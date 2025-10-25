Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не тратьте деньги на осушители: этот доступный метод поможет вам избавиться от влаги
Уставшая, но стильная: макияж, который делает несовершенства главным украшением
Тренажёры, которые не ломаются и не жгут спину: вот почему на них переходят даже профи
Народные советы, из-за которых грядки становятся кладбищем: 9 мифов, которые ведут к гибели сада
Без клеток и хлыстов: в России хотят ограничить содержание животных в цирках
Острый, но нежный: суп, который примирил чили с кокосом
Детские мармеладки ведут двойную игру: вкус притягивает, а состав разрушает здоровье
Эпоха, которая не ржавеет: редкий BMW вернулся на дороги спустя четверть века
В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей

База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР

0:33
Наука

В бескрайней белизне Карского моря, у берегов полуострова Таймыр, есть место, где человек когда-то осмелился бросить вызов природе. Бухта Эклипс — одно из самых северных и труднодоступных мест на карте страны, где десятилетиями служили пограничники и военные, охраняя арктические рубежи СССР. Сегодня от этой базы остались лишь ржавые остовы вездеходов, разрушенные бараки и память тех, кто жил на краю земли.

Арктика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктика

Начало истории

Мыс Вильда и бухта Эклипс на западном побережье Таймыра известны ещё с XVIII века — со времён Великой Северной экспедиции. В 1914 году сюда добрался знаменитый норвежский полярник Отто Свердруп. Его судно "Эклипс", застрявшее во льдах, зимовало в бухте почти год. Тогда исследователь установил астрономический знак, сохранившийся до наших дней.

Спустя полвека, в конце 1960-х, в этих местах снова появились люди — на этот раз советские военные. В 1968 году здесь была создана одна из самых северных пограничных застав СССР, а вскоре рядом разместили и радиолокационную роту ПВО. Её задачей было отслеживание стратегических самолётов США и НАТО, которые могли пересечь воздушные рубежи Арктики.

Жизнь на краю земли

Добираться до Эклипса можно было только по воздуху — на вертолётах с Диксона, примерно в 400 километрах к западу. Летом, когда таял лёд, навигация открывала возможность доставлять грузы морем. Всё остальное время — лишь пурга, ветер и изоляция.

Температуры зимой опускались до -40 °C, метели длились неделями, а солнце исчезало на четыре месяца. Несмотря на это, жизнь здесь кипела. В бухте располагались два посёлка — один для пограничников, другой для подразделения ПВО.

Офицерские семьи жили в цельнометаллических модулях — ЦУБах, похожих на гигантские бочки. Солдаты — в деревянных казармах. Топливо и уголь доставляли кораблями: на сезон приходилось свыше тысячи тонн. Для передвижения использовали вездеходы и тракторы.

Несмотря на суровость условий, жизнь была упорядоченной: проводились учения, работала радиосвязь, устраивались праздники. В свободное время мужчины рыбачили и фотографировали белых медведей, которых здесь было немало.

Изоляция и уход

После распада СССР в 1990-е годы военное присутствие в Арктике резко сократилось. Финансирование прекратилось, техника устаревала, снабжение стало нерегулярным. Вертолёты из Диксона прилетали всего два-три раза в год.

Постепенно базу покидали сначала подразделения ПВО, затем и пограничники. К началу 2000-х здесь оставалось лишь несколько десятков человек. Последние солдаты покинули Эклипс в 2006 году, когда расформировали Отдельный Арктический пограничный отряд (в/ч 2532).

Трагические страницы

Арктика не прощает ошибок. В 1974 году здесь погиб срочник из роты ПВО, замерзнув в пургу. Через четверть века аналогичная трагедия случилась с молодым пограничником. Их могилы и сегодня находятся рядом с захоронением кочегара Мячина, похороненного здесь в 1915 году.

Что осталось

Прошло почти двадцать лет после того, как люди покинули Эклипс. Деревянные дома рухнули, металлические ЦУБы проржавели, техника заржавела и вмерзла в снег. В некоторых цистернах до сих пор можно найти остатки топлива, но использовать его уже невозможно.

Среди развалин стоит наблюдательная вышка — напоминание о временах, когда здесь круглосуточно следили за небом. Белые медведи теперь беспрепятственно гуляют по территории, а редкие экспедиции фотографируют призрачные следы прошлого.

Сравнение: жизнь тогда и сейчас

Период Присутствие людей Основное назначение Состояние базы
1970-1980-е до 500 человек ПВО и пограничная служба активное развитие
1990-е несколько десятков человек частичное присутствие упадок
после 2006 года заброшено нет руины и следы техники

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: массовое свёртывание военной инфраструктуры в Арктике в 1990-х.
    → Последствие: утрата стратегических позиций и баз.
    → Альтернатива: постепенная консервация с сохранением инфраструктуры.

  • Ошибка: зависимость от единственного маршрута снабжения.
    → Последствие: изоляция и перебои с провизией.
    → Альтернатива: комбинированная логистика — авиация и сезонные морские маршруты.

А что если вернуть жизнь на Эклипс

В последние годы Россия вновь активно развивает арктическое направление: строятся новые базы на островах Котельный, Вайгач, Земля Франца-Иосифа. Возможно, когда-нибудь и бухта Эклипс вновь оживёт — пусть не как военная застава, но как полярная станция или научный пункт.

Плюсы и минусы возвращения на Эклипс

Плюсы Минусы
стратегически важное расположение экстремальные погодные условия
возможность научных исследований высокие затраты на снабжение
символическое значение присутствия в Арктике риск для персонала

Мифы и правда

Миф: Эклипс — это база, где проводили секретные испытания.
Правда: основное назначение — радиолокационное наблюдение и пограничная служба.

Миф: после ухода людей база исчезла полностью.
Правда: сохранились десятки строений и инженерных объектов.

Миф: туда невозможно добраться.
Правда: в хорошую погоду до бухты можно долететь на вертолёте из Диксона.

Три интересных факта

  1. На Эклипсе жили семьи военных с детьми — редкий случай для таких широт.

  2. Отопление требовало более тысячи тонн угля в год.

  3. В некоторых местах сохранились советские надписи на стенах казарм.

Исторический контекст

  • 1914 год — зимовка экспедиции Отто Свердрупа на судне "Эклипс".

  • 1968 год — основание советской погранзаставы.

  • 2006 год — окончательное расформирование базы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Авто
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей
Вкусно, но опасно: как привычка к сладкому с утра запускает цепь поломок в организме
70 миллионов лет спустя: яйцо, пережившее динозавров, может переписать историю Земли
Белый цвет — ловушка для малогабариток: лучшие цвета для стен, чтобы комната дышала
Две розы две судьбы: одна рождается вновь, другая сгорает от собственной красоты
Крутящий момент против мощности: кто из них делает автомобиль живым, а кто просто шумит
Гламур нулевых возвращается: винтажные сумки, за которые сейчас платят больше, чем за новые
Недооценённая сила чая: что добавить, чтобы напиток стал бронёй для иммунитета
Запреты, в которые трудно поверить: как в Саудовской Аравии контролируют женщин
Три штриха — и усталость исчезает: макияж, который оживляет даже после тяжёлой ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.