Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная помада нервно курит в углу: осень принесла свой неожиданный оттенок
Скандал за рулём: Бритни Спирс чуть не сбила пешехода после вечеринки — подробности происшествия
Один вечер без сахара — и сон становится глубже: как работает этот эффект
Кекс, который пахнет счастьем: творожная нежность и вишнёвая кислинка в одном кусочке
Осенний лук живёт по своим правилам: как получить раннюю зелень без теплицы
Я еле живу: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на невыносимые трудности
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Почему мышцы не растут, даже если вы тренируетесь регулярно — главные причины
Эти устройства спасают в походах, где нет сигнала — и стоят дешевле телефона

Его называли каменной рыбой: что стало с гигантом, державшим под контролем древние воды Африки

6:14
Наука

Ещё до того, как в морях появились первые рыбы, в древних реках Земли жили огромные хищники, больше похожие на монстров из фантастических фильмов. Один из таких гигантов — Hyneria udlezinye, трёхметровое существо с челюстями, способными перекусить кость, и глазами, выступающими над водой, как у крокодила. Этот исполин считался настоящим хозяином пресноводных систем Африки около 360 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров и млекопитающих.

Доисторическое морское существо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доисторическое морское существо

Как выглядел владыка древних вод

Hyneria сочетала черты рыбы и наземного животного. Её тело было покрыто костными пластинами, а плавники напоминали зачатки будущих лап. Учёные считают, что этот вид находился на стыке двух эпох — когда жизнь только готовилась выбраться на сушу.

"Hyneria была вершиной эволюции своего времени, сочетая силу и адаптивность", — отметил палеонтолог Кен Макнамара.

Судя по находкам в Южной Африке, гигант мог весить до 200 килограммов. Он поджидал добычу в засаде, молниеносно выскакивая из мутной воды. В рацион входили мелкие рыбы и даже амфибии, а мощные челюсти и зубы позволяли удерживать любую жертву.

Факт №1. Пойманная тень прошлого

Первые окаменелости Hyneria были найдены ещё в XX веке, но долгое время их происхождение оставалось загадкой. Только современные технологии сканирования позволили реконструировать скелет и выяснить: этот древний монстр принадлежал к группе лопастепёрых рыб — тех самых, от которых произошли земноводные.

Находка стала сенсацией. Она помогла понять, как именно рыбы приспосабливались к жизни на суше — через развитие крепких плавников, которые позже превратились в конечности.

"Это одно из ключевых открытий в изучении эволюции позвоночных", — заявил профессор Джон Лонг из Австралийского музея.

Факт №2. Почему гиганты вымерли

Эпоха девонского периода закончилась серией климатических катастроф. Исчезли многие пресноводные экосистемы, уровень кислорода в воде снизился, а на смену гигантам пришли более мелкие и гибкие рыбы. Hyneria не смогла приспособиться к новым условиям и исчезла вместе с другими древними видами.

"Резкие климатические сдвиги стали фатальными для крупных хищников", — пояснил исследователь Крис Смит из Университета Кейптауна.

А что если… гигант вернулся бы

Если представить, что Hyneria каким-то образом дожила до наших дней, её появление стало бы шоком для экосистем. В реках Африки, где сейчас живут крокодилы и гиппопотамы, трёхметровый хищник занял бы вершину пищевой цепочки. Ученые предполагают, что его присутствие полностью изменило бы баланс природы, вытеснив современных водных хищников.

Древний монстр и современные рыбы

Параметр Hyneria udlezinye Современный хищник (например, щука)
Длина тела до 3 м до 1,5 м
Масса около 200 кг до 30 кг
Среда обитания пресноводные реки девонского периода озёра и реки умеренного пояса
Питание рыбы, амфибии рыбы, мелкие водные животные
Особенности мощные челюсти, костные пластины, зачатки конечностей развитая челюсть, быстрая реакция

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что крупные размеры всегда дают преимущество.
  • Последствие: гиганты девонского периода не пережили изменений климата.
  • Альтернатива: адаптивность и скорость эволюции, свойственные более мелким видам, позволили им выжить и стать основой будущего биоразнообразия.

Плюсы и минусы гигантских форм жизни

Плюсы Минусы
Доминирование в экосистеме Зависимость от стабильных условий
Отсутствие естественных врагов Большие энергетические потребности
Эволюционные инновации Сложность адаптации к переменам

Мифы и правда

  • Миф: Hyneria — предок крокодилов.
    Правда: этот вид не имеет отношения к рептилиям, он относится к древним лопастепёрым рыбам.

  • Миф: гиганты девонского периода вымерли из-за хищничества.
    Правда: основная причина — климатические катастрофы и обмеление водоёмов.

  • Миф: останки Hyneria были найдены только в Африке.
    Правда: следы рода Hyneria обнаружены также в Северной Америке, что говорит о широком ареале.

FAQ

Как учёные узнали, как выглядела Hyneria

Благодаря компьютерной реконструкции по окаменелым останкам, найденным в Южной Африке и Пенсильвании.

Что стало причиной её вымирания

Снижение уровня кислорода, изменение климата и конкуренция со стороны новых видов рыб.

Можно ли увидеть окаменелости Hyneria сегодня

Да, несколько образцов хранятся в музеях Южной Африки и Австралии, а их 3D-модели доступны в научных базах данных.

Исторический контекст

  • Около 360 млн лет назад Африка выглядела иначе — континенты были объединены в суперконтинент Гондвана, климат оставался влажным.
  • В это время происходил расцвет лопастепёрых рыб — предков всех наземных позвоночных.
  • После девонского вымирания начался подъём амфибий, а затем рептилий — звеньев, приведших к современным млекопитающим.

Три интересных факта

  • Hyneria могла охотиться даже в ночное время — глаза, расположенные высоко, позволяли видеть над водой.
  • Её кожа напоминала броню: костные чешуйки защищали тело от укусов других хищников.
  • В некоторых районах Южной Африки местные жители до сих пор рассказывают легенды о "реке, где живёт каменная рыба" — вероятно, эхо древних находок.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля Любовь Степушова Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Почему мышцы не растут, даже если вы тренируетесь регулярно — главные причины
Эти устройства спасают в походах, где нет сигнала — и стоят дешевле телефона
Оформляем декларацию, чтобы защитить счёт: новая схема обмана, на которую попадаются даже опытные
Своя половина — но только на бумаге: как мужчина четыре года ждал ключ от собственного дома
Его называли каменной рыбой: что стало с гигантом, державшим под контролем древние воды Африки
Шарф, который говорит громче пальто: модный способ показать характер этой осенью
Курение оставило след на стёклах: спасёт средство, которое есть у каждого дома
Мурлыка не оценит заботу: что скрывается за вкусняшками, которыми мы портим питомцев
Через 40 часов после переговоров — Кабул в огне: как мирная риторика обернулась кровью
В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.