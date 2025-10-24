Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Во Вселенной, которая только начала обретать форму, ученые заметили крошечные, но яркие пятна — "Маленькие Красные Точки". На первый взгляд, они выглядели как странные мини-галактики, но недавний анализ данных телескопа "Джеймс Уэбб" показал: эти загадочные объекты могут быть настоящими фабриками чёрных дыр. Именно в их недрах, как предполагают астрофизики, формируются первые массивные "зародыши" будущих космических чудовищ.

Столкновение черных дыр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Столкновение черных дыр

Маленькие Красные Точки

Эти миниатюрные галактики, обозначаемые как Little Red Dots (LRD), представляют собой плотные скопления звёзд в ранней Вселенной. Их размеры кажутся незначительными — всего 100-300 парсек, но по массе они сопоставимы с целыми современными галактиками: от миллиарда до сотни миллиардов солнечных масс.

Такое сочетание компактности и массы делает их уникальными: плотность звёзд в центре настолько высока, что превышает показатели самых плотных шаровых скоплений Млечного Пути в сотни и даже тысячи раз. При этом свет от них можно объяснить не только звёздным излучением, но и активностью сверхмассивных чёрных дыр, которые, возможно, уже формируются внутри.

Звёзды рождают чудовищ

В условиях колоссальной плотности гравитационные силы действуют иначе. Массивные звёзды словно "тонут" в общем гравитационном поле, стремительно оседая к центру галактики. Этот процесс занимает меньше миллиона лет — ничтожный миг по космическим меркам.

В результате звёзды начинают сталкиваться и сливаться друг с другом, образуя гигантскую сверхмассивную звезду — будущий источник чёрной дыры. Астрофизики использовали три независимых подхода — уравнения Фоккера-Планка, аналитические модели и N-телесные симуляции — чтобы проверить судьбу такого скопления. Все методы показали одно и то же: в центре за короткий период формируется Очень Массивная Звезда весом от 9 000 до 50 000 солнечных масс.

Когда топливо для таких гигантов иссякает, звезда больше не может удерживать собственный вес и начинает стремительно сжиматься. За несколько тысяч лет она превращается в плотное ядро, которое затем за 13 минут (!) коллапсирует в чёрную дыру. Масса новой чёрной дыры достигает 10 000 солнечных масс, что составляет около 90 % массы звезды-прародителя.

Это открытие важно

До сих пор астрономы спорили, как могли образоваться сверхмассивные чёрные дыры в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Согласно новой гипотезе, "Маленькие Красные Точки" — это ключевое недостающее звено. В отличие от редких сценариев прямого коллапса газовых облаков, эти галактики встречаются часто, а значит, процесс зарождения чёрных дыр в них может быть массовым и быстрым.

"Обнаружение потенциально обитаемой каменистой планеты в нашем космическом соседстве предоставляет беспрецедентную возможность для поиска жизни за пределами Земли", — отметил профессор Суврат Махадеван.

Хотя цитата из другого исследования, она символично подчеркивает важность наблюдений "Джеймса Уэбба": каждое открытие расширяет границы нашего понимания мироздания.

Сравнение: кандидаты на роль "фабрик чёрных дыр"

Объект Основной механизм Масштаб Вероятность существования
Облака прямого коллапса Сжатие газа без звёздного этапа Очень редкий Низкая
Сверхплотные звёздные скопления Слияние массивных звёзд Средний Средняя
"Маленькие Красные Точки" Звёздная эволюция в сверхплотных галактиках Массовый Очень высокая

Такое сравнение показывает, что LRD обладают всеми необходимыми условиями для быстрого роста чёрных дыр: высокой плотностью, богатым запасом звёзд и короткими временными масштабами эволюции.

Как работает фабрика чёрных дыр

  1. Образуется сверхплотное скопление звёзд.
  2. Гравитационное трение заставляет массивные звёзды двигаться к центру.
  3. Происходят множественные столкновения и слияния.
  4. Формируется сверхмассивная звезда.
  5. Звезда коллапсирует в чёрную дыру.
  6. Новая чёрная дыра начинает "питаться" окружающими звёздами.

Этот процесс самоподдерживающийся. В плотной среде чёрная дыра растёт, поглощая соседние звёзды и газ. Именно это может объяснять характерное свечение LRD и их необычные спектральные линии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все ранние галактики светят исключительно благодаря звёздам.
  • Последствие: недооценка роли активных ядер и пропуск ключевого этапа эволюции.
  • Альтернатива: анализ спектров с учётом приливных событий и аккреции на чёрные дыры.

Современные телескопы, включая JWST, позволяют отличить тепловое излучение звёзд от активности чёрных дыр, а значит — точнее определить состав и природу LRD.

А что если

А что если именно "Маленькие Красные Точки" стали строительным материалом для будущих галактик, подобных Млечному Пути? Если внутри каждой из них зарождалась чёрная дыра, то со временем такие мини-галактики могли сливаться, формируя крупные системы с центральными сверхмассивными чёрными дырами — как та, что скрывается в сердце нашей Галактики.

FAQ

Как телескоп "Джеймс Уэбб" видит такие объекты?
Он фиксирует инфракрасное излучение, позволяя наблюдать далёкие объекты, свет которых растянулся из-за расширения Вселенной.

Почему они красные?
Из-за огромной дистанции и смещения спектра — свет этих древних галактик сдвинут в красную часть диапазона.

Можно ли увидеть рождение чёрной дыры?
Напрямую — нет, но можно зарегистрировать вспышку излучения, возникающую при разрушении звезды вблизи горизонта событий.

Мифы и правда

  • Миф: Чёрные дыры появляются только в результате гибели одиночных звёзд.
    Правда: В сверхплотных скоплениях они могут образовываться коллективно, в результате массового слияния звёзд.
  • Миф: Такие объекты редки.
    Правда: LRD встречаются повсеместно в ранней Вселенной, просто раньше их не удавалось заметить.
  • Миф: Чёрные дыры мгновенно поглощают всё вокруг.
    Правда: Большинство из них питается медленно, миллионы лет, пока не накопит значительную массу.

3 интересных факта

  1. Гравитационный коллапс звезды в чёрную дыру длится всего около 13 минут.
  2. Одна "Маленькая Красная Точка" может содержать больше звёзд, чем все шаровые скопления Млечного Пути вместе взятые.
  3. Сверхмассивные чёрные дыры, видимые сегодня, могли начаться с таких микроскопических "фабрик" миллиард лет назад.

Исторический контекст

Первые упоминания о компактных красных галактиках появились ещё в данных телескопа Hubble. Однако именно "Джеймс Уэбб" дал возможность заглянуть в эпоху, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. Его наблюдения перевернули представления о скорости формирования галактик и чёрных дыр, показав, что космос оказался гораздо "поспешнее", чем считали раньше.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
