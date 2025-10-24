Раскопки, от которых холодеет кровь: что нашли в Хорватии

Генетический анализ доисторической массовой резни в Поточани (Potočani), на территории нынешней Хорватии, стал одним из наиболее наглядных примеров того, как методы палеогеномики меняют наше понимание насилия в доисторических обществах.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_skull_-_black_and_white.jpg by Steve Snodgrass Череп

Кто и зачем уничтожил целое поселение — следы ведут в каменный век

Исследование, опубликованное в журнале открытого доступа, выполнено международной группой под руководством Марио Новака при участии Рона Пинхаси, Дэвида Райха и их коллег, которые изучили останки людей, погибших около 6200 лет назад, принадлежащих к сообществу культуры Ласинья среднего энеолита, и смогли реконструировать не только демографический профиль жертв, но и их генетическое происхождение, родственные связи и вероятные исторические обстоятельства трагедии.

Археологический контекст указывал на внезапный и насильственный характер гибели: в общей сложности было убито 41 человек, причём тела, судя по находкам, не подвергались длительным ритуальным процедурам, а были погребены сравнительно быстро.

Резня без причины: убийцы не щадили ни стариков, ни младенцев

Из костей 38 индивидов удалось извлечь геномные данные достаточного качества, чтобы сделать выводы о составе группы и возможных сценариях событий. Полученная картина лишена привычной для многих древних конфликтов избирательности: среди погибших были представители обоих полов и всех возрастных групп, от младенцев до взрослых.

Более половины выборки составляли дети младшего возраста, что само по себе разрушает гипотезу о целенаправленной ликвидации только боеспособного населения или избранных мужских линий.

Анализ родства показал, что большинство людей не состояли между собой в близких родственниках; фиксировались отдельные семейные узлы, но в целом это было не одно большое семейство, а сообщество соседей или родственных домохозяйств, объединённых культурой и пространством, а не единым генеалогическим древом.

Когда цивилизация ещё не началась, жестокость уже существовала

Генетическое происхождение группы указывает на преемственность с местными земледельческими общинами, давно укоренившимися на Балканах. Все люди демонстрировали общий компонент, характерный для анатолийских земледельцев неолита, дополненный примесью примерно девяти процентов западноевропейских охотников-собирателей. Это сочетание типично для населения региона того времени и не свидетельствует о заметном вливании новой волны мигрантов непосредственно перед трагедией.

Иначе говоря, массовое убийство с большой вероятностью не было вызвано внезапным появлением внешней группы с иным генетическим профилем, что снижает вероятность сценария «этнической чистки» и заставляет искать объяснение в локальной динамике.

Возможные причины широкомасштабного насилия исследователи связывают с неблагоприятными климатическими условиями и демографическим давлением. Колебания климата в позднем неолите и энеолите могли приводить к ухудшению урожаев, сокращению пастбищ и истощению ресурсов, а одновременный рост населения — усиливать конкуренцию за землю, воду и пищу.

В таких условиях локальные конфликты легко перерастали в эпизоды неизбирательной жестокости, когда целью становилась не конкретная возрастно-половая группа, а весь коллектив как единица конкурентной борьбы.

Не битва и не завоевание — просто резня: что случилось 6200 лет назад

В пользу этой интерпретации говорит и отсутствие признаков системного отбора жертв по полу или статусу: гибли все, кто оказался в пределах досягаемости нападавших. Сам факт того, что в могиле оказались многие дети, отражает не «побочный ущерб», а намеренную стратегию устрашения и разрушения социального целого.

С научной точки зрения Поточани важны не только как трагический эпизод, но и как методологический эталон. Палеогеномный подход позволил отделить культурную принадлежность от биологической родни, показать смешение традиций и наследия, а также отделить гипотезы о миграциях от действительно засвидетельствованных генетикой перемещений.

Он дал возможность оценить структуру сообщества и увидеть, что насилие, по крайней мере в этом случае, было именно неизбирательным и направленным на разрушение общины как таковой.

Это, в свою очередь, подкрепляет более общий тезис: в догосударственных обществах широкомасштабные неизбирательные убийства могли быть значимым, хотя и нерегулярным, социальным процессом, возникавшим при перегреве конкуренции и обострении экологических вызовов.

Геноцид до цивилизации: как страх и голод превратили людей в чудовищ

Ограничения исследования — неизбежные для археологии и древней ДНК — связаны с точностью датировок, сохранностью материала и представительности выборки, однако совокупность археологических, антропологических и генетических данных формирует согласованную картину. Чтобы понять, насколько Поточани уникальны или, напротив, типичны для эпохи, необходим дальнейший генетический анализ других древних мест массовых убийств.

Сопоставление нескольких таких кейсов позволит проследить, как часто насилие имело локальные причины, а когда было связано с миграциями, сменой хозяйственных практик или технологическими инновациями. Поточани уже показали, что генетика способна «поймать» самые острые моменты прошлого: на костях мёртвых читается не только их происхождение, но и логика социальных катастроф, определявших судьбы древних общин.