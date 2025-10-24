Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава
Кармо вынес вердикт: вот что его поразило в российском футболе — и это не зарплата
Подарите ребёнку каникулы мечты: как получить бесплатную путёвку в лагерь
Wildberries замахнулась на Ситимобил? Слухи, которые могут перевернуть рынок
Сад, который засыпает красиво: вот почему не стоит трогать растения до весны
Справка о дееспособности: новый щит от мошенников на рынке недвижимости
Так плохо, что даже хорошо: зрители Кинопоиска выбрали 5 фильмов, из-за которых можно поссориться
В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей... — писала газета Русское Слово 25 октября 1907 года
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём

Сперматозоиды бросают вызов третьему закону Ньютона: тайна микроскопического движения

6:29
Наука

Когда сэр Исаак Ньютон сформулировал свои знаменитые законы движения в XVII веке, он вряд ли мог представить, что три с половиной века спустя биологи и математики будут проверять их на… человеческих сперматозоидах.

Сперматозоиды
Фото: https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сперматозоиды

Но именно это произошло: исследование, проведённое в Киотском университете, поставило под сомнение универсальность третьего закона Ньютона — того самого, где "на каждое действие есть равное и противоположное противодействие".

 Когда физика перестаёт быть симметричной

В мире планет, пушечных ядер и машин Ньютона его закон работает безупречно: если вы ударите по мячу, он отлетит с равной силой в противоположную сторону. Но на уровне микромира, где тела не парят в воздухе, а плывут в вязких средах, картина становится совсем другой.

Микроскопическая клетка, вроде сперматозоида или водоросли хламидомонады, перемещается не за счёт "удара" по среде, а через непрерывное взаимодействие с ней.
Эти живые организмы создают движение, используя энергию, производимую самими клетками, и потому не подчиняются "закону равновесия". Их системы далеки от статического состояния — и именно это позволяет им обойти третий закон Ньютона.

Исследование из Киото

Математик Кэнта Ишимото и его коллеги решили разобраться, почему человеческие сперматозоиды движутся столь эффективно в жидкостях, которые по своей вязкости ближе к мёду, чем к воде.

"Если следовать классическим законам, сперматозоид должен застрять, — говорит Ишимото. — Но он не просто движется, он делает это экономно и грациозно".

Учёные объединили наблюдения под микроскопом с математическим моделированием движения сперматозоидов и одноклеточных водорослей. Эти клетки движутся благодаря жгутикам, длинным, гибким отросткам, которые изгибаются волнообразно.

Странная эластичность живых хвостов

В вязкой среде энергия должна быстро рассеиваться, а движение — затухать. Но в реальности жгутик продолжает колебаться и продвигает клетку вперёд.
Исследователи обнаружили, что это возможно благодаря явлению, которое они назвали "странной эластичностью" — свойству материала сохранять энергию деформации и возвращать её в движение без потерь.

Хвост сперматозоида действует как микроскопическая пружина с памятью формы, которая преобразует внутренние колебания в поступательное движение.
Однако и этого объяснения оказалось недостаточно. Чтобы описать наблюдаемое поведение, учёные ввели новый физический параметр — "нечётный модуль упругости" (odd elasticity).

 Что такое "нечётный модуль упругости"

Обычные материалы — от стали до кожи — реагируют симметрично: если вы тянете или сжимаете их, они сопротивляются равномерно.
Но биологические ткани, особенно те, что активно потребляют энергию, могут вести себя иначе. Их сопротивление зависит от направления и времени воздействия - то есть они обладают внутренней асимметрией.

Именно эту особенность Ишимото назвал "нечётной упругостью".
Она позволяет клеткам создавать движение без внешнего толчка — словно пловец, который не отталкивается от воды, а заставляет её "скользить" мимо.

 Невзаимные взаимодействия — когда действие ≠ противодействие

Подобные эффекты наблюдаются не только у сперматозоидов. В природе есть множество систем, где взаимодействие не является взаимным:

  • стаи птиц, где передняя особь влияет на задних, но не наоборот;

  • рои бактерий, движущиеся как единый организм;

  • частицы в активных жидкостях, способные самоорганизовываться.

Эти процессы объединяет одно — дополнительная энергия, поступающая в систему изнутри. В отличие от неживой материи, живые структуры не обязаны сохранять баланс сил.
Так природа находит обходные пути даже в рамках фундаментальных физических законов.

От клеток к роботам

Выводы Ишимото и его коллег могут выйти далеко за рамки биологии.
Понимание того, как микроскопические организмы двигаются без "противодействия", может помочь инженерам создавать микророботов, способных передвигаться по жидкостям или тканям человека.

Такие устройства уже проектируются для доставки лекарств, очистки сосудов и изучения микросреды организма.

Если удастся воспроизвести "нечётную упругость" в синтетических материалах, появятся самоорганизующиеся микромеханизмы, движущиеся без двигателей и топлива — как живые клетки.

Биология, нарушающая симметрию

Современная физика всё чаще сталкивается с примерами того, как живая материя нарушает классические законы.
Не потому, что эти законы неверны, а потому что жизнь добавляет в систему источник энергии, информации и внутреннего управления.

На уровне клетки это проявляется как способность жгутиков и мембран взаимодействовать с окружением "по своим правилам".
На уровне организмов — как коллективное движение стай, колоний, тканей, и даже ритмов сердца.

FAQ

Значит ли это, что Ньютон ошибался?
Нет. Его законы по-прежнему работают для замкнутых, пассивных систем. Но живые организмы — открытые: они получают энергию, обрабатывают её и меняют внутренние параметры, а потому не обязаны сохранять симметрию сил.

Что такое "нечётная упругость"?
Это свойство материала реагировать на деформацию несимметрично, когда сила и ответное движение не совпадают по направлению. Такое наблюдается только в активных системах — например, в жгутиках клеток.

Почему сперматозоиды движутся в вязкой жидкости так легко?
Они используют волнообразные колебания хвоста, превращая внутреннюю энергию в поступательное движение, не теряя её на трение.

Можно ли применить это в технологиях?
Да. Исследования подобной "живой механики" вдохновляют инженеров на создание микророботов и адаптивных материалов, способных двигаться и реагировать как клетки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём
Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда
Коврик перестанет ездить сам по себе: секрет надёжной фиксации из копеечных материалов
Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры
Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление
Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду
Секреты Ксении Собчак: почему она выбрала ВНЖ в Испании для себя и сына
25 октября: первые камикадзе, уральский дракон и женщины за мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.