Найден динозавр, опередивший своё время: древний хищник — предшественник современных птиц

На северо-западе Аргентины палеонтологи обнаружили останки древнего теропода, ставшего настоящей сенсацией. Новый вид, получивший название Anteavis crurilongus, жил около 231 миллиона лет назад, в самом начале эпохи динозавров. Он оказался удивительно "современным" для своего времени — его тело уже несло черты, характерные для будущих птиц.

"Предшествующая птица"

Название рода Anteavis переводится как "предшествующая птица", и это не случайность. Исследователи отмечают, что в строении нового вида угадываются черты, которые спустя десятки миллионов лет появятся у пернатых хищников вроде велоцирапторов и первых птиц.

"Этот теропод стал настоящим недостающим звеном между ранними динозаврами и линией, ведущей к птицам", — отметили авторы работы, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Anteavis принадлежал к группе лёгких хищников — неотеропод, которые позже расселятся по всему миру и эволюционируют в самых разнообразных форм.

Как выглядел Anteavis crurilongus

Хотя скелет сохранился не полностью, анатомия животного восстановлена достаточно точно. Anteavis был стройным, лёгким и быстрым. Его тело длиной около 1,5 метра напоминало "миниатюрного страуса с когтями":

вытянутая морда с острыми зубами указывала на хищный рацион;

длинные ноги, на которых бедренная кость составляла 80% длины большеберцовой, а ступня — две трети, говорили о стремительном беге;

лёгкий таз с тонкостенной структурой обеспечивал устойчивость при движении;

упрощённый позвоночник и грудная клетка уменьшали массу тела.

Учёные предполагают, что этот динозавр активно охотился на мелких рептилий, насекомых и ранних млекопитающих, а скорость и выносливость помогали ему выживать в меняющемся климате.

Где его нашли

Находка сделана в провинциальном парке Исчигуаласто — одном из важнейших палеонтологических мест на планете. Это настоящий "мир динозавров в камне", где слои земной породы хранят историю от первых рептилий до млекопитающих.

Во времена Anteavis регион переживал последствия карнийского плювиального события — крупного климатического сдвига, когда влажные тропики сменились засушливыми ландшафтами. Именно в этот переходный период появились множество мелких, подвижных динозавров — предвестников более поздних хищников юрского периода.

"Anteavis жил в эпоху экспериментов природы, когда динозавры только начинали осваивать сушу и искать новые формы выживания", — отмечают исследователи.

Эволюционная головоломка

По мнению палеонтологов, этот вид заполняет пробел между ранними примитивными тероподами и более продвинутыми формами, известными по поздним триасовым и юрским слоям.

Anteavis показывает, что "птичьи" черты — лёгкий скелет, длинные конечности, быстрая походка — начали формироваться намного раньше, чем считалось.

Эти особенности позволили динозаврам со временем превратиться в самых успешных сухопутных хищников мезозоя, а затем — дать начало птицам.

Климат и исчезновение ранних динозавров

Исследователи проследили динамику изменений в экосистемах Исчигуаласто. После влажного периода регион стал полузасушливым, и около 228,9 миллиона лет назад многие ранние формы, включая Anteavis, исчезли.

Лишь через 15 миллионов лет, в среднем норийском ярусе, следы динозавров появляются снова — уже среди более крупных и разнообразных видов. Таким образом, Anteavis оказался ключевым фрагментом в мозаике ранней эволюции динозавров.

Anteavis и его потомки

Параметр Anteavis crurilongus Велоцираптор (позднее потомство линии) Возраст 231 млн лет 75 млн лет Длина тела ~1,5 м ~2 м Строение скелета Лёгкое, обтекаемое Птичье, с длинным хвостом Тип передвижения Двуногий, быстрый бег Двуногий, прыжковый Черты птиц Длинные ноги, облегчённый таз Перья, ключица, "птичья" походка

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что птицы — прямые потомки юрских тероподов.

считать, что птицы — прямые потомки юрских тероподов. Последствие: упускается ранняя стадия эволюции.

упускается ранняя стадия эволюции. Альтернатива: учитывать переходные формы вроде Anteavis, появившиеся ещё в триасе.

учитывать переходные формы вроде Anteavis, появившиеся ещё в триасе. Ошибка: думать, что первые динозавры были медлительными.

думать, что первые динозавры были медлительными. Последствие: искажённое представление о ранней экологии.

искажённое представление о ранней экологии. Альтернатива: новые находки показывают, что скорость и лёгкость появились уже на старте эволюции.

FAQ

Почему находку считают важной?

Потому что Anteavis соединяет примитивных триасовых хищников и первых "птичьих" динозавров, показывая, как рано появились признаки быстроты и лёгкости.

Насколько древним он был?

Около 231 млн лет — то есть на 50 млн лет раньше появления велоцирапторов и почти на 100 млн раньше первых птиц.

Можно ли было у него перья?

Учёные пока не нашли их следов, но лёгкое тело и кожа с возможными протоперьями вполне могли существовать — как терморегуляция в жарком климате.

Почему он исчез?

Изменение климата и исчезновение привычной добычи. Сухие сезоны привели к вымиранию мелких видов, оставив место для более крупных динозавров.

3 интересных факта

Anteavis — один из древнейших представителей теропод, у которого пропорции ног напоминают современных страусов.

Его бедренная кость составляла лишь 80% длины большеберцовой — уникальный показатель для динозавров триаса.

Название "crurilongus" переводится с латинского как "длинноногий", подчёркивая его беговые способности.

Исторический контекст

Парк Исчигуаласто, где найден Anteavis, называют "долиной Луны" за её ландшафт и богатые окаменелости. Именно здесь ранее были открыты одни из самых древних динозавров — Herrerasaurus и Eoraptor.

Теперь к ним присоединился новый герой, ещё раз доказавший: история птиц началась гораздо раньше, чем мы думали.

Anteavis crurilongus — словно посланник из далёкого прошлого, который доказал: путь от хищного динозавра до птицы начался задолго до юрского периода. Эта находка не только добавляет новое звено в эволюционную цепь, но и напоминает, что природа начала эксперименты с лёгкостью, скоростью и грацией задолго до того, как в небе появились первые крылья.