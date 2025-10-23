След очень древней Земли находится под ногами: что произошло после столкновения с астероидом Тейей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Где-то глубоко под поверхностью Земли, в толщах мантии, может храниться реликвия, возрастом в 4,5 миллиарда лет. Это не кристалл и не метеорит, а частица самой Прото-Земли, молодой планеты, существовавшей до катастрофического столкновения, породившего Луну.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Команда Массачусетского технологического института под руководством геохимика Николь Ни впервые обнаружила изотопные следы древнего планетарного материала, которые, как полагают учёные, пережили самое масштабное разрушение в истории Солнечной системы.
Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.

"Мы видим часть очень древней Земли, существовавшей ещё до гигантского столкновения, — говорит Ни. — Это удивительно: мы думали, что эти следы полностью стерлись за миллиарды лет."

Когда Земля ещё кипела

Около 4,5 миллиарда лет назад Солнечная система представляла собой хаотичное облако пыли, камней и газа.
Из этого космического "теста" постепенно сформировались протопланеты, включая молодую Землю. Её поверхность напоминала раскалённое море лавы, а атмосферы в привычном виде не существовало.

Примерно через 50-100 миллионов лет случилось нечто грандиозное: на Землю обрушилось тело размером с Марс — астероид, который учёные называют Тейя.
Удар расплавил огромную часть мантии и выбросил вещество в космос, из которого вскоре родилась Луна.

Считалось, что после этого события все первоначальные химические "подписи" Земли исчезли.
Но новое исследование говорит: часть древнего материала могла пережить этот катаклизм.

След из калия

Ключ к разгадке — элемент калий, один из "строительных блоков" планет.
Он существует в трёх изотопных формах: калий-39, калий-40 и калий-41.
Калий-40 радиоактивен и медленно распадается, превращаясь в аргон, что делает его идеальным "часами" для изучения древних процессов.

Команда Ни обнаружила, что в некоторых горных породах Земли — в Гренландии, Канаде, на Гавайях и в Каскадных горах — соотношение этих изотопов слегка нарушено.
В них оказалось меньше калия-40, чем ожидалось.

Это крошечное отклонение (менее одной тысячной доли процента) невозможно объяснить ни вулканической активностью, ни внутренним перемешиванием мантии.
Зато оно прекрасно согласуется с гипотезой о сохранённой части мантии Прото-Земли, не перемешанной после столкновения с Тейей.

Как нашли следы древней планеты

Чтобы "услышать" столь слабый сигнал, учёные растворяли измельчённые образцы пород в кислоте, отделяли калий и анализировали его в сверхчувствительном масс-спектрометре.
Оборудование способно различать количество изотопов с точностью до одной миллиардной доли.

Затем результаты проверили при помощи компьютерных моделей, имитирующих возможные сценарии — от вулканической дегазации до воздействия метеоритов.
Во всех случаях расчёты показывали чуть больше калия-40, чем наблюдалось в реальности.
Значит, реальный материал действительно старше, чем можно было ожидать.

Осколок Тейи или древний резервуар

Учёные осторожно предполагают, что найденный сигнал — след от самого "первого слоя" Земли, который пережил удар Тейи и остался глубоко под поверхностью, возможно, на границе между мантией и ядром.

Подобные изотопные "резервуары" известны и по другим элементам, например, гелию и вольфраму, что намекает: внутренности Земли состоят не из однородной массы, а из архива её бурной юности.

"Наше открытие меняет взгляд на происхождение планеты, — отмечает Ни. — Мы думали, что Земля началась заново после столкновения. Теперь оказывается, что часть её прошлого по-прежнему жива под нашими ногами".

Почему это важно

Понимание состава Прото-Земли помогает решить одну из главных загадок планетологии:
почему Земля — уникальна по сравнению с Венерой и Марсом, сформировавшимися из того же материала, но ставшими совершенно разными мирами.

Если химический "скелет" Земли действительно старше Луны, это означает, что наша планета не была полностью перезаписана, а значит, ранние условия могли способствовать сохранению воды и жизни.

Пыль древности и будущее науки

Теперь команда планирует искать тот же изотопный "отпечаток" в более глубоких породах и магматических потоках, чтобы определить, насколько широко распространён этот древний материал.
Возможно, он даже выходит на поверхность в определённых местах — например, на Гавайях или Исландии, где магма поднимается прямо из нижней мантии.

Каждое новое измерение — это как страница хроники, написанной самой Землёй.
И, похоже, эта хроника всё ещё продолжается.

FAQ

Что такое Прото-Земля?
Это ранняя версия нашей планеты, существовавшая до столкновения с протопланетой Тейей около 4,5 млрд лет назад. После удара из выброшенного вещества образовалась Луна.

Что нашли учёные?
Аномалии в изотопах калия (дефицит калия-40) в древних породах Земли, которые, вероятно, представляют собой фрагменты материала Прото-Земли, сохранившегося с момента её образования.

Почему именно калий?
Изотоп калия-40 радиоактивен и со временем распадается. Его соотношение с другими изотопами служит своеобразным "паспортом" возраста и происхождения пород.

Можно ли увидеть этот материал?
Нет. Он находится глубоко в мантии, но в некоторых местах (например, на Гавайях) вулканическая активность выносит его на поверхность в микроскопических количествах.

Как это меняет понимание Земли?
Если результаты подтвердятся, Земля окажется не "новой планетой" после удара, а гибридом — телом, сохранившим часть своей изначальной материи. Это открывает новые пути изучения ранней Солнечной системы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
