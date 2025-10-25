Ген, который дал силу и обрёк на вымирание: древний дар, ставший смертным приговором

Около 50 тысяч лет назад на просторах ледниковой Европы встретились два вида — современные люди и неандертальцы. Они охотились, строили укрытия, изготавливали инструменты и делили суровые ландшафты, но один из них исчез. Новое исследование, опубликованное на Earth.com, предлагает неожиданное объяснение этой тайне — причина могла скрываться всего в одном гене.
Учёные установили, что ключевую роль сыграл ген PIEZO1, отвечающий за то, как красные кровяные клетки реагируют на давление и распределяют кислород. У неандертальцев в 307-й позиции белка происходила замена аминокислоты — серин вместо глицина. На первый взгляд — незначительная деталь, но именно она изменила поведение эритроцитов: они стали удерживать кислород дольше, чем у современных людей.
В эпоху ледникового периода это помогало. Кровь неандертальцев могла хранить кислород дольше — идеальное решение для выживания в пещерах и на холодных высотах. Но после смешения с современными людьми эта адаптация превратилась в проблему.
"Когда эритроциты матери слишком сильно прикрепляются к стенкам сосудов, плод испытывает нехватку кислорода", — пояснили авторы исследования.
Если мать имела неандертальскую версию PIEZO1, а ребёнок — современную, нарушался кислородный обмен. Беременность чаще заканчивалась выкидышем, и даже небольшое снижение рождаемости могло оказаться фатальным для небольших неандертальских популяций.
Эксперименты с человеческой кровью показали, что активация PIEZO1 химическим веществом Yoda1 усиливает сродство клеток к кислороду. При этом в условиях, близких к плаценте, кровь хуже отдаёт кислород. Таким образом, древняя версия гена превращала полезную адаптацию в «репродуктивную ловушку».
Симуляции подтвердили: даже падение рождаемости на 5 % в маленьких группах ведёт к постепенному вымиранию за несколько сотен поколений. Неандертальцы жили в разрозненных кланах, поэтому несколько неудачных беременностей в каждом поколении могли стать началом конца.
Ген PIEZO1 давал неандертальцам преимущества в их климате. Он помогал сохранять кислород, снижать теплопотери и даже регулировать обмен веществ. Этот механизм напоминал стратегии животных, впадающих в спячку. Но когда условия изменились, а в популяцию вошли современные люди, полезная черта обернулась гибельной.
Эволюция не смотрит в будущее — она вознаграждает то, что работает здесь и сейчас.
Современные генетические данные показывают, что у людей остались следы неандертальских генов, но не митохондриальной ДНК — она передаётся только по материнской линии. Это совпадает с новой гипотезой: гибридные матери с неандертальской версией PIEZO1 чаще теряли плод, если у ребёнка был современный вариант гена. Поэтому потомство от неандертальских женщин не выживало, а от неандертальских мужчин — сохранялось.
В итоге человечество унаследовало лишь часть генов исчезнувшего вида, но не их материнские линии.
|Параметр
|Неандертальцы
|Современные люди
|Ген PIEZO1
|Серин вместо глицина
|Глицин
|Сродство эритроцитов к кислороду
|Высокое
|Оптимальное
|Адаптация к холоду
|Отличная
|Средняя
|Репродуктивная совместимость
|Низкая при гибридизации
|Высокая
|Митохондриальная передача
|Утрачена
|Сохранена
|Плюсы
|Минусы
|Помогала выживать в условиях холода и гипоксии
|Препятствовала нормальному обмену кислорода между матерью и плодом
|Повышала устойчивость к низким температурам
|Вызывала выкидыши при межвидовых браках
|Снижала расход энергии в покое
|Привела к исчезновению материнских линий
|Ускоряла адаптацию к высокогорью
|Стала генетическим барьером между видами
Ошибка: считать неандертальский ген вредным изначально.
Последствие: недооценка его адаптивной роли в ледниковом климате.
Альтернатива: рассматривать PIEZO1 как пример «экологического компромисса» — полезного в одних условиях и губительного в других.
Ошибка: игнорировать влияние материнского организма на эволюцию.
Последствие: неполное понимание исчезновения неандертальских линий.
Альтернатива: включать факторы беременности и биохимической несовместимости в модели вымирания.
Ошибка: полагать, что вымирание было внезапным.
Последствие: искажение представления об эволюционных процессах.
Альтернатива: видеть в исчезновении неандертальцев постепенное биологическое вытеснение.
Миф: неандертальцы вымерли из-за войн с людьми.
Правда: генетические данные показывают, что они исчезли постепенно, без массовых конфликтов.
Миф: современные люди полностью вытеснили неандертальцев.
Правда: их гены частично сохранились — до 2 % в ДНК европейцев и азиатов.
Миф: у неандертальцев не было адаптаций к холоду.
Правда: их кровь и обмен веществ были приспособлены к жизни при низких температурах.
А что если гибель неандертальцев не была неизбежной? Если бы их популяции сохранились чуть дольше, возможно, естественный отбор успел бы выровнять несовместимость PIEZO1, и человечество развивалось бы в виде двух сосуществующих видов.
Что такое ген PIEZO1?
Это ген, отвечающий за чувствительность клеток крови к механическому давлению и регулирующий транспорт кислорода.
Почему мутация PIEZO1 была полезна?
Она повышала способность крови удерживать кислород, что помогало выживать в условиях холода и низкого давления.
Почему она стала вредной при скрещивании?
Потому что кровь матерей с неандертальским геном удерживала кислород слишком сильно, мешая его передаче плоду.
Можно ли обнаружить неандертальский вариант сегодня?
Он почти исчез, но встречается у некоторых народов Центральной Азии, например у хазарейцев.
Может ли PIEZO1 влиять на здоровье современных людей?
Да, некоторые редкие варианты связаны с нарушениями кровообращения и проблемами при беременности.
Первая волна интереса к происхождению неандертальцев началась в середине XX века, когда были обнаружены их кости с признаками анатомического сходства с человеком. В XXI веке секвенирование древней ДНК позволило напрямую сравнить геномы.
