История под фундаментом: археологи обнаружили кладбище домонгольской Руси

Во время археологических раскопок в Старой Руссе, на месте строительства нового жилого комплекса, специалисты Новгородского государственного университета нашли границы древнего кладбища, относящегося к домонгольскому периоду. Эта находка стала одной из самых значимых за полевой сезон 2025 года и открыла новую страницу в истории древнего города.
По предварительным данным, найденный некрополь может датироваться XI-XIII веками — временем, когда Старая Русса входила в состав Новгородской земли и была важным торговым и ремесленным центром. Ранее, в 2022 году, в нескольких десятках метров к северу археологи уже фиксировали участок городского кладбища первой половины XI века. Теперь специалисты предполагают, что найденные объекты могут быть частями одного большого захоронения.
"Пока мы не можем сказать точно, одно ли это кладбище или два разных, но ясно, что уже в XIII-XIV веках территория некрополя была перепахана и использовалась под сельское хозяйство", — отметил директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.
Археологи напоминают: XIII век был непростым периодом в истории Новгородской земли и всей Руси. Климат стал холоднее, усилились неурожаи и эпидемии, а монгольские нашествия нарушили торговые связи. Всё это отразилось и на археологических слоях:
Однако уже спустя несколько десятилетий жизнь вернулась: поверх пахотного слоя археологи находят культурные напластования более позднего времени — предметы XIV-XV веков, следы строений и бытовой керамики.
Раскопы Ильинский I и Ильинский II, где обнаружено кладбище, давно считаются "золотым полем" археологов. Только за сезон 2025 года здесь зарегистрировано около 2 тысяч индивидуальных находок. Среди них:
Эти находки позволяют представить, как выглядела жизнь в домонгольской Руссе: ремёсла, торговля, семейный уклад и даже детские развлечения.
Центр археологических исследований НовГУ сопровождает большинство крупных проектов в регионе — от газификации и строительства жилья до высокоскоростной магистрали "Москва — Санкт-Петербург". Только за последние три года исследователи открыли 14 ранее неизвестных памятников, от стоянок неолита до поселений позднего средневековья.
"Мы постоянно сталкиваемся с многослойными участками, где на одном месте люди жили тысячелетиями", — пояснил Сергей Торопов.
Такие работы позволяют не только сохранять культурное наследие, но и корректировать планы строительства, чтобы древние артефакты не были утрачены.
Помимо Старой Руссы, археологи активно исследуют территорию Окуловского района, где вблизи деревни Снарёво найдено крупное многослойное поселение у озёрного массива. Здесь обнаружены следы проживания людей, начиная с каменного века. Подобные ландшафты всегда привлекали древние общины — вода, рыба и плодородные почвы обеспечивали выживание на протяжении тысячелетий.
|Объект
|Период
|Что найдено
|Значение
|Ильинский I
|XI-XIII вв.
|Украшения, игрушки, кладбище
|Подтверждает развитие ремёсел и городской жизни
|Ильинский II
|XIII-XIV вв.
|Керамика, хозяйственные постройки
|Свидетельство возрождения города после упадка
|Снарёво (Окуловский р-н)
|Каменный век — Средневековье
|Каменные орудия, керамика, органика
|Многослойное поселение, следы непрерывной жизни
Потому что впервые чётко зафиксирована граница домонгольского кладбища, связанного с городской структурой Старой Руссы. Это помогает понять планировку и демографию древнего города.
До окончания исследований строительные работы приостановлены. После изучения участок будет законсервирован или включён в охранную зону.
По стратиграфии (последовательности слоёв), радиоуглеродным анализам и типологии находок — украшений, керамики, погребального инвентаря.
В Новгородской области выявлено около 30 городских и сельских кладбищ домонгольского времени, но Русса выделяется количеством находок и уровнем сохранности.
Старая Русса — один из древнейших городов Новгородской земли. Первое упоминание относится к 1167 году, но археологические данные указывают на заселение уже в X веке. Город стоял на пересечении торговых путей и славился солеварением. После монгольских нашествий он сохранил своё значение и стал важным ремесленным центром в XIV-XV веках.
Домонгольское кладбище в Старой Руссе стало ещё одним свидетельством того, насколько глубока и многослойна история северных городов Руси. Под будущими домами, где скоро появятся современные квартиры, лежат следы людей, живших почти тысячу лет назад — тех, кто строил первые улицы, воспитывал детей и переживал тяжёлые времена. Их мир не исчез — он просто ждал, пока археологи вновь откроют его из-под земли.
