Последние 24 часа динозавров: день, когда астероид изменил жизнь на планете

Палеонтологи из Эдинбургского университета и Университета штата Нью-Мексико заявили, что обнаружили в бассейне Сан-Хуан (северо-запад США) окаменелости, возраст которых совпадает с последними сотнями тысяч лет мелового периода, буквально мгновением перед падением астероида 66 миллионов лет назад.

Динозавры до падения астероида

Это означает, что динозавры не вымирали медленно. Они были в расцвете сил — и исчезли внезапно, за одно мгновение геологического времени.

"Очевидно, что многие виды процветали до того момента, как астероид положил всему конец", — говорит профессор Стив Брусатте, один из авторов работы.

Последние гиганты континента

Среди найденных останков — аламозавр, травоядный титанозавр длиной до 30-50 футов и массой до 80 тонн — почти как синий кит, хотя примерно вдвое легче.

"Он был тяжелее Boeing 737, с длинной шеей, крошечной головой и ногами как колонны. Огромный, но мирный великан", — описывает Брусатте.

Рядом с ним жили и другие представители позднего мела:

Тираннозавр рекс , хищник, вершина пищевой цепи.

Охоцератопс , родственник трицератопса с рогами и костяным воротником.

Динеобеллатор , ловкий раптор, вероятно, покрытый перьями.

Охорапторозавр, всеядный динозавр с птичьими чертами.

Эти виды жили одновременно, образуя экосистему, не отличавшуюся от современных по сложности.

Геологическое "мгновение" перед катастрофой

Радиометрическое датирование пород показало, что кости из Нью-Мексико моложе 66,3 миллионов лет, то есть они появились за не более чем 300 тысяч лет до падения астероида.

Для геологии это — ничтожный промежуток.

До этого времени считалось, что окаменелостей из самого конца мелового периода почти нет — поэтому часть исследователей предполагала, что динозавры вымирали постепенно.

Новые данные разрушают эту гипотезу: в юго-западной части Северной Америки жизнь кипела.

"Нет никаких признаков того, что экосистема была больна или находилась в упадке. Просто пришёл астероид — и всё кончилось", — говорит профессор Эндрю Флинн.

Разные миры — один континент

Интересно, что динозавры Нью-Мексико сильно отличались от обитателей знаменитого региона Хелл-Крик (Монтанa, Дакоты, Вайоминг).

Там доминировали трицератопсы и эдмонтозавры — совсем другие травоядные.

Этот контраст показывает, что Северная Америка конца мела не была единым биомом:

разные экосистемы, разные стратегии выживания, богатое разнообразие.

И всё это исчезло за считанные годы после удара.

Как выглядел конец

Профессор Брусатте описывает картину дня, когда всё закончилось.

Астероид диаметром около 10 миль врезается в Землю на территории нынешнего Юкатана.

Мгновенно испаряются миллиарды тонн породы.

Воздух становится горячее, чем в печи.

В небо поднимаются раскалённые капли стекла, которые падают обратно огненным дождём.

Леса воспламеняются, небо темнеет, солнце исчезает на годы.

Даже в Нью-Мексико, за 1500 миль от эпицентра, земля тряслась, воздух раскалился, а небо окутали облака пыли.

Планета вошла в ледяную тьму, и три четверти всех видов исчезли.

Почему это открытие важно

Эти окаменелости — редчайшие свидетельства жизни в последние мгновения эры динозавров.

Они подтверждают, что массовое вымирание было внезапным и что динозавры не "сдали позиции" задолго до катастрофы.

Теперь палеонтологи могут точнее восстановить, как выглядел мир за несколько тысяч лет до конца.

FAQ

Где были найдены окаменелости?

В бассейне Сан-Хуан, северо-запад штата Нью-Мексико, США. Это регион, богатый позднемеловыми осадочными породами.

Кто проводил исследование?

Международная команда во главе с учёными Эдинбургского университета и Университета штата Нью-Мексико.

Как точно датируют кости?

По слоям вулканического пепла и радиометрическим изотопам. Точность — около ±300 тыс. лет.

Это значит, что динозавры вымерли мгновенно?

Да. С научной точки зрения, событие длилось считанные годы — почти мгновение по сравнению с 180 миллионами лет, что динозавры правили Землёй.

Что будет дальше?

Учёные планируют расширить раскопки в Сан-Хуане и соседних районах, чтобы собрать "последний снимок" экосистемы до катастрофы.