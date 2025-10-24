Он пролежал две тысячи лет, но будто заснул вчера: находка, от которой мурашки по коже

Археологи сделали одно из самых впечатляющих открытий последних лет: в итальянском городе Джульяно под Неаполем они вскрыли саркофаг возрастом около 2000 лет, в котором находилось тело, сохранившееся удивительно хорошо. Это открытие, сделанное в так называемой "гробнице Цербера", уже называют ключом к пониманию погребальных традиций древнего Неаполя.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Открытие, которое потрясло археологов

Раскопки проводила команда под руководством Симоны Формолы при поддержке Министерства культуры Италии. Первоначально саркофаг исследовали микрокамерой, чтобы оценить состояние находки. Но когда специалисты открыли проход внутрь, они были поражены — тело внутри оказалось почти нетронутым временем.

"Мы увидели тело, лежащее лицом вверх и укрытое тканым саваном. Его сохранность можно назвать исключительной", — отметила археолог руководитель раскопок Симона Формола.

Рядом с мумией нашли целый комплекс предметов: сосуды для благовоний, инструменты для омовения тела и ритуальные дары. Всё это указывает, что покойный был человеком уважаемым — вероятно, членом семьи, в честь которой и был построен мавзолей.

Секрет необычайной сохранности

Учёные полагают, что сохранность мумии объясняется уникальным микроклиматом подземной камеры. Саван подвергся минерализации, то есть ткани впитали минеральные соли из окружающей среды, благодаря чему не разложились.

Теперь исследователи изучают структуру и состав волокон, чтобы определить происхождение и качество ткани. Возможно, анализ покажет, была ли она сделана вручную или привезена из другой провинции Римской империи.

"Минерализация ткани — редчайшее явление. Это позволяет рассмотреть не только материал, но и технологию его производства", — пояснил реставратор участвующий в исследовании, Марко Пеллегрини.

Что говорят артефакты

Находки рядом с саркофагом открывают целый пласт информации о повседневной жизни античного Неаполя. Среди предметов — вазочки для ароматических масел, бронзовые инструменты для очищения кожи, пучки высушенных трав и лепестков.

Лабораторные исследования показали следы мари обыкновенной (Chenopodium album) и абсента, использовавшихся как натуральные консерванты и ароматизаторы. Эти растения применяли в бальзамировании задолго до распространения египетских техник на Западе.

Кроме того, в саркофаге нашли пыльцу и микрочастицы смол, что позволит археологам восстановить состав кремов, которыми обрабатывали тело перед захоронением.

Раскопки в гробнице Цербера

"Гробница Цербера" названа в честь найденного там ранее фрескового изображения трёхглавого пса, охраняющего подземный мир. Комплекс расположен на территории древнего некрополя, связанного с городом Литернумом, упомянутым ещё у Плиния Старшего.

"Гробница Цербера продолжает раскрывать тайны древнего Неаполя, открывая всё новые данные о жизни и погребальных обычаях римского общества", — заявил суперинтендант археологии Мариан Нуццо.

По словам Нуццо, уже проведённые лабораторные анализы показали, что тело подвергалось специальной обработке: применялись кремы на растительной основе, а саван был пропитан маслом с антисептическими свойствами. Это говорит о высоком уровне знаний древних мастеров по сохранению тел.

Что даст анализ ДНК

В ближайшие месяцы специалисты планируют провести генетические исследования останков. Это поможет определить происхождение человека, его пол, возраст и возможные заболевания. Ранее подобные исследования на территории Кампании уже позволили реконструировать социальный облик жителей древнего Неаполя — от ремесленников до представителей знати.

Учёные также собираются сравнить результаты с данными по другим захоронениям региона, чтобы понять, как менялись традиции и обряды от I века до н. э. до начала новой эры.

Почему это открытие так важно

Находка из Джульяно — не просто редкий пример сохранности тела. Она открывает возможность изучить социальную и культурную жизнь Римской Кампании двумя тысячами лет назад. Анализ текстиля, масел, пыльцы и керамики даст археологам уникальные сведения о быте, торговле и ремёслах региона.

"Мы стоим на пороге нового понимания того, как древние итальянцы воспринимали смерть и заботились о памяти предков", — отметил историк античности Давиде Россини.

Главные находки саркофага из Джульяно

Находка Назначение Интересный факт Саван Покрывал тело умершего Минерализовался, сохранив структуру волокон Вазочки для благовоний Использовались в погребальных ритуалах Содержали следы эфирных масел и пыльцы Бронзовые инструменты Для очищения кожи перед бальзамированием Аналог современных скребков для спа-процедур Следы трав (марь, абсент) Натуральные антисептики Использовались в античных лечебных мазях Сосуд с остатками крема Средство для обработки тела Анализ выявил смесь масел и пчелиного воска

А что если мумия окажется известной личностью

Учёные не исключают, что тело может принадлежать члену знатной римской семьи, жившей неподалёку от Неаполя. Архитектура мавзолея и уровень мастерства, с которым выполнен саркофаг, позволяют говорить о высоком социальном статусе погребённого.

Если гипотеза подтвердится, это будет важнейшее открытие для римской археологии последних лет — сопоставимое с исследованиями в Помпеях.

Два интересных факта

Минерализованный саван — редчайшая находка: ткань обычно разрушается за десятилетия.

В гробнице нашли остатки эфирных масел, состав которых совпадает с формулами древнеримских духов.

Исторический контекст

Гробница Цербера открыта в 2018 году и с тех пор изучается итальянскими археологами.

Комплекс датируется I веком до н. э. — временем, когда Кампания входила в состав Римской империи.

Открытие 2025 года стало первым случаем вскрытия саркофага, сохранившего тело в полном виде на этой территории.