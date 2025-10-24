Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы

Во Вселенной, которая только начала обретать форму, ученые заметили крошечные, но яркие пятна — "Маленькие Красные Точки". На первый взгляд, они выглядели как странные мини-галактики, но недавний анализ данных телескопа "Джеймс Уэбб" показал: эти загадочные объекты могут быть настоящими фабриками чёрных дыр. Именно в их недрах, как предполагают астрофизики, формируются первые массивные "зародыши" будущих космических чудовищ.
Эти миниатюрные галактики, обозначаемые как Little Red Dots (LRD), представляют собой плотные скопления звёзд в ранней Вселенной. Их размеры кажутся незначительными — всего 100-300 парсек, но по массе они сопоставимы с целыми современными галактиками: от миллиарда до сотни миллиардов солнечных масс.
Такое сочетание компактности и массы делает их уникальными: плотность звёзд в центре настолько высока, что превышает показатели самых плотных шаровых скоплений Млечного Пути в сотни и даже тысячи раз. При этом свет от них можно объяснить не только звёздным излучением, но и активностью сверхмассивных чёрных дыр, которые, возможно, уже формируются внутри.
В условиях колоссальной плотности гравитационные силы действуют иначе. Массивные звёзды словно "тонут" в общем гравитационном поле, стремительно оседая к центру галактики. Этот процесс занимает меньше миллиона лет — ничтожный миг по космическим меркам.
В результате звёзды начинают сталкиваться и сливаться друг с другом, образуя гигантскую сверхмассивную звезду — будущий источник чёрной дыры. Астрофизики использовали три независимых подхода — уравнения Фоккера-Планка, аналитические модели и N-телесные симуляции — чтобы проверить судьбу такого скопления. Все методы показали одно и то же: в центре за короткий период формируется Очень Массивная Звезда весом от 9 000 до 50 000 солнечных масс.
Когда топливо для таких гигантов иссякает, звезда больше не может удерживать собственный вес и начинает стремительно сжиматься. За несколько тысяч лет она превращается в плотное ядро, которое затем за 13 минут (!) коллапсирует в чёрную дыру. Масса новой чёрной дыры достигает 10 000 солнечных масс, что составляет около 90 % массы звезды-прародителя.
До сих пор астрономы спорили, как могли образоваться сверхмассивные чёрные дыры в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Согласно новой гипотезе, "Маленькие Красные Точки" — это ключевое недостающее звено. В отличие от редких сценариев прямого коллапса газовых облаков, эти галактики встречаются часто, а значит, процесс зарождения чёрных дыр в них может быть массовым и быстрым.
"Обнаружение потенциально обитаемой каменистой планеты в нашем космическом соседстве предоставляет беспрецедентную возможность для поиска жизни за пределами Земли", — отметил профессор Суврат Махадеван.
Хотя цитата из другого исследования, она символично подчеркивает важность наблюдений "Джеймса Уэбба": каждое открытие расширяет границы нашего понимания мироздания.
|Объект
|Основной механизм
|Масштаб
|Вероятность существования
|Облака прямого коллапса
|Сжатие газа без звёздного этапа
|Очень редкий
|Низкая
|Сверхплотные звёздные скопления
|Слияние массивных звёзд
|Средний
|Средняя
|"Маленькие Красные Точки"
|Звёздная эволюция в сверхплотных галактиках
|Массовый
|Очень высокая
Такое сравнение показывает, что LRD обладают всеми необходимыми условиями для быстрого роста чёрных дыр: высокой плотностью, богатым запасом звёзд и короткими временными масштабами эволюции.
Этот процесс самоподдерживающийся. В плотной среде чёрная дыра растёт, поглощая соседние звёзды и газ. Именно это может объяснять характерное свечение LRD и их необычные спектральные линии.
Современные телескопы, включая JWST, позволяют отличить тепловое излучение звёзд от активности чёрных дыр, а значит — точнее определить состав и природу LRD.
А что если именно "Маленькие Красные Точки" стали строительным материалом для будущих галактик, подобных Млечному Пути? Если внутри каждой из них зарождалась чёрная дыра, то со временем такие мини-галактики могли сливаться, формируя крупные системы с центральными сверхмассивными чёрными дырами — как та, что скрывается в сердце нашей Галактики.
Как телескоп "Джеймс Уэбб" видит такие объекты?
Он фиксирует инфракрасное излучение, позволяя наблюдать далёкие объекты, свет которых растянулся из-за расширения Вселенной.
Почему они красные?
Из-за огромной дистанции и смещения спектра — свет этих древних галактик сдвинут в красную часть диапазона.
Можно ли увидеть рождение чёрной дыры?
Напрямую — нет, но можно зарегистрировать вспышку излучения, возникающую при разрушении звезды вблизи горизонта событий.
Первые упоминания о компактных красных галактиках появились ещё в данных телескопа Hubble. Однако именно "Джеймс Уэбб" дал возможность заглянуть в эпоху, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. Его наблюдения перевернули представления о скорости формирования галактик и чёрных дыр, показав, что космос оказался гораздо "поспешнее", чем считали раньше.
