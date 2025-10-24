Планета, которую проклял Юпитер: как разрушился мир, когда-то похожий на Землю

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Промежду орбитами Марса и Юпитера, где сегодня кружат тысячи астероидов, когда-то, возможно, вращалась полноценная планета — Фаэтон. Учёные спорят о её судьбе: была ли она разрушена, так и не сформировалась или просто исчезла в вихре космических катастроф.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разрушение планеты Фаэтон

Загадка каменного пояса

Пояс астероидов был открыт в начале XIX века. Когда итальянский астроном Джузеппе Пьяци заметил Цереру, никто не предполагал, что это начало новой тайны. Следом обнаружили Весту, Паллас и Юнону — объекты, оказавшиеся частью целого пояса, простирающегося между Марсом и Юпитером. Тогда родилась идея, что эти каменные тела могли быть обломками одной разрушенной планеты.

Теория выглядела убедительно, но расчёты показали: масса всех астероидов в поясе не дотягивает даже до 5% массы Луны. Если это действительно фрагменты планеты, то где же остальная материя? Возможно, большая часть вещества была выброшена в космос или поглощена другими телами.

Миф и его отражение в науке

Имя для гипотетического мира взяли из древнегреческого мифа. Фаэтон, сын Гелиоса, решился управлять колесницей солнца, но не справился — и Зевс поразил его молнией. С тех пор этот образ стал символом гибели от собственной дерзости. Планета, названная в его честь, будто повторила судьбу мифического героя: взошла слишком высоко и исчезла в сияющем пламени.

Версии гибели

Учёные выдвинули несколько возможных объяснений.

Столкновение с гигантом. Вероятно, Фаэтон столкнулся с крупным телом, прилетевшим из внешних областей Солнечной системы. Энергия удара могла разнести планету на миллионы осколков. Гравитационное разрушение. Юпитер, обладающий колоссальной массой, способен разорвать соседние тела приливными силами. Если Фаэтон оказался слишком близко, его могла растянуть и разорвать гравитация гиганта. Незавершённое рождение. Есть версия, что Фаэтон так и не стал планетой. Мощное притяжение Юпитера мешало веществу объединиться в одно целое, оставив лишь рассеянный пояс каменных тел.

Все три гипотезы сходятся в одном: Юпитер сыграл ключевую роль в судьбе Фаэтона.

Космический хаос

Солнечная система далека от идеального порядка. Исследования показывают, что на ранних этапах её формирования происходили столкновения, выбросы и смещения орбит. Некоторые планеты могли вовсе исчезнуть.

Астрономы предполагают, что когда-то в системе было больше планет — возможно, двенадцать или пятнадцать. Одни были выброшены в межзвёздное пространство, другие — разрушены. Следы древних катастроф до сих пор видны: ось Урана повернута почти горизонтально, а Венера вращается в обратную сторону. Всё это — вероятные последствия древнего столкновения с гигантским телом.

Планета-невидимка

Среди гипотетических исчезнувших миров выделяют "Планету Х" — объект, который может скрываться за орбитой Плутона. Его существование пока не доказано, но отклонения в движении далёких тел указывают на чьё-то мощное гравитационное влияние.

Некоторые астрономы также связывают с Фаэтоном происхождение кентавров — астероидов, чьи орбиты лежат между Юпитером и Нептуном. Их состав похож на ядра комет, но масса слишком велика для случайных странников. Возможно, это выжившие осколки разрушенного мира.

Опасное наследие

Если Фаэтон действительно погиб, его фрагменты до сих пор могут угрожать Земле. Под действием Юпитера астероиды периодически выбрасываются из пояса и переходят на нестабильные орбиты. Так, например, в нашу окрестность попал астероид Бенну — объект диаметром около 500 метров.

Учёные подсчитали, что в 2182 году он подойдёт к Земле на критическое расстояние. Вероятность столкновения мала, но если это случится, энергия удара будет сравнима с мощностью тысячи ядерных взрывов.

Следы древнего мира

На Земле находят метеориты с необычным химическим составом, не совпадающим ни с одной известной планетой. Возможно, это фрагменты Фаэтона — частицы мира, существовавшего миллиарды лет назад. Они напоминают, что космос не статичен: планеты рождаются, сталкиваются и исчезают.

Наши представления о Солнечной системе — лишь мгновение покоя в её бурной истории. Когда-то она пережила серию катастроф, и вряд ли нынешний порядок останется неизменным навсегда.

А что если…

Что если Фаэтон не был последней утраченной планетой? Если за орбитой Нептуна скрываются новые миры, ожидающие открытия? Или если история Фаэтона — это предупреждение: любая планета, даже устойчивая и живая, может стать легендой?

Таблица сравнения гипотез

Версия Суть Подтверждения Слабые стороны Столкновение Планета уничтожена внешним телом наличие фрагментов в поясе астероидов не хватает массы обломков Гравитационное разрушение Юпитер разорвал планету приливными силами совпадение орбит не объясняет различие состава астероидов Незавершённое формирование Планета не успела образоваться логично с точки зрения динамики системы не объясняет плотность некоторых объектов

Мифы и правда

Миф: пояс астероидов — остатки взорвавшейся планеты.

Правда: масса пояса слишком мала для этого. Вероятнее, планета не сформировалась.

пояс астероидов — остатки взорвавшейся планеты. масса пояса слишком мала для этого. Вероятнее, планета не сформировалась. Миф: все астероиды одинаковы.

Правда: их состав различен — от металлического до углеродного, что говорит о сложной истории региона.

все астероиды одинаковы. их состав различен — от металлического до углеродного, что говорит о сложной истории региона. Миф: угроза столкновения с Землёй минимальна.

Правда: учёные фиксируют десятки потенциально опасных объектов, которые могут изменить орбиту.

Три интересных факта

Пояс астероидов занимает зону, где могла существовать ещё одна планета — это подтверждается динамическими моделями. Церера признана карликовой планетой и имеет запасы воды под поверхностью. Некоторые сторонники псевдонауки считают, что Фаэтон был населен разумной жизнью, однако доказательств этому нет.

Исторический контекст

1801 год — открытие Цереры Джузеппе Пьяци. 1802-1807 годы — находки Паллады, Юноны и Весты, заложившие основу гипотезы разрушенной планеты. В XX веке астрофизики окончательно доказали, что пояс астероидов не мог быть остатками планеты из-за малой массы.

Плюсы и минусы гипотезы существования Фаэтона

Плюсы Минусы объясняет наличие пояса астероидов не подтверждена массой и составом соответствует мифологическому символу не найдено крупных остатков планеты стимулирует космические исследования остаётся лишь красивая легенда

История Фаэтона — напоминание о хрупкости планет и о том, что в космосе нет вечности. Возможно, именно благодаря его гибели Земля и другие миры обрели устойчивость. Но Вселенная непредсказуема, и то, что сегодня кажется стабильным, завтра может стать новой тайной.