Тихий океан помнит: призрачный след советского теплохода, исчезнувшего у берегов Японии

Пять десятилетий прошло с той мартовской ночи 1974 года, когда в Тихом океане исчез советский теплоход "Тикси". Судно с экипажем из 45 человек ушло под воду вблизи японского острова Аогасима — и больше его никто не видел. Эта катастрофа стала крупнейшей в послевоенной истории советского торгового флота, а её тайна до сих пор вызывает споры среди моряков и исследователей.

Фото: кораблекрушение, теплоход, шторм by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Крушение теплоход

Последний рейс

"Тикси" был относительно новым судном — построенным в Дании и переданным СССР в 1960 году. К моменту трагедии ему исполнилось 14 лет, и корабль считался технически исправным. Экипаж был опытным, но в этот рейс шёл резервный состав — основной отдыхал после предыдущих плаваний.

В начале марта 1974 года теплоход загрузился в австралийском порту Фримантл 11,5 тысячи тонн тальковой руды. Это был редкий груз — тяжёлый, но мелкозернистый, с непредсказуемыми свойствами. Взяв курс на Японию, "Тикси" должен был прибыть в порт Хитати 23 марта.

"Судно идёт уверенно. Погода благоприятная. До Японии остаётся чуть больше суток", — записал вахтенный механик Сергей Поляков в последнем судовом журнале.

Аварийная радиограмма

22 марта в 19:30 по владивостокскому времени на берег пришла короткая, тревожная радиограмма:

"Теплоход "Тикси". Аварийная. Скорость 10 узлов. Постоянный крен 25 градусов на правый борт. Принимаем меры по выравниванию судна. Прошу следить за мной. Капитан Пряха".

Больше судно на связь не выходило. Через двадцать минут радиосеанс оборвался, а теплоход исчез с радаров. На помощь выдвинулись советские суда "Минусинск", "Пестово" и "Анри Барбюс", а также японские спасатели.

Поиски

Первые часы поисков не принесли результатов. Лишь спустя сутки были найдены обломки шлюпки и спасательный плот с маркировкой "Тикси". А утром 24 марта в море начали всплывать тела моряков в жилетах. Они были сильно изуродованы косатками, которых в этих водах немало. Из 45 членов экипажа удалось поднять лишь 14 тел.

26 марта спасательную операцию свернули. Корабль так и не нашли — его останки покоятся на дне океана, на глубине около четырёх километров.

Загадочный груз

Комиссия, расследовавшая катастрофу, изучила техническое состояние судна и документы на груз. Оказалось, что тальковая руда обладает опасным свойством: она легко ссыпается и смещается при качке. На тот момент в мире не существовало стандартов по её транспортировке в больших объёмах.

Молодой помощник капитана, Алексей Бойко, вероятно, не знал об этих особенностях и не предусмотрел меры для фиксации груза. Смещение массы руды при шторме вызвало крен, а затем — оверкиль (опрокидывание вверх килем).

Альтернативные версии

Некоторые специалисты не согласны с официальной версией. Они указывают, что твиндек (межпалубная перегородка), на разрушение которого списали катастрофу, вряд ли мог обрушиться при нормальной нагрузке.

Другие предполагают перегруз судна: в 1967 году грузоподъёмность "Тикси" официально увеличили на тысячу тонн, и после этого, по словам моряков, судно ходило с постоянным креном.

Он также выдвинул смелое предположение — столкновение с полузатопленным объектом, возможно, обломком баржи или контейнером.

Сравнение версий

Версия Суть Доказательства Слабые стороны Смещение груза Руда сдвинулась при качке, вызвав оверкиль Совпадает с физикой и типом груза Не найдено следов штормовой погоды Обрушение твиндека Разрушение конструкции трюма Допустимо при износе металла Судно было исправно Перегруз Судно имело крен ещё до рейса Отмечено в судовых записях Крен не был критическим Столкновение Удар по корпусу от подводного объекта Возможен в оживлённом районе Не найдено подтверждений

Люди и судьбы

Средний возраст экипажа — всего 30 лет. Среди погибших — капитан Владимир Пряха, штурман Алексей Бойко, радист Виктор Цыплаков. У многих дома ждали семьи: 22 вдовы, 25 сирот.

На Морском кладбище Владивостока стоит мемориал "Тикси" — ровный ряд одинаковых плит, большинство из которых символические. Каждый год сюда приходят лишь немногие родственники, но память о моряках жива.

Плюсы и минусы версий расследования

Плюсы Минусы официальная версия логична и подкреплена расчётами не объясняет внезапность аварии человеческий фактор всегда возможен нет данных о шторме редкий груз мог быть непредсказуем комиссия не имела опыта с тальком

FAQ

Что перевозил "Тикси"?

11 588 тонн тальковой руды из Австралии в Японию.

Были ли выжившие?

Нет, все 45 членов экипажа погибли.

Почему судно не нашли?

Район крушения глубоководный, обследовать его технически сложно.

Можно ли было избежать трагедии?

Да, если бы груз был зафиксирован, а свойства руды изучены заранее.

Три интересных факта

Это крупнейшая невоенная морская катастрофа СССР после 1945 года. До гибели "Тикси" в Тихом океане не тонули крупные советские суда. Поисковая операция длилась четыре дня и охватила площадь более 15 тысяч км².

Исторический контекст

1974 год — крушение теплохода "Тикси" в Тихом океане.

1975-1976 — завершение следствия и публикация внутреннего отчёта.

2024 — 50-летие трагедии, к которому приурочены мемориальные мероприятия.