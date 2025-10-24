3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:56
Наука

Что, если неожиданное "гость из космоса" не просто мимо пролетел, но заставил планетарную защиту всего мира привести себя в готовность? В октябре 2025 года объект 3I/ATLAS — третий когда-либо зафиксированный межзвёздный посетитель нашей Солнечной системы — стал поводом для тревоги, дискуссий и научного трепета.

Комета 3I/ATLAS
Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комета 3I/ATLAS

Происхождение и наблюдение

Объект был обнаружен 1 июля 2025 года в телескопах обзора ATLAS в Чили. Его траектория оказалась гиперболической — то есть он не связан гравитацией Солнца и пришёл извне. Астрономы отметили: скорость, наклон орбиты и другие параметры говорят о том, что 3I/ATLAS — действительно межзвёздный объект.

Важно: официально NASA и другие научные агентства утверждают, что прямой угрозы Земле нет. Но то, что объект привлёк внимание системы планетарной защиты, само по себе беспрецедентно.

Аномалии, которые не укладываются

Помимо обычных признаков кометы — облака пыли, хвоста, активности при приближении к Солнцу — у 3I/ATLAS зафиксированы несколько странностей:

  • Его "антихвост" направлен к Солнцу, а не от него.

  • При выбросе вещества обнаружено превышающее ожидания содержание никеля без сопутствующего железа (по неподтверждённым сообщениям).

  • Орбита прилегает к плоскости земной орбиты с вероятностью оценки около 0,2 %, что заставляет некоторых учёных подозревать: случайность ли это?

Эти данные породили гипотезу, что объект может быть не просто кометой, а нечто более экзотическое — возможно, техническим сооружением или зондом. Среди наиболее публичных сторонников подобной идеи — астрофизик Avi Loeb из Гарварда.

Почему это важно

Научно: 3I/ATLAS — возможность заглянуть за пределы нашей Солнечной системы, увидеть вещество другой звёздной системы. Ведь состав, структура, поведение такого объекта могут отличаться от привычных комет и астероидов. Это окно в "другой мир".

Практически: задействование системы планетарной защиты говорит о том, что человечество готово к сценариям, которые раньше казались научной фантастикой.

Культурно: молодой объект уже стал частью публицистики, интернет-спекуляций и фильмов. Он объединяет научный интерес, страх неизвестного и человеческое желание коснуться границы возможного.

Что происходит дальше

3I/ATLAS ожидает перигелий — наиболее близкий подход к Солнцу — 29 октября 2025 года на расстоянии около 1,4 а. е. Затем объект продолжит уходить из системы, неограниченный орбитой Солнца. Учёные будут наблюдать его хвост, выбросы, возможные изменения в траектории. Если он проявит нетипичное поведение, это станет серьёзным вызовом к пониманию межзвёздных тел.

Где в ХМАО можно наблюдать за кометами

Для успешного наблюдения за небесными телами необходимо минимизировать световое загрязнение, избегать близости высоких зданий и, по возможности, густых лесов. Оптимальными местами станут небольшие поселки с минимальным количеством освещения, открытые поля или участки на возвышенностях.

Югра не испытывает недостатка в маленьких населённых пунктах. В крайнем случае, можно просто выехать за пределы города. Однако, для более аутентичного опыта, стоит посетить деревню Русскинская, расположенную в Сургутском районе, где наблюдение за звездами будет проникнуто духом традиционного Севера, пишет muksun.fm.

С поиском полей в регионе могут возникнуть сложности, но есть несколько лесистых возвышенностей. Например, можно отправиться к берегу реки Малая Сосьва, которая берет свое начало на одноименной возвышенности в Советском и Березовском районах Югры. Наблюдение за ночным небом в этом живописном месте оставит незабываемые впечатления.

Еще одна возвышенная территория — Белогорский материк, протянувшийся вдоль правого берега Оби между низинами Сургутского и Кондинского районов. Ориентиром для поиска подходящего места на карте может служить деревня Белогорье, расположенная к западу от Ханты-Мансийска.

При подобных вылазках на природу важно соблюдать меры предосторожности. В лесу легко столкнуться с дикими животными, в том числе с медведями, которые особенно активны в период подготовки к зимней спячке.

FAQ

Что такое 3I/ATLAS?
Это межзвёздный объект (обозначение "3I” — третий межзвёздный) с кометными свойствами: активная кома, хвост, приближение к Солнцу.

Представляет ли он угрозу Земле?
Нет, по оценкам NASA и партнёров, минимальный прогнозируемый подход — около 1,8 а. е. (≈270 миллионов км).

Почему говорят о "корабле пришельцев"?
Из-за ряда аномалий: необычная химия выбросов, орбита близкая к плоскости Земли, антихвост. Некоторые учёные (в частности, Loeb) выдвигают гипотезу об искусственном происхождении.

Можно ли увидеть объект?
Он слабый и будет поглощён блеском Солнца на части пути. Нужен крупный телескоп.

Почему объект идёт "не как обычная комета"?
Потому что не образовался в нашей Солнечной системе. Он формировался в других условиях, и сравнение с типичными кометами Земли может быть некорректным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
