не выделяют опасный белок
Дом, который дышит: как пустота в интерьере превращается в источник гармонии и покоя
Один стакан в день: как гранатовый сок влияет на сердце и уровень холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.