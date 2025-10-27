Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания

Учёные давно спорят, в каком состоянии находился "мир динозавров" перед ударом астероида 66 миллионов лет назад. Были ли эти гиганты уже на грани вымирания — или жили в расцвете сил? Новое исследование палеонтологов из Университета Бэйлора, Университета штата Нью-Мексико и Смитсоновского института расставило всё по местам: динозавры процветали до последнего дня мелового периода.
В бассейне Сан-Хуан на северо-западе Нью-Мексико исследователи обнаружили уникальные породы формации Киртланд — древние отложения возрастом 66,4-66 миллионов лет, буквально на границе катастрофы. Эти слои содержат следы активных экосистем, где жизнь кипела до самого конца.
"Мы видим не угасающий, а цветущий мир — пейзаж, в котором динозавры жили бок о бок с множеством других видов", — отмечают авторы исследования.
Судя по фоссилиям, в регионе обитали гигантские травоядные вроде аламозавра, хищные тероподы, птицеподобные динозавры и даже ранние млекопитающие. Всё это опровергает прежнее мнение о постепенном угасании мезозойской жизни.
Изучение геологии показало, что запад Северной Америки того времени был не единым континентом, а мозаикой биопровинций — областей с различным климатом, температурой и растительностью.
Эта сложная структура породила высокое разнообразие динозавров: одни были приспособлены к болотистым равнинам, другие — к открытым равнинам и холмам.
"Жизнь оставалась активной и устойчивой вплоть до последнего дня мелового периода", — заключили палеонтологи.
Долгое время учёные полагали, что разнообразие динозавров уменьшалось задолго до падения астероида, — возможно, из-за климатических колебаний и снижения уровня моря. Однако находки из формации Наашойбито (часть Киртланда) доказывают обратное: никакого вымирания до удара не было.
Здесь обнаружены следы животных, идентичных видам из знаменитых пластов Хелл-Крик в Монтане и Дакоте. Это значит, что огромный континент оставался связанным биологически, а экосистемы продолжали обмениваться видами и ресурсами.
Катастрофа не застала динозавров в упадке — она оборвала их расцвет.
За миллионы лет до трагедии Земля выглядела как сплошная зелёная планета: влажные леса, полноводные реки и луговые равнины. Среди них жили:
Эти виды образовывали устойчивые пищевые цепи, где баланс сохранялся даже при сезонных изменениях. Всё изменилось за считаные годы после падения астероида.
Когда гигантский астероид столкнулся с Землёй, энергия взрыва была сравнима с миллиардами ядерных бомб. Начались пожары, затем — "ядерная зима": солнце закрыл пепел, растения перестали расти, и сложные экосистемы рухнули.
Но именно многообразие биопровинций помогло планете выжить. В некоторых регионах уцелели растения, насекомые и мелкие животные, ставшие основой новой эры.
"Через 300 тысяч лет после катастрофы млекопитающие заняли освободившиеся ниши, быстро эволюционируя и осваивая новые типы питания", — отмечают исследователи.
Эти первые млекопитающие стали основателями будущего мира — мира, в котором позже появится человек.
|Период
|Основные обитатели
|Характер среды
|Что произошло
|Поздний мел (66,4-66 млн лет назад)
|Трицератопс, тираннозавр, аламозавр, дромеозавр
|Тёплый климат, пышная растительность, биопровинции
|Расцвет динозавров
|Катастрофа (66 млн лет назад)
|-
|Падение астероида, пожары, затем похолодание
|Массовое вымирание
|Палеоцен (65,7 млн лет назад и позже)
|Первые млекопитающие, птицы
|Постепенное восстановление флоры и фауны
|Начало новой эры
Нет. Последние исследования показывают, что их разнообразие оставалось высоким до самого падения астероида.
Оно помогает понять, что массовые вымирания могут прерывать процветающие экосистемы, а не только добивать ослабленные.
Уже через 300 тысяч лет появились активные популяции млекопитающих — по геологическим меркам это мгновение.
Катастрофа изменила климат, и те же температурные контрасты, что формировали динозавров, определили развитие первых млекопитающих.
До 1990-х годов господствовала теория "постепенного упадка динозавров". Но находки в США, Канаде и Южной Америке показали обратное: накануне гибели Земля была богатым, зелёным и динамичным миром. Новые данные из Нью-Мексико лишь укрепили эту картину.
До катастрофы, стершей динозавров с лица Земли, их мир был полон жизни, красок и звуков. Они не доживали свои дни — они жили на пике. Астероид не застал умирающую планету — он оборвал один из самых ярких периодов истории Земли, чтобы дать начало следующему.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.