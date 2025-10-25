Они видели то, что не должен видеть живой: исследование изменило представление о клинической смерти

Смерть — одно из тех явлений, которые человек боится и не может до конца понять. Мы знаем, как работает сердце и мозг, умеем продлевать жизнь и оживлять тех, кто уже перестал дышать. Но что происходит в тот самый миг, когда организм замирает, а сознание, кажется, уходит за грань? Ответ на этот вопрос попытались найти ученые, опросив 48 человек, переживших клиническую смерть. Их рассказы оказались настолько разными, что, по словам исследователей, «наука и вера встретились лицом к лицу».

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мозг после смерти: открытие ученых

Что видят люди после смерти

Некоторые участники исследования говорили, что попадали в мир света и покоя. Они видели сияние, которое «зовёт», или фигуры, которых узнавали как Бога, Иисуса или ангелов. Другие описывали тьму, черные дыры, тоннели, из которых слышались голоса. Были и те, кто видел нечто похожее на структуру Вселенной — миллионы точек света, соединенных между собой, словно невидимая сеть.

Один мужчина вспоминал лестницу, ведущую вверх — туда, где стоял Иисус в белых одеждах. Женщина рассказывала, что встретила «великое сияние вдали», которое она назвала Богом. Другие утверждали, что видели умерших родственников, «молодых и красивых, как будто время пошло вспять».

Некоторые же видели совсем иное — «черную дыру, где свет был настолько ярким, что цвета исчезали». А один человек описал свой опыт как «погружение в матрицу»: пространство без тел, где можно перемещаться одной лишь мыслью.

Пороговые видения

Учёные попытались классифицировать эти переживания. Они выделили несколько типов видений: узкий тоннель, сфера света, пустое пространство и структура, напоминающая сеть. Исследователи предположили, что в момент смерти мозг теряет связь между отделами, отвечающими за зрение и восприятие тела.

"Культурный фон человека определяет сценарий его переживания", — пояснила доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук.

По её словам, религиозные или философские представления влияют на то, что человек видит в момент клинической смерти: одни встречают ангелов, другие — слышат песнопения, третьи — просто погружаются в безграничный свет.

Однако Лернер подчёркивает: это не доказательство существования души. Все переживания, по мнению учёных, рождаются внутри мозга в тот миг, когда он перестаёт удерживать привычную картину реальности.

Сравнение: типы переживаний при клинической смерти

Тип переживания Описание Возможное объяснение Свет и фигуры Видение сияния, встреча с «Богом» или ангелами Переполнение зрительных центров мозга световыми импульсами Тоннель или движение вверх Проход через световой коридор Нарушение работы зрительных долей и восприятия перспективы «Матрица» или сеть точек Множественные точки, соединённые между собой Визуализация нейронных сетей мозга Встреча с умершими Разговор с родственниками или знакомыми Активизация памяти и эмоциональных центров Как подготовиться к осознанию смертности Современные психологи и духовные наставники советуют относиться к теме смерти не как к запретной, а как к естественной части жизни. Изучайте опыты других людей — книги и интервью с теми, кто пережил клиническую смерть, помогают снизить тревогу. Практикуйте осознанность и медитацию. Это помогает мозгу легче адаптироваться к состояниям потери контроля. Разговаривайте с близкими о страхах — страх становится слабее, если его озвучить. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: избегать темы смерти, считая её мрачной.

избегать темы смерти, считая её мрачной. Последствие: усиливается тревога, растёт страх утраты.

усиливается тревога, растёт страх утраты. Альтернатива: читать научные статьи и исследования (например, проекты в области нейронаук), смотреть документальные фильмы, где объясняются биологические процессы умирания.

читать научные статьи и исследования (например, проекты в области нейронаук), смотреть документальные фильмы, где объясняются биологические процессы умирания. Ошибка: верить, что смерть — мгновенное “отключение”.

верить, что смерть — мгновенное “отключение”. Последствие: шок при свидании со смертью близкого или переживании клинической смерти.

шок при свидании со смертью близкого или переживании клинической смерти. Альтернатива: понимать, что смерть — процесс, который можно наблюдать и изучать. Если всё это — не галлюцинации Некоторые исследователи не исключают, что видения в момент смерти — не просто биохимия. Существуют гипотезы, что сознание может существовать независимо от тела и на короткое время “выходить” за его пределы. Пока наука не может этого доказать, но и опровергнуть тоже не может. FAQ Что чувствует человек, переживая клиническую смерть?

Многие описывают состояние покоя, света и отсутствие боли, но реакции сильно различаются. Сколько длится клиническая смерть?

Обычно от нескольких секунд до 5–6 минут, пока мозг сохраняет остаточную активность. Можно ли “увидеть” то же самое в осознанном сне?

Некоторые элементы (тоннель, полёт, выход из тела) встречаются и при опытах осознанных сновидений, но физиологически это разные процессы. Мифы и правда Миф: все видят свет в конце тоннеля.

Правда: лишь треть испытуемых описывают свет, остальные — тьму или геометрические структуры.

все видят свет в конце тоннеля. лишь треть испытуемых описывают свет, остальные — тьму или геометрические структуры. Миф: видения — доказательство рая.

Правда: наука объясняет их активностью нейронов и действием гормонов.

видения — доказательство рая. наука объясняет их активностью нейронов и действием гормонов. Миф: после клинической смерти человек становится “просветлённым”.

Правда: не все возвращаются изменёнными — у некоторых психика долго восстанавливается. Сон и психология Интересно, что сновидения и состояния при клинической смерти имеют схожие механизмы: оба связаны с активностью лобных и теменных долей мозга. Люди, часто практикующие осознанные сны, иногда описывают переживания, близкие к тем, что случаются “на грани”.