Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет итальянки: зачем она щедро солит воду для макарон — вы удивитесь
Хвойные и злаки против серости: как сделать сад живым и красивым с ноября по март
Машина вдруг перестала ехать как раньше: эта мелочь убивает двигатель медленно и почти незаметно
Бюджетный шторм в ООН: миллиардные долги и угроза миру — сможет ли выжить организация в эпоху кризиса
Самойлова сообщила, что Джиган разбился? Что Рудковская думает о связи блогеров с мошенниками
Забудьте про затёкшую спину и усталость: вот комплекс упражнений, которые можно делать прямо в офисе
Он вам не плюшевый друг: главная правда о хомяках, которую скрывают зоомагазины
Завести сову — всё равно что поселить дома молчаливого инопланетянина: к чему готовиться
Сад тихо задыхается под плёнкой: главная ошибка при укрытии роз, которая приводит к гниению

Зависите от ИИ? Как не потерять себя в цифровом мире

Наука

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей повседневности. Он пишет тексты, рисует картины, консультирует врачей и водит автомобили. Но чем активнее мы полагаемся на ИИ, тем чаще звучит тревожный вопрос: не теряем ли мы при этом самих себя?

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий считает, что сама по себе технология не опасна. Опасность — в том, как мы ею пользуемся, пишет сайт aif.ru;

Здравый смысл против цифровой зависимости

ИИ, по его словам, ничем не отличается от других технологий: телевидения, игр, интернета. Всё зависит от осознанности.

Если человек использует ИИ как инструмент — для работы, поиска информации, учёбы — это развитие. Но если превращает взаимодействие с ним в замену реальности, в цифровое зеркало, где отражаются его собственные иллюзии — это уже зависимость.

В этом смысле ИИ можно сравнить с микроскопом: он усиливает не только возможности, но и слабости того, кто за ним смотрит.

Опасность не в алгоритмах, а в людях

ИИ не является самостоятельной сущностью. Он не имеет воли, желаний, мотивов — лишь механизм анализа данных. Но тот, кто управляет этим механизмом, может использовать его как во благо, так и во вред.

ИИ лишь усложняет процесс сбора данных. Чтобы извлечь из него пользу — или угрозу — нужны знания, ресурсы и инфраструктура.
Поэтому, говорит эксперт, для обычного пользователя ИИ скорее повышает барьер безопасности, чем снижает его: данные становятся более распределёнными и защищёнными.

Новая грамотность: учиться жить с ИИ

Каждая технологическая революция сопровождалась страхами. Когда появилось электричество — люди боялись токов и пожаров. Когда появился интернет — говорили о "всемирном зомбировании".

ИИ стал новой фазой той же эволюции. Он не отменяет человеческий интеллект, а требует его переосмысления.
Люди теперь должны уметь не только искать информацию, но и интерпретировать результаты, понимать, как работают модели, кто обучает их и с какими целями.

Иными словами, ИИ не отупляет человека — он проверяет его на зрелость.

Трансформация мышления

Наш способ думать уже изменился.
Если 30 лет назад люди искали информацию в библиотеках, затем — в поисковиках, то сегодня всё чаще обращаются к системам на базе ИИ. Запрос стал не ключевым словом, а диалогом.

Это изменяет не только методы поиска, но и саму структуру мышления. Мы учимся формулировать вопросы, а не просто вводить слова.

Вместе с тем, как предупреждает Лукацкий, нельзя терять контакт с реальностью. Ведь ИИ склонен уверенно выдавать ложь за правду, если пользователь не умеет сомневаться.

Социальный аспект: теряем ли мы навык общения

Один из популярных страхов связан с тем, что общение с искусственным интеллектом может заменить живое взаимодействие между людьми.

И наоборот, коммуникабельный человек будет использовать ИИ как дополнение, а не замену общения — для тренировки речи, перевода, мозгового штурма.
Таким образом, ИИ не формирует новые типы личности, а лишь усиливает уже существующие склонности.

Миф о "падении интеллекта"

С развитием технологий человечество неоднократно переживало схожие тревоги:

  • письменность "портит память,
  • телевидение "притупляет мышление",
  • интернет "убивает внимание".

ИИ просто продолжает этот ряд страхов. Но, как показывает история, каждый новый инструмент делал человека не глупее, а сложнее.
Он освобождал место для более высокого уровня абстракции:
вместо запоминания — анализ,
вместо поиска — синтез,
вместо рутины — творчество.

Нужны исследования, а не эмоции

Пока ИИ в современном виде существует всего несколько лет, делать долгосрочные выводы рано.

Учёные уже начали изучать влияние ИИ на когнитивные функции, память, внимание. Но результаты противоречивы: у одних пользователей повышается продуктивность, у других — тревожность и апатия. Всё зависит от контекста, мотивации и дозировки.

FAQ

Может ли ИИ "отуплять" человека?
Только если человек полностью перекладывает на него ответственность за мышление. При разумном использовании — наоборот, тренирует критическое восприятие.

Собирает ли ИИ данные о пользователях?
Да, но этим занимаются не сами алгоритмы, а компании, их внедряющие. ИИ просто инструмент анализа.

Может ли ИИ заменить человеческое общение?
Нет. Он может симулировать диалог, но не эмоцию, эмпатию и социальную взаимность.

Как защитить себя от злоупотреблений?
Не делиться конфиденциальными данными, использовать официальные приложения, настраивать приватность, осознавать, что всё сказанное онлайн может быть сохранено.

Как научиться жить с ИИ?
Учиться задавать правильные вопросы, понимать ограничения систем, проверять ответы и не забывать о человеческом факторе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Завести сову — всё равно что поселить дома молчаливого инопланетянина: к чему готовиться
Сад тихо задыхается под плёнкой: главная ошибка при укрытии роз, которая приводит к гниению
Иглоукалывание под микроскопом: что на самом деле происходит в теле, когда в него втыкают иглы
Покупатели не верят глазам: дилеры перевернули рынок подержанных авто и обошли частников по цене
Сперматозоиды бросают вызов третьему закону Ньютона: тайна микроскопического движения
Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава
Кармо вынес вердикт: вот что его поразило в российском футболе — и это не зарплата
Подарите ребёнку каникулы мечты: как получить бесплатную путёвку в лагерь
Wildberries замахнулась на Ситимобил? Слухи, которые могут перевернуть рынок
Сад, который засыпает красиво: вот почему не стоит трогать растения до весны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.