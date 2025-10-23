Удивительное дерево в Бразилии: как один кешью захватил почти футбольное поле

6:00 Your browser does not support the audio element. Наука

На северо-востоке Бразилии, недалеко от Натала, в прибрежном районе Пиранжи (муниципалитет Парнамирим, штат Риу-Гранди-ду-Норти) растёт дерево, которое сбивает с толку даже опытных ботаников.

Фото: ru.wikipedia.org by Vinayaraj is licensed under free for commercial use молодые плоды кешью

На первый взгляд кажется, будто перед вами целый лес, но учёные уверяют: это одно единственное дерево кешью, охватывающее площадь свыше 9 тысяч квадратных метров, почти футбольное поле.

Местные называют его просто — Maior Cajueiro do Mundo, "Самое большое кешью в мире".

Это не просто природная диковина, а символ города, объект туризма и живое чудо, признанное Книгой рекордов Гиннесса.

История, выросшая из легенды

По местному преданию, дерево было посажено в 1888 году рыбаком Луисом Инансио де Оливейрой.

Говорят, что он умер в тени своей посадки — символически став частью её корней.

С тех пор дерево живёт и растёт уже более 135 лет, расширяясь не вверх, а в стороны.

В 1950-х о нём впервые написали в журнале O Cruzeiro, назвав "осьминогом с зелёными щупальцами".

А в 1994 году Гиннесс официально признал его крупнейшим в мире кешью: 8 500 м², позднее — уже 9 154 м², и оно всё ещё растёт.

Сегодня его крона простирается примерно на 500 метров в окружности, что эквивалентно 70-75 обычным деревьям кешью, сросшимся в одно живое тело.

Биологическая загадка: как одно дерево стало "лесом"

Феномен объясняется редкой генетической мутацией двойного типа.

Во-первых, ветви этого дерева не растут вверх, как обычно, а расползаются по земле.

Во-вторых, при соприкосновении с песком эти ветви укореняются, образуя новые стволы — клоны родительского дерева.

Так и получился гигант: единый организм с сотнями переплетённых корней и стволов.

Учёные подтвердили — ДНК всех частей идентична, то есть это одно растение, а не "роща".

Главный ствол в центре разветвляется на пять крупных ветвей, четыре из которых продолжают горизонтальный рост.

Пятая, самая скромная и слабая, получила среди жителей ироничное прозвище — "salário mínimo” ("минимальная зарплата").

Экономика, выросшая под листвой

Кешью из Пиранжи — туристический якорь региона, ежегодно привлекающий до 350 000 посетителей.

Вход стоит символические восемь реалов (около $1,5), а деревянные настилы и смотровые площадки позволяют пройтись под живым навесом, не повреждая корни.

Вокруг дерева вырос целый рынок: ремесленные лавки, кафе, экскурсии и сувениры в виде орехов и миниатюрных кешью.

Местная администрация называет дерево "зелёным сердцем маршрута Солнца" — туристического пути вдоль побережья штата.

Когда-то дерево давало до 80 000 плодов за сезон (почти 2,5 тонны орехов), но с возрастом урожай снизился до примерно 15 000 плодов.

Теперь основную "прибыль" приносят не орехи, а туризм.

Споры о границах: когда дерево выходит за рамки

Рост гиганта создал неожиданные проблемы.

Его крона пересекла границы охраняемой зоны, заняв часть шоссе RN-063 — популярного "Солнечного маршрута".

Ветви уже "захватили" около 1200 м² обочины, приблизившись к домам и магазинам.

Часть жителей требует подрезки, опасаясь аварий и разрушения асфальта.

Экологи возражают: любое радикальное вмешательство может повредить дерево непредсказуемым образом.

После долгих дебатов власти решили провести ограниченную обрезку для безопасности, но реализация проекта стоимостью около 200 тысяч реалов перенесена как минимум до 2026 года, чтобы не повредить дерево в период цветения и плодоношения.

Когда природа диктует свои законы

Гигант из Пиранжи стал живым примером того, как природа и город учатся сосуществовать.

Он — не просто ботаническая аномалия, а часть культурной идентичности.

Школьники изучают его на уроках, художники пишут картины, а местные жители шутят, что если дерево будет расти дальше, оно "доползёт до столицы штата".

Под его ветвями не чувствуется жара, только сладкий аромат цветов кешью и лёгкий шелест листьев, который напомнит каждому: чудеса природы не всегда величественны, иногда они просто… растут.

FAQ

Сколько лет дереву-гиганту?

Около 135 лет. Оно было посажено в 1888 году рыбаком Луисом Инансио де Оливейрой.

Почему оно такое большое?

Из-за генетической мутации: ветви растут горизонтально и укореняются при касании земли, создавая новые "стволы", биологически идентичные материнскому.

Это одно дерево или несколько?

Одно. Генетический анализ подтвердил, что вся структура — это единый организм.

Можно ли посетить?

Да. Парк открыт ежедневно с 7:30 до 17:30. Есть деревянные настилы для прогулок и смотровая площадка высотой 10 метров.

Приносит ли дерево орехи?

Да, но урожай снизился из-за возраста и засух. В среднем — около 15 тысяч плодов за сезон.