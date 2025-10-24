Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян приучают к доверию: на заправках теперь платят только после полного бака
Спорт во время беременности: запретный плод или залог счастливых родов
Золото с кухни: дешёвый способ вернуть жизнь увядающим растениям на подоконнике — без лишних затрат
Мгла на улицах — тревога в душе: почему туман превращает город в ловушку для мозга
Планета, которую проклял Юпитер: как разрушился мир, когда-то похожий на Землю
Умер звезда КВН Павел Козмопулос: как юморист боролся с жестокой судьбой
Он пролежал две тысячи лет, но будто заснул вчера: находка, от которой мурашки по коже
Мода со вкусом металла: свинец нашли в любимом напитке молодёжи — риск отравления в каждом глотке
Золотистая снаружи, сырая внутри: ошибка, которая превращает пиццу в несъедобный блин

Пока человечество мечтает о Марсе, Вселенная предлагает вариант получше: новая Земля совсем рядом

8:26
Наука

Обнаружение новой каменистой планеты рядом с Землёй стало одним из самых значимых открытий последних лет. Международная группа учёных во главе с исследователями из Университета Пенсильвании сообщила о находке экзопланеты, которая может оказаться потенциально обитаемой. Планета получила название GJ 251 c и расположена в пределах двадцати световых лет от нас — по космическим меркам буквально по соседству.

Планета Земля
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Земля

"Обнаружение потенциально обитаемой каменистой планеты в нашем космическом соседстве предоставляет беспрецедентную возможность для поиска жизни за пределами Земли", — сказал профессор астрономии Суврат Махадеван.

Новая супер-Земля: что о ней известно

GJ 251 c относится к типу так называемых "супер-Земель" — это планеты, по массе и размерам превышающие нашу, но обладающие схожими физическими характеристиками. Учёные определили, что она примерно в четыре раза больше Земли и, судя по расчётам, имеет каменистую структуру. Её орбита находится в зоне, где температура поверхности может позволять существование жидкой воды — важнейшего условия для жизни.

Открытие стало возможным благодаря прибору Habitable Zone Planet Finder (HPF), созданному специально для поиска планет, находящихся в обитаемой зоне звёзд. Этот высокоточный спектрограф фиксирует минимальные колебания светил, вызванные гравитационным воздействием их спутников. Именно по такому "дрожанию" звезды GJ 251 учёные и вычислили присутствие планеты.

Уникальность

До сих пор одной из наиболее перспективных систем для изучения считалась TRAPPIST-1 — она находится более чем в 40 световых годах от нас и содержит несколько каменистых планет. Однако GJ 251 c вдвое ближе, а значит, исследовать её будет проще. Расстояние играет ключевую роль: чем ближе объект, тем выше шанс получить изображение и спектральные данные, достаточные для анализа атмосферы.

"Планета находится достаточно близко, чтобы в ближайшее десятилетие появилась возможность напрямую зафиксировать её свет отдельно от свечения звезды", — отметил профессор Махадеван.

С помощью телескопов нового поколения астрономы надеются не только "увидеть" планету, но и изучить химический состав её атмосферы.

Что могут показать будущие телескопы

Современные обсерватории пока не способны рассмотреть атмосферу столь далёких миров. Однако ближайшее десятилетие обещает революцию: в строй вводятся телескопы нового поколения — Thirty Meter Telescope (TMT), Giant Magellan Telescope (GMT) и Extremely Large Telescope (ELT). Кроме того, разрабатывается космическая миссия LIFE, которая будет искать признаки биологической активности на экзопланетах.

TMT, расположенный в Северном полушарии, идеально подходит для наблюдения за GJ 251 c. Учёные рассчитывают, что с его помощью удастся зафиксировать отражённый свет планеты и определить наличие атмосферы.

Как астрономы ищут признаки жизни

Чтобы подтвердить, что планета действительно может быть обитаемой, нужно выявить так называемые "биосигнатуры" — химические следы, указывающие на возможную активность живых организмов. На Земле таким сочетанием является наличие кислорода и метана в атмосфере.

"Данные, содержащиеся в этом свете, позволят определить, имеет ли планета атмосферу, и изучить её состав", — пояснил профессор Махадеван.

Учёные отмечают, что одной лишь комбинации газов недостаточно. Некоторые процессы, например вулканизм, тоже способны создавать метан. Поэтому важна возможность провести детальный спектральный анализ — "подпись" каждого химического элемента поможет отличить биологические процессы от геологических.

