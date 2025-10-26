Земля остыла из-за двойного удара: учёные раскрыли тайну похолодания XV века

Почти шесть веков назад Земля пережила одно из самых заметных похолоданий за всю историю человечества. Средние температуры резко упали, урожаи в Европе и Азии погибли, а зима длилась бесконечно. Долгое время учёные полагали, что всему виной было одно грандиозное вулканическое извержение. Однако новое исследование антарктических ледяных кернов показало: природа устроила двойной удар — почти одновременное извержение двух вулканов в разных частях света.

Загадка 1458 года

В середине XV века климат Земли резко изменился. Хроники Европы и Азии упоминают холодные лета, снежные весны, неурожаи и голод. Геологи давно связывают эти явления с огромным вулканическим взрывом, который выбросил в атмосферу миллионы тонн пепла и сернистых газов.

Эти вещества образовали плотную завесу, отражавшую солнечный свет и охлаждавшую атмосферу. Вулканический "зонтик" удерживался в небе несколько лет, вызывая продолжительное похолодание — одно из самых сильных в тысячелетней истории Земли.

Долгие десятилетия оставался вопрос: какой именно вулкан стал виновником этой климатической катастрофы?

Два подозреваемых — Кувае и Реклю

Первоначально внимание учёных было сосредоточено на вулкане Кувае, расположенном в архипелаге Вануату в южной части Тихого океана. Его извержение в XV веке действительно оставило следы в геологических слоях по всему миру. Однако не всё совпадало: по данным из ледяных кернов, химический состав пепла указывал на присутствие других минералов, нехарактерных для лавы Кувае.

Вторым "кандидатом" стал вулкан Реклю, расположенный в Чили. Он также проявлял активность примерно в то же время и мог выбросить в атмосферу достаточное количество аэрозолей, чтобы повлиять на климат. Но доказать это не удавалось.

"Мы долго считали, что причина похолодания — одно колоссальное извержение в тропиках. Но данные из антарктических кернов указывают на гораздо более сложную картину", — отмечают авторы нового исследования.

Лёд Антарктиды рассказал правду

Разгадку нашли там, где время буквально замерло — в слоях антарктического льда. Команда учёных из России и Южной Кореи проанализировала микроскопические частицы вулканического стекла, извлечённые из ледяных кернов, соответствующих периоду около 1458 года.

Под электронным микроскопом исследователи обнаружили, что состав частиц оказался двойственным. Около половины образцов действительно совпадали с химическим профилем лавы вулкана Кувае. Но другая половина имела совершенно иную структуру и минеральный состав.

Эти частицы походили на пепел вулкана Реклю, но не совпадали с ним полностью — значит, речь шла о другом, пока неизвестном источнике извержения.

"Мы столкнулись с уникальным случаем — в слоях льда зафиксировались следы двух разных вулканов, извергавшихся практически одновременно", — рассказали авторы работы.

Как пепел из двух полушарий встретился в Антарктиде

Чтобы подтвердить свою гипотезу, учёные смоделировали, как ветра могли перенести вулканический пепел. Результаты показали удивительную синхронность: более крупные частицы от вулкана в южном полушарии долетели до Антарктиды первыми, а спустя короткое время туда же прибыл мелкий пепел из тропиков.

Таким образом, в ледяных слоях отразились два события — две катастрофы, случившиеся почти одновременно.

Этот феномен исследователи назвали "бимодальным составом" — редким случаем, когда один и тот же слой льда хранит следы двух независимых извержений.

Эффект двойного удара

Два вулкана, извергшиеся почти синхронно, создали в атмосфере дважды усиленное помутнение, что привело к длительному снижению температур на планете.

Плотная облачная завеса из сернистых газов и пепла отражала солнечные лучи, уменьшая приток тепла к поверхности Земли. Уже в следующие годы Европа столкнулась с разрушительными последствиями:

летние температуры опускались на 1-2 °C ниже нормы;

резко упала урожайность зерна;

участились случаи голода и миграции населения;

зафиксированы аномальные осадки и наводнения.

По сути, 1458 год стал отправной точкой для начала Малого ледникового периода — эпохи, которая длилась до середины XIX века.

Второй вулкан остаётся загадкой

Исследователи уверены, что один из участников климатической катастрофы — Кувае, но личность второго вулкана остаётся неизвестной. Его пепел похож на южноамериканский, но не совпадает с образцами ни одного известного извержения.

Это может означать, что на юге Тихого океана или в Андах произошло крупное, но не зафиксированное историками извержение, следы которого до сих пор скрыты под толщей льда и камня.

"Мы стоим перед новой загадкой: если один из вулканов — Кувае, то кто его "партнёр” по этому двойному событию?" — говорится в исследовании.

Учёные планируют продолжить анализ ледяных кернов и пепловых отложений в Антарктиде и Южной Америке, чтобы установить геохимический "паспорт" неизвестного вулкана.

Как наука изучает древние катастрофы

Метод анализа ледяных кернов позволяет учёным буквально читать историю Земли по слоям снега и льда, накопленным за тысячелетия. Каждый год оставляет тонкую линию, подобно кольцу на спиле дерева.

В этих слоях сохраняются микрочастицы пыли, сажи, пепла, соли и пузырьки воздуха, по которым можно определить:

когда происходили извержения;

как изменялась температура атмосферы;

какие газы присутствовали в то время.

Сопоставляя данные из разных регионов планеты, исследователи восстанавливают глобальные климатические события с точностью до года.

Что это значит для современной науки

Понимание механизма древних извержений помогает прогнозировать последствия современных вулканических катастроф. Массовое охлаждение после двух взрывов XV века показывает, насколько уязвим климат Земли перед воздействием вулканической активности.

Если подобное событие произойдёт сегодня, его эффект может оказаться ещё сильнее — из-за плотной инфраструктуры, зависимости от сельского хозяйства и энергетики.

По мнению исследователей, двойное извержение 1458 года — важное напоминание о том, как взаимосвязаны процессы на нашей планете. Даже вулканы, находящиеся на противоположных концах Земли, способны объединиться, чтобы изменить климат целых континентов.

Исследование антарктического льда показало, что Земля уже переживала климатические шоки, вызванные природой самой. В 1458 году два вулкана — один тропический, другой южный — почти одновременно выбросили в небо гигантские облака пепла и газа. Это стало началом многолетнего похолодания, изменившего ход истории. Теперь учёным предстоит выяснить имя второго "виновника" — чтобы лучше понять, как прошлое формирует наше климатическое будущее.