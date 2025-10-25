Они видели то, что не должен видеть живой: исследование изменило представление о клинической смерти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:30
Наука

Смерть — одно из тех явлений, которые человек боится и не может до конца понять. Мы знаем, как работает сердце и мозг, умеем продлевать жизнь и оживлять тех, кто уже перестал дышать. Но что происходит в тот самый миг, когда организм замирает, а сознание, кажется, уходит за грань? Ответ на этот вопрос попытались найти ученые, опросив 48 человек, переживших клиническую смерть. Их рассказы оказались настолько разными, что, по словам исследователей, «наука и вера встретились лицом к лицу».

Мозг после смерти: открытие ученых
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мозг после смерти: открытие ученых

Что видят люди после смерти

Некоторые участники исследования говорили, что попадали в мир света и покоя. Они видели сияние, которое «зовёт», или фигуры, которых узнавали как Бога, Иисуса или ангелов. Другие описывали тьму, черные дыры, тоннели, из которых слышались голоса. Были и те, кто видел нечто похожее на структуру Вселенной — миллионы точек света, соединенных между собой, словно невидимая сеть.

"Мы были в полном шоке, — рассказал палеонтолог Гонсало Леонель Муньос. — Найти кости динозавра — обычное дело. Но найти яйцо в таком состоянии — невероятная редкость."

(Цитата приведена для примера оформления, но из основного текста она не используется).

Один мужчина вспоминал лестницу, ведущую вверх — туда, где стоял Иисус в белых одеждах. Женщина рассказывала, что встретила «великое сияние вдали», которое она назвала Богом. Другие утверждали, что видели умерших родственников, «молодых и красивых, как будто время пошло вспять».

Некоторые же видели совсем иное — «черную дыру, где свет был настолько ярким, что цвета исчезали». А один человек описал свой опыт как «погружение в матрицу»: пространство без тел, где можно перемещаться одной лишь мыслью.

Пороговые видения

Учёные попытались классифицировать эти переживания. Они выделили несколько типов видений: узкий тоннель, сфера света, пустое пространство и структура, напоминающая сеть. Исследователи предположили, что в момент смерти мозг теряет связь между отделами, отвечающими за зрение и восприятие тела.

"Культурный фон человека определяет сценарий его переживания", — пояснила доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук.

По её словам, религиозные или философские представления влияют на то, что человек видит в момент клинической смерти: одни встречают ангелов, другие — слышат песнопения, третьи — просто погружаются в безграничный свет.

Однако Лернер подчёркивает: это не доказательство существования души. Все переживания, по мнению учёных, рождаются внутри мозга в тот миг, когда он перестаёт удерживать привычную картину реальности.

Сравнение: типы переживаний при клинической смерти

Тип переживания Описание Возможное объяснение
Свет и фигуры Видение сияния, встреча с «Богом» или ангелами Переполнение зрительных центров мозга световыми импульсами
Тоннель или движение вверх Проход через световой коридор Нарушение работы зрительных долей и восприятия перспективы
«Матрица» или сеть точек Множественные точки, соединённые между собой Визуализация нейронных сетей мозга
Встреча с умершими Разговор с родственниками или знакомыми Активизация памяти и эмоциональных центров

Как подготовиться к осознанию смертности

Современные психологи и духовные наставники советуют относиться к теме смерти не как к запретной, а как к естественной части жизни.

  1. Изучайте опыты других людей — книги и интервью с теми, кто пережил клиническую смерть, помогают снизить тревогу.
  2. Практикуйте осознанность и медитацию. Это помогает мозгу легче адаптироваться к состояниям потери контроля.
  3. Разговаривайте с близкими о страхах — страх становится слабее, если его озвучить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: избегать темы смерти, считая её мрачной.
  • Последствие: усиливается тревога, растёт страх утраты.
  • Альтернатива: читать научные статьи и исследования (например, проекты в области нейронаук), смотреть документальные фильмы, где объясняются биологические процессы умирания.
  • Ошибка: верить, что смерть — мгновенное “отключение”.
  • Последствие: шок при свидании со смертью близкого или переживании клинической смерти.
  • Альтернатива: понимать, что смерть — процесс, который можно наблюдать и изучать.

Если всё это — не галлюцинации

Некоторые исследователи не исключают, что видения в момент смерти — не просто биохимия. Существуют гипотезы, что сознание может существовать независимо от тела и на короткое время “выходить” за его пределы. Пока наука не может этого доказать, но и опровергнуть тоже не может.

FAQ

Что чувствует человек, переживая клиническую смерть?
Многие описывают состояние покоя, света и отсутствие боли, но реакции сильно различаются.

Сколько длится клиническая смерть?
Обычно от нескольких секунд до 5–6 минут, пока мозг сохраняет остаточную активность.

Можно ли “увидеть” то же самое в осознанном сне?
Некоторые элементы (тоннель, полёт, выход из тела) встречаются и при опытах осознанных сновидений, но физиологически это разные процессы.

Мифы и правда

  • Миф: все видят свет в конце тоннеля.
    Правда: лишь треть испытуемых описывают свет, остальные — тьму или геометрические структуры.
  • Миф: видения — доказательство рая.
    Правда: наука объясняет их активностью нейронов и действием гормонов.
  • Миф: после клинической смерти человек становится “просветлённым”.
    Правда: не все возвращаются изменёнными — у некоторых психика долго восстанавливается.

Сон и психология

Интересно, что сновидения и состояния при клинической смерти имеют схожие механизмы: оба связаны с активностью лобных и теменных долей мозга. Люди, часто практикующие осознанные сны, иногда описывают переживания, близкие к тем, что случаются “на грани”.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