Советы: как изучают далекие планеты

  1. Измерение колебаний звезды. Сначала фиксируют микроскопические изменения в движении звезды, которые выдает присутствие планеты.
  2. Определение орбиты и массы. По периодичности колебаний вычисляют массу и расстояние до звезды.
  3. Фиксация света планеты. Используются адаптивная оптика и спектрографы нового поколения.
  4. Спектральный анализ. Свет, отражённый от планеты, пропускается через спектрометр, чтобы определить химический состав атмосферы.
  5. Сравнение с биосигнатурами. Установленные параметры сопоставляются с моделями, основанными на земных формах жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что наличие воды автоматически означает жизнь.
  • Последствие: можно ошибочно классифицировать безжизненную планету как потенциально обитаемую.
  • Альтернатива: анализировать целый комплекс параметров — температуру, давление, состав атмосферы и активность звезды.

Если жизнь там действительно есть

Если у GJ 251 c окажется атмосфера, а в ней — биосигнатуры, это станет крупнейшим научным открытием XXI века. Однако даже в этом случае учёным предстоит долгий путь к подтверждению. Сначала необходимо убедиться, что сигналы не вызваны природными процессами. Затем потребуется повторное наблюдение с разных инструментов.

Планета, находящаяся на расстоянии менее 20 световых лет, может стать первой, чьи спектральные данные будут доступны в деталях. Это откроет новую эпоху исследований, когда астрономы смогут напрямую изучать "соседей" Земли.

FAQ

Как далеко находится GJ 251 c?
Менее чем в 20 световых годах — это одна из ближайших известных потенциально обитаемых планет.

Можно ли увидеть её в телескоп?
Пока нет: даже самые мощные телескопы видят лишь звезду, вокруг которой она вращается. Но через несколько лет возможно получить её изображение.

Почему её называют "супер-Землёй"?
Так называют планеты, которые крупнее нашей, но схожи по составу и плотности.

Есть ли там жизнь?
Это пока неизвестно. Учёные только начинают изучение атмосферы, если она вообще существует.

Когда будут новые данные?
Предположительно в течение ближайших 10 лет, когда вступят в работу телескопы нового поколения.

Мифы и правда

  • Миф: если планета в обитаемой зоне, на ней обязательно есть жизнь.
    Правда: наличие подходящей температуры ещё не гарантирует биосферу — нужны правильные условия атмосферы и химический баланс.
  • Миф: GJ 251 c — копия Земли.
    Правда: планета значительно крупнее и может иметь более мощную гравитацию.
  • Миф: можно будет долететь туда.
    Правда: даже при современных технологиях путешествие заняло бы сотни тысяч лет.

Три интересных факта

  1. Прибор HPF расположен на телескопе имени Хобби-Эберли в Техасе и способен фиксировать сдвиги скорости звезды менее одного метра в секунду.
  2. Планета GJ 251 c вращается вокруг красного карлика — холодной и долговечной звезды, что увеличивает шансы на устойчивость климата.
  3. Свет, отражённый от планеты, будет настолько слабым, что для анализа понадобятся телескопы с зеркалами диаметром не менее 30 метров.

Исторический контекст

Поиск внеземных миров начался лишь в 1990-е годы, когда впервые удалось подтвердить существование экзопланеты у звезды 51 Pegasi. С тех пор открыто более пяти тысяч планет, но лишь малая часть из них находится в зоне, пригодной для жизни. GJ 251 c — новая глава этой истории: ближняя, каменистая, потенциально обитаемая.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Он пролежал две тысячи лет, но будто заснул вчера: находка, от которой мурашки по коже
Тайна кофе, который пьют миллионеры: цена шока и аромат дикости
Мода со вкусом металла: свинец нашли в любимом напитке молодёжи — риск отравления в каждом глотке
Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр
Золотистая снаружи, сырая внутри: ошибка, которая превращает пиццу в несъедобный блин
Куртка из прошлого стала мечтой будущего: старый стиль, который теперь носят все
Ремонт управляет эмоциями: как цвет стен незаметно заставляет вас грустить, лениться или работать
Пока человечество мечтает о Марсе, Вселенная предлагает вариант получше: новая Земля совсем рядом
Не спугните, а переиграйте: безопасный способ спасти черешню и смородину от крылатых воров
Египтяне и римляне не зря им поклонялись: главная целительная тайна кошек раскрыта только сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.