Мёртвый город оживает: что найдено в библейских Колоссах

6:53 Your browser does not support the audio element. Наука

На юго-западе Турции, у подножия горы Хоназ, археологи нашли то, что уже называют одним из крупнейших некрополей древней Анатолии. Более 60 гробниц, высеченных в травертиновых скалах, оказались частью некрополя города Колоссы, места, упомянутого в Новом Завете.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскопки археологов

До недавнего времени этот город был скорее символом, чем реальностью: библейское имя, известное благодаря Посланию к колоссянам, написанному апостолом Павлом. Теперь же Колоссы вновь становятся видимыми — в буквальном смысле.

"После снятия верхнего слоя земли мы обнаружили около 65 гробниц, из которых 60 были полностью исследованы", — рассказал руководитель раскопок Барыш Йенер агентству Anadolu.

Город из послания

Колоссы впервые упоминаются в античных источниках как торговый центр на перекрёстке древних дорог, соединявших Эгейское побережье с Месопотамией. Но именно апостол Павел сделал этот город известным всему миру.

Его Послание к колоссянам состоит всего из четырёх глав и 95 стихов, но считается одним из самых философских текстов Нового Завета. Павел писал, что Христос — "всё во всём", и предостерегал общину от ложных учений, мистицизма и ритуалов, которые "умаляют роль Христа".

Теперь археологи видят, что слова Павла обращались к городу, где древние религиозные традиции были особенно сильны. В найденных гробницах лежат не только останки, но и сотни предметов — терракотовая керамика, масляные лампы, амулеты, стеклянные сосуды, сандалии, монеты. Всё это свидетельствует о богатой дохристианской духовной культуре.

Магия и вера

Многие из найденных предметов, по словам Йенера, имели символическое значение.

Масляные лампы служили не просто источником света, но и знаком перехода души.

Амулеты и талисманы — отражением веры в магическую защиту и исцеление.

"Результаты раскопок показывают, насколько жители Колосс ценили предметы, обеспечивавшие им духовную безопасность", — говорит Йенер.

Эти находки дают археологам редкую возможность увидеть контекст, в котором формировалась ранняя христианская мысль. Колоссы были городом, где язычество, иудаизм и зарождающееся христианство переплетались. Павел писал именно этим людям, убеждая их, что сила — не в амулетах и обрядах, а в вере.

Библейский след

Историки напоминают, что сам Павел (урождённый Савл из Тарса) не был простым проповедником.

Сначала он преследовал христиан, считая их еретиками, но пережил обращение по дороге в Дамаск, когда, по библейскому рассказу, услышал голос: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?"

С тех пор он стал одним из столпов христианства, создателем первых общин и автором многочисленных посланий.

Павел, вероятно, погиб мученической смертью в Риме около 64 года н. э., во время гонений Нерона, но его идеи распространились по всей Римской империи.

Открытия в Колоссах теперь позволяют буквально заглянуть в тот мир, к которому он обращался: мир, где вера ещё только формировалась, и где античные боги уступали место новому учению.

Археология веры

Сам некрополь представляет собой сеть каменных камер и корытообразных саркофагов, вырубленных в известняковых скалах.

Их расположение показывает, что жители Колосс мастерски использовали ландшафт: пахотные земли сохраняли для сельского хозяйства, а захоронения устраивали на бесплодных травертиновых террасах.

Йенер отмечает, что планировка указывает на организованное городское сообщество с развитой системой ритуалов и чёткой социальной иерархией.

Богатство захоронений различалось, но общая эстетика — скромность и уважение к земле — повторяется в каждом случае.

Некоторые гробницы сохранили человеческие останки возрастом более 2000 лет - редкая удача для региона, где климат быстро разрушает органику.

От античности к христианству

До сих пор археологи Колосс знали лишь по текстам: у античного географа Страбона, у Плиния Старшего, а затем у Павла.

Теперь физические свидетельства наполняют древние строки новым смыслом.

Колоссы перестают быть просто "адресом" из Библии и становятся реальным городом с культурой, ремеслом и верой.

Находки позволяют предположить, что местные жители практиковали синкретизм - смешение верований: почитание духов, использование амулетов и жертвоприношения соседствовали с идеями единого Бога.

Именно с этим столкнулось христианство, вступая в мир, где вера измерялась предметами и ритуалами.

В поисках затерянного города

Сегодня на месте древнего города — тишина и поля. Но под землёй, как считают исследователи, ещё скрываются храмы, мастерские, фрагменты улиц и монументальных сооружений.

Команда Йенера планирует продолжить раскопки в следующем сезоне, чтобы проследить структуру поселения и торговые связи Колосс.

"Каждый найденный артефакт добавляет штрих к картине того, каким был этот город, когда Павел писал своё послание", — говорит археолог.

FAQ

Что такое Колоссы?

Древний город в Эгейском регионе Малой Азии, близ современного турецкого города Хоназ. Упомянут в Новом Завете как место христианской общины, к которой обратился апостол Павел.

Что нашли археологи?

Более 60 гробниц, артефакты из терракоты, стекла и бронзы, амулеты, монеты, масляные лампы и человеческие останки возрастом свыше 2000 лет.

Почему находка важна для истории христианства?

Она показывает культурный контекст, в котором формировались первые христианские общины, и помогает понять, против чего Павел направлял своё учение.

Когда существовали Колоссы?

Город процветал с V века до н. э. и был разрушен землетрясением в I веке н. э., вскоре после написания Послания к колоссянам.

Можно ли посетить место раскопок?

Пока нет — территория находится под охраной и используется как археологическая зона. Но в будущем планируется создание музея под открытым небом.