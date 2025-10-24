Земля больше не одна: в космическом соседстве обнаружена планета с признаками обитаемости

Международная группа астрономов под руководством исследователей из Университета Пенсильвании объявила об открытии экзопланеты GJ 251 c, которая может оказаться одной из ближайших к нам потенциально обитаемых "супер-Земель". Планета расположена всего в 20 световых годах от Земли — буквально по космическим меркам это соседний дом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Каменистая экзопланета рядом со звездой

Новая соседка в обитаемой зоне

GJ 251 c обращается вокруг звезды красного карлика GJ 251, находящейся в созвездии Малого Пса. По расчётам, она находится в так называемой обитаемой зоне - области, где температура на поверхности планеты позволяет существовать жидкой воде, а значит, потенциально и жизни.

Открытие было сделано при помощи прибора Habitable Zone Planet Finder (HPF), установленного на 10-метровом телескопе Хобби-Эберли в Техасе. Этот инструмент специально разработан для поиска планет, вращающихся вокруг холодных звёзд и способных поддерживать жизнь.

"Обнаружение потенциально обитаемой каменистой планеты в нашем космическом соседстве — это прорыв. GJ 251 c достаточно близка, чтобы в ближайшее десятилетие мы смогли напрямую зафиксировать её свет", — заявил астроном доктор Суврат Махадеван, профессор Университета Пенсильвании.

Как нашли GJ 251 c

Планету не наблюдали напрямую — она была обнаружена методом радиальных скоростей, то есть по лёгким колебаниям звезды, вызванным гравитацией планеты. Такой метод позволяет определить массу и орбиту объекта, даже если он не проходит перед звездой.

GJ 251 c примерно в четыре раза крупнее Земли, что относит её к классу "супер-Земель" — каменистых планет, более массивных, чем наша, но меньших, чем Нептун.

Сравнение с другими системами

Для сравнения, знаменитая система TRAPPIST-1, где также найдены потенциально обитаемые планеты, находится в 40 световых годах, то есть вдвое дальше. Это делает GJ 251 c одним из самых доступных объектов для будущих телескопов, которые смогут изучать её атмосферу напрямую.

Что делает GJ 251 c особенной

Близкое расположение и каменистый состав делают эту планету одной из лучших кандидаток для поиска признаков жизни. Учёные надеются, что в ближайшие годы новые обсерватории смогут отделить свет планеты от света её звезды и провести спектральный анализ атмосферы.

"Даже если мы увидим её лишь как крошечную точку, в спектре света можно прочитать целую историю — из чего состоит атмосфера и есть ли там признаки биологической активности", — пояснил профессор Махадеван.

Потенциальные биосигнатуры

Одним из возможных признаков жизни считается совместное присутствие кислорода и метана. На Земле именно биологические процессы поддерживают их баланс. Если подобное сочетание будет обнаружено на GJ 251 c, это станет серьёзным аргументом в пользу гипотезы о живой экосистеме.

Однако, как отмечает Махадеван, интерпретация таких сигналов требует осторожности — многие химические реакции могут имитировать "дыхание" жизни, и потому сначала нужно подтвердить наличие самой атмосферы.

Какие телескопы смогут заглянуть туда

Современные телескопы, включая "Джеймс Уэбб", пока не способны детально изучить атмосферу такой небольшой и тусклой планеты. Но уже в следующем десятилетии заработают гиганты нового поколения:

Thirty Meter Telescope (TMT): 30-метровая обсерватория в Северном полушарии;

Giant Magellan Telescope (GMT) в Чили;

Extremely Large Telescope (ELT) Европейской южной обсерватории;

и проектируемая космическая миссия LIFE, предназначенная специально для поиска биосигнатур.

"TMT идеально подходит для наблюдений за GJ 251 c благодаря её положению на небе и относительной близости", — отмечают исследователи.

Эти инструменты смогут впервые получить изображение планеты и разложить его свет на спектр, определяя наличие воды, кислорода, метана и углекислого газа — потенциальных следов биосферы.

Почему это открытие важно

GJ 251 c — не первая известная "супер-Земля", но её расположение делает её уникальной. Чем ближе планета, тем выше шансы изучить её атмосферу и климат. А главное — впервые мы получаем возможность поискать жизнь на планете, находящейся буквально рядом.

"Мы только в начале пути. Но каждая такая находка приближает нас к ответу на главный вопрос: одни ли мы во Вселенной", — добавил Махадеван.

GJ 251 c — основные характеристики

Параметр Значение Тип Каменистая "супер-Земля" Расстояние от Земли ~19,7 световых лет Звезда Красный карлик GJ 251 Метод открытия Радиальные скорости Радиус ~4 радиуса Земли Расположение Созвездие Малого Пса Зона обитания Да (предположительно) Возможность наблюдения Высокая (TMT, ELT, GMT)

А что, если на GJ 251 c действительно есть жизнь?

Если на планете существует атмосфера, удерживающая жидкую воду, шансы на микробиологическую активность резко возрастают. Учёные уже обсуждают сценарии, при которых жизнь могла появиться там независимо от земной — на основе схожих химических принципов.

"GJ 251 c может стать первой планетой, где мы впервые обнаружим признаки жизни, не покидая нашего космического района", — предположил астроном Майкл Риверс из NASA.

Два интересных факта

Планета находится в дважды меньшем расстоянии, чем любая из известных обитаемых систем.

Её орбита стабильна, и звезда-хозяин излучает меньше ультрафиолета, чем Солнце, что повышает шансы на наличие атмосферы.

Исторический контекст

Первые планеты у красных карликов были открыты лишь в 1990-х.

С 2018 года HPF стал одним из главных инструментов поиска "второй Земли".

В 2025 году GJ 251 c стала самой близкой потенциально обитаемой супер-Землёй, найденной методом радиальных скоростей.