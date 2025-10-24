Зависите от ИИ? Как не потерять себя в цифровом мире

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей повседневности. Он пишет тексты, рисует картины, консультирует врачей и водит автомобили. Но чем активнее мы полагаемся на ИИ, тем чаще звучит тревожный вопрос: не теряем ли мы при этом самих себя?

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий считает, что сама по себе технология не опасна. Опасность — в том, как мы ею пользуемся, пишет сайт aif.ru;

Здравый смысл против цифровой зависимости

ИИ, по его словам, ничем не отличается от других технологий: телевидения, игр, интернета. Всё зависит от осознанности.

Если человек использует ИИ как инструмент — для работы, поиска информации, учёбы — это развитие. Но если превращает взаимодействие с ним в замену реальности, в цифровое зеркало, где отражаются его собственные иллюзии — это уже зависимость.

В этом смысле ИИ можно сравнить с микроскопом: он усиливает не только возможности, но и слабости того, кто за ним смотрит.

Опасность не в алгоритмах, а в людях

ИИ не является самостоятельной сущностью. Он не имеет воли, желаний, мотивов — лишь механизм анализа данных. Но тот, кто управляет этим механизмом, может использовать его как во благо, так и во вред.

ИИ лишь усложняет процесс сбора данных. Чтобы извлечь из него пользу — или угрозу — нужны знания, ресурсы и инфраструктура.

Поэтому, говорит эксперт, для обычного пользователя ИИ скорее повышает барьер безопасности, чем снижает его: данные становятся более распределёнными и защищёнными.

Новая грамотность: учиться жить с ИИ

Каждая технологическая революция сопровождалась страхами. Когда появилось электричество — люди боялись токов и пожаров. Когда появился интернет — говорили о "всемирном зомбировании".

ИИ стал новой фазой той же эволюции. Он не отменяет человеческий интеллект, а требует его переосмысления.

Люди теперь должны уметь не только искать информацию, но и интерпретировать результаты, понимать, как работают модели, кто обучает их и с какими целями.

Иными словами, ИИ не отупляет человека — он проверяет его на зрелость.

Трансформация мышления

Наш способ думать уже изменился.

Если 30 лет назад люди искали информацию в библиотеках, затем — в поисковиках, то сегодня всё чаще обращаются к системам на базе ИИ. Запрос стал не ключевым словом, а диалогом.

Это изменяет не только методы поиска, но и саму структуру мышления. Мы учимся формулировать вопросы, а не просто вводить слова.

Вместе с тем, как предупреждает Лукацкий, нельзя терять контакт с реальностью. Ведь ИИ склонен уверенно выдавать ложь за правду, если пользователь не умеет сомневаться.

Социальный аспект: теряем ли мы навык общения

Один из популярных страхов связан с тем, что общение с искусственным интеллектом может заменить живое взаимодействие между людьми.

И наоборот, коммуникабельный человек будет использовать ИИ как дополнение, а не замену общения — для тренировки речи, перевода, мозгового штурма.

Таким образом, ИИ не формирует новые типы личности, а лишь усиливает уже существующие склонности.

Миф о "падении интеллекта"

С развитием технологий человечество неоднократно переживало схожие тревоги:

письменность "портит память,

телевидение "притупляет мышление",

интернет "убивает внимание".

ИИ просто продолжает этот ряд страхов. Но, как показывает история, каждый новый инструмент делал человека не глупее, а сложнее.

Он освобождал место для более высокого уровня абстракции:

вместо запоминания — анализ,

вместо поиска — синтез,

вместо рутины — творчество.

Нужны исследования, а не эмоции

Пока ИИ в современном виде существует всего несколько лет, делать долгосрочные выводы рано.

Учёные уже начали изучать влияние ИИ на когнитивные функции, память, внимание. Но результаты противоречивы: у одних пользователей повышается продуктивность, у других — тревожность и апатия. Всё зависит от контекста, мотивации и дозировки.

FAQ

Может ли ИИ "отуплять" человека?

Только если человек полностью перекладывает на него ответственность за мышление. При разумном использовании — наоборот, тренирует критическое восприятие.

Собирает ли ИИ данные о пользователях?

Да, но этим занимаются не сами алгоритмы, а компании, их внедряющие. ИИ просто инструмент анализа.

Может ли ИИ заменить человеческое общение?

Нет. Он может симулировать диалог, но не эмоцию, эмпатию и социальную взаимность.

Как защитить себя от злоупотреблений?

Не делиться конфиденциальными данными, использовать официальные приложения, настраивать приватность, осознавать, что всё сказанное онлайн может быть сохранено.

Как научиться жить с ИИ?

Учиться задавать правильные вопросы, понимать ограничения систем, проверять ответы и не забывать о человеческом факторе.