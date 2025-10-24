Древнее эхо Евфрата: затопленные 12 000-летние рисунки рассказывают о жизни до цивилизации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:37
Наука

Археологи в провинции Адыяман обнаружили под водами плотины Ататюрка редкие наскальные гравюры, возраст которых оценивается более чем в 12 тысяч лет.

Подводные раскопки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводные раскопки

Открытие проливает свет на доисторические сообщества, жившие вдоль бассейна Евфрата в эпоху перехода от палеолита к неолиту.

Находка была сделана в ходе подводного обследования, проведённого сотрудниками дирекции музея Адыяман, после того как местные рыбаки во время засухи заметили выступающие из воды древние изображения.

"Поверхности сейчас покрыты раковинами мидий, что затрудняет визуализацию, но мы смогли зафиксировать значительную часть рисунков с помощью подводных камер", — сообщил директор музея Мехмет Алкан.

Охота в камне

Главная панель, длиной около 8 метров, изображает динамичную сцену охоты с участием людей, горных козлов, волков, лис и птиц. Фигуры выполнены в энергичном, схематичном стиле, характерном для позднего каменного века, когда зарождались первые формы символического и ритуального искусства.

По словам археологов, композиция может быть "первобытным повествованием" — предтечей письменного языка, где изображение использовалось для передачи общих мифов или событий.

Скрытое наследие под водой

До строительства плотины Ататюрка в конце XX века эта территория была частью древнего культурного ландшафта Верхней Месопотамии, богатого пещерами и святилищами под открытым небом. После создания водохранилища сотни памятников оказались затоплены, и многие до сих пор не исследованы.

Эксперты отмечают, что подобные традиции наскальной живописи известны также в регионах Батман, Шанлыурфа и Мардин, что указывает на культурную преемственность охотников-собирателей, населявших юго-восточную Анатолию около 10-го тысячелетия до н. э.

"Эти гравюры — прямое свидетельство того, как доисторические люди осмысляли окружающий мир. Они соединяют искусство, ритуал и коллективную память, предвосхищая появление первых цивилизаций Месопотамии", — пояснил археологический консультант проекта.

Что дальше

Команда музея планирует очистить и задокументировать рисунки, а также создать полноразмерную копию для экспонирования на суше. Исследователи надеются, что работы по консервации начнутся до конца года, чтобы спасти гравюры от разрушительного воздействия воды.

Значение открытия

  • Возраст: ≈ 12 000 лет (поздний палеолит / ранний неолит)

  • Место: подводная зона плотины Ататюрка, провинция Адыяман

  • Особенности: сцены охоты, стилизованные фигуры людей и животных

  • Важность: редкий пример символического искусства времён до сельского хозяйства

FAQ

1. Как учёные определили возраст рисунков?

Возраст оценивается на основании стиля изображений, стратиграфии местности и сравнения с аналогичными памятниками в регионах Шанлыурфа и Мардин. Эти методы позволяют предположить, что гравюры относятся к периоду позднего палеолита — раннего неолита, около 12 000 лет назад.

2. Почему рисунки оказались под водой?

В конце XX века на Евфрате была построена плотина Ататюрка - одна из крупнейших в Турции. После заполнения водохранилища многие древние поселения и пещерные святилища оказались затоплены. Найденные гравюры расположены на участке, который во время засухи периодически обнажается.

3. Кто мог создать эти изображения?

Их авторами, вероятно, были охотники-собиратели, жившие в долине Евфрата до появления земледелия. Это те же культурные слои, из которых позднее выросли ранние неолитические центры вроде Гёбекли-Тепе, старейшего известного храмового комплекса на Земле.

4. Чем они уникальны?

Панель длиной 8 м изображает динамичную сцену охоты - редкий пример повествовательного искусства, где фигуры людей и животных взаимодействуют. Такой "сюжетный" подход указывает на формирование ранних форм мифотворчества и коллективной памяти, задолго до письменности.

5. Как планируют защитить памятник?

Команда музея проведёт очистку и фотограмметрическую фиксацию, создаст трёхмерную копию и экспозицию в Музее Адыямана. Рассматривается также вариант установки защитного купола или частичного осушения участка во время будущих археологических сезонов.

6. Есть ли связь с другими находками региона?

Да. Похожие гравюры и символы обнаружены в Батмане, Мардине и Шанлыурфе, что указывает на единое культурное пространство Верхней Месопотамии в эпоху становления земледелия и храмовых центров. Это помогает лучше понять, как развивались общества, создавшие Гёбекли-Тепе.

7. Можно ли увидеть эти рисунки?

Пока — только частично. Из-за подводного расположения объект не открыт для широкой публики, но после завершения реставрации музей планирует организовать выставку и виртуальный тур с использованием 3D-сканирования.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
