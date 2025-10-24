Земля больше не одна: в космическом соседстве обнаружена планета с признаками обитаемости

Международная группа астрономов под руководством исследователей из Университета Пенсильвании объявила об открытии экзопланеты GJ 251 c, которая может оказаться одной из ближайших к нам потенциально обитаемых "супер-Земель". Планета расположена всего в 20 световых годах от Земли — буквально по космическим меркам это соседний дом.
GJ 251 c обращается вокруг звезды красного карлика GJ 251, находящейся в созвездии Малого Пса. По расчётам, она находится в так называемой обитаемой зоне - области, где температура на поверхности планеты позволяет существовать жидкой воде, а значит, потенциально и жизни.
Открытие было сделано при помощи прибора Habitable Zone Planet Finder (HPF), установленного на 10-метровом телескопе Хобби-Эберли в Техасе. Этот инструмент специально разработан для поиска планет, вращающихся вокруг холодных звёзд и способных поддерживать жизнь.
"Обнаружение потенциально обитаемой каменистой планеты в нашем космическом соседстве — это прорыв. GJ 251 c достаточно близка, чтобы в ближайшее десятилетие мы смогли напрямую зафиксировать её свет", — заявил астроном доктор Суврат Махадеван, профессор Университета Пенсильвании.
Планету не наблюдали напрямую — она была обнаружена методом радиальных скоростей, то есть по лёгким колебаниям звезды, вызванным гравитацией планеты. Такой метод позволяет определить массу и орбиту объекта, даже если он не проходит перед звездой.
GJ 251 c примерно в четыре раза крупнее Земли, что относит её к классу "супер-Земель" — каменистых планет, более массивных, чем наша, но меньших, чем Нептун.
Для сравнения, знаменитая система TRAPPIST-1, где также найдены потенциально обитаемые планеты, находится в 40 световых годах, то есть вдвое дальше. Это делает GJ 251 c одним из самых доступных объектов для будущих телескопов, которые смогут изучать её атмосферу напрямую.
Близкое расположение и каменистый состав делают эту планету одной из лучших кандидаток для поиска признаков жизни. Учёные надеются, что в ближайшие годы новые обсерватории смогут отделить свет планеты от света её звезды и провести спектральный анализ атмосферы.
"Даже если мы увидим её лишь как крошечную точку, в спектре света можно прочитать целую историю — из чего состоит атмосфера и есть ли там признаки биологической активности", — пояснил профессор Махадеван.
Одним из возможных признаков жизни считается совместное присутствие кислорода и метана. На Земле именно биологические процессы поддерживают их баланс. Если подобное сочетание будет обнаружено на GJ 251 c, это станет серьёзным аргументом в пользу гипотезы о живой экосистеме.
Однако, как отмечает Махадеван, интерпретация таких сигналов требует осторожности — многие химические реакции могут имитировать "дыхание" жизни, и потому сначала нужно подтвердить наличие самой атмосферы.
Современные телескопы, включая "Джеймс Уэбб", пока не способны детально изучить атмосферу такой небольшой и тусклой планеты. Но уже в следующем десятилетии заработают гиганты нового поколения:
"TMT идеально подходит для наблюдений за GJ 251 c благодаря её положению на небе и относительной близости", — отмечают исследователи.
Эти инструменты смогут впервые получить изображение планеты и разложить его свет на спектр, определяя наличие воды, кислорода, метана и углекислого газа — потенциальных следов биосферы.
GJ 251 c — не первая известная "супер-Земля", но её расположение делает её уникальной. Чем ближе планета, тем выше шансы изучить её атмосферу и климат. А главное — впервые мы получаем возможность поискать жизнь на планете, находящейся буквально рядом.
"Мы только в начале пути. Но каждая такая находка приближает нас к ответу на главный вопрос: одни ли мы во Вселенной", — добавил Махадеван.
|Параметр
|Значение
|Тип
|Каменистая "супер-Земля"
|Расстояние от Земли
|~19,7 световых лет
|Звезда
|Красный карлик GJ 251
|Метод открытия
|Радиальные скорости
|Радиус
|~4 радиуса Земли
|Расположение
|Созвездие Малого Пса
|Зона обитания
|Да (предположительно)
|Возможность наблюдения
|Высокая (TMT, ELT, GMT)
Если на планете существует атмосфера, удерживающая жидкую воду, шансы на микробиологическую активность резко возрастают. Учёные уже обсуждают сценарии, при которых жизнь могла появиться там независимо от земной — на основе схожих химических принципов.
"GJ 251 c может стать первой планетой, где мы впервые обнаружим признаки жизни, не покидая нашего космического района", — предположил астроном Майкл Риверс из NASA.
