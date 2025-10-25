Они видели то, что не должен видеть живой: исследование изменило представление о клинической смерти

Смерть — одно из тех явлений, которые человек боится и не может до конца понять. Мы знаем, как работает сердце и мозг, умеем продлевать жизнь и оживлять тех, кто уже перестал дышать. Но что происходит в тот самый миг, когда организм замирает, а сознание, кажется, уходит за грань? Ответ на этот вопрос попытались найти ученые, опросив 48 человек, переживших клиническую смерть. Их рассказы оказались настолько разными, что, по словам исследователей, «наука и вера встретились лицом к лицу».
Некоторые участники исследования говорили, что попадали в мир света и покоя. Они видели сияние, которое «зовёт», или фигуры, которых узнавали как Бога, Иисуса или ангелов. Другие описывали тьму, черные дыры, тоннели, из которых слышались голоса. Были и те, кто видел нечто похожее на структуру Вселенной — миллионы точек света, соединенных между собой, словно невидимая сеть.
Один мужчина вспоминал лестницу, ведущую вверх — туда, где стоял Иисус в белых одеждах. Женщина рассказывала, что встретила «великое сияние вдали», которое она назвала Богом. Другие утверждали, что видели умерших родственников, «молодых и красивых, как будто время пошло вспять».
Некоторые же видели совсем иное — «черную дыру, где свет был настолько ярким, что цвета исчезали». А один человек описал свой опыт как «погружение в матрицу»: пространство без тел, где можно перемещаться одной лишь мыслью.
Учёные попытались классифицировать эти переживания. Они выделили несколько типов видений: узкий тоннель, сфера света, пустое пространство и структура, напоминающая сеть. Исследователи предположили, что в момент смерти мозг теряет связь между отделами, отвечающими за зрение и восприятие тела.
"Культурный фон человека определяет сценарий его переживания", — пояснила доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук.
По её словам, религиозные или философские представления влияют на то, что человек видит в момент клинической смерти: одни встречают ангелов, другие — слышат песнопения, третьи — просто погружаются в безграничный свет.
Однако Лернер подчёркивает: это не доказательство существования души. Все переживания, по мнению учёных, рождаются внутри мозга в тот миг, когда он перестаёт удерживать привычную картину реальности.
|Тип переживания
|Описание
|Возможное объяснение
|Свет и фигуры
|Видение сияния, встреча с «Богом» или ангелами
|Переполнение зрительных центров мозга световыми импульсами
|Тоннель или движение вверх
|Проход через световой коридор
|Нарушение работы зрительных долей и восприятия перспективы
|«Матрица» или сеть точек
|Множественные точки, соединённые между собой
|Визуализация нейронных сетей мозга
|Встреча с умершими
|Разговор с родственниками или знакомыми
|Активизация памяти и эмоциональных центров
Современные психологи и духовные наставники советуют относиться к теме смерти не как к запретной, а как к естественной части жизни.
Некоторые исследователи не исключают, что видения в момент смерти — не просто биохимия. Существуют гипотезы, что сознание может существовать независимо от тела и на короткое время “выходить” за его пределы. Пока наука не может этого доказать, но и опровергнуть тоже не может.
Что чувствует человек, переживая клиническую смерть?
Многие описывают состояние покоя, света и отсутствие боли, но реакции сильно различаются.
Сколько длится клиническая смерть?
Обычно от нескольких секунд до 5–6 минут, пока мозг сохраняет остаточную активность.
Можно ли “увидеть” то же самое в осознанном сне?
Некоторые элементы (тоннель, полёт, выход из тела) встречаются и при опытах осознанных сновидений, но физиологически это разные процессы.
Интересно, что сновидения и состояния при клинической смерти имеют схожие механизмы: оба связаны с активностью лобных и теменных долей мозга. Люди, часто практикующие осознанные сны, иногда описывают переживания, близкие к тем, что случаются “на грани”.
