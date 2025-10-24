Под Антарктидой открылось дыхание планеты: океан выпускает газ, способный разогреть Землю

Под толщей холодных вод вокруг Антарктиды скрывается процесс, который может изменить представление человечества о глобальном потеплении. Учёные зафиксировали десятки точек, где из морского дна поднимаются пузыри метана — газа, способного усиливать парниковый эффект в десятки раз сильнее углекислого.
Метан — один из самых мощных парниковых газов. В первые двадцать лет после попадания в атмосферу он удерживает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. Обычно запасы метана хранятся глубоко под морским дном, где он стабилен. Но когда температура океана растёт, подводные слои начинают прогреваться, и метан выходит наружу в виде пузырьков.
"То, что мы считали крайне редким, больше не выглядит исключением", — заявила морской учёный Сара Симбрук из Новой Зеландии.
До недавнего времени было известно лишь одно место утечки метана в антарктических водах. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, изменило представление учёных: обнаружено более 40 активных точек в Море Росса, на глубине от 5 до 240 метров.
Многие из найденных участков ранее считались стабильными. Их повторное исследование показало свежие следы утечек — значит, процесс начался недавно. Учёные связывают это с быстрым прогревом океана: температура воды у побережья Антарктиды растёт быстрее, чем предполагалось.
Подъём пузырьков сам по себе не столь опасен, но важно понять, сколько метана достигает атмосферы, а сколько перерабатывается микроорганизмами на морском дне. Эти бактерии поглощают часть газа, превращая его в менее вредные соединения. Однако, если объём выбросов растёт, микрофлора просто не успевает с ним справляться.
"Каждый раз, когда мы видим новую точку, энтузиазм быстро сменяется тревогой", — отметила Симбрук.
|Газ
|Эффективность удержания тепла
|Срок активности в атмосфере
|Основной источник
|Углекислый газ (CO₂)
|1x
|сотни лет
|промышленность, транспорт
|Метан (CH₄)
|80x (в первые 20 лет)
|12 лет
|подводные залежи, сельское хозяйство, таяние вечной мерзлоты
Исследователи опасаются, что выбросы метана из-под Антарктиды не учтены в существующих климатических моделях. Если объём этих утечек будет расти, человечество может столкнуться с эффектом ускорения глобального потепления, который пока не отражён в прогнозах.
"Метан — это настоящий неизвестный фактор. Он растёт в атмосфере, и мы не знаем почему", — подчеркнул профессор морской биологии Эндрю Тёрбер из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре.
Используют гидролокаторы для обнаружения пузырьков газа.
Отбирают пробы воды и донных осадков.
Измеряют концентрацию метана и растворённого кислорода.
Моделируют распространение газа и его превращение микробами.
Сравнивают данные с температурными аномалиями океана.
Ошибка: игнорирование локальных выбросов.
Последствие: недооценка темпов потепления.
Альтернатива: включение подводных источников метана в климатические модели.
Ошибка: отсрочка наблюдений.
Последствие: утрата возможности прогнозировать изменения.
Альтернатива: постоянный мониторинг океанического дна с помощью автономных станций.
Ошибка: считать утечки неопасными.
Последствие: внезапный выброс крупных объёмов метана.
Альтернатива: раннее выявление зон нестабильности.
До сих пор континент считался идеальной системой для изучения климата: стабильной, изолированной, предсказуемой. Но теперь под льдами происходит нечто иное — океан, словно живое существо, начинает "дышать" и изменять химический баланс планеты. Если процесс усилится, Антарктида может превратиться из холодного архива Земли в новый источник глобального потепления.
|Плюсы
|Минусы
|помогает уточнить климатические модели
|исследования требуют дорогостоящего оборудования
|раскрывает скрытые процессы океана
|сложность доступа к Антарктиде
|даёт шанс предупредить климатические риски
|риск загрязнения при бурении
|развивает международное сотрудничество
|ограниченное время экспедиций
Почему метан называют "невидимой угрозой"?
Он не имеет цвета и запаха, но способен резко усиливать эффект глобального потепления.
Почему утечки происходят именно сейчас?
Из-за повышения температуры воды и ослабления ледяного покрова, который раньше стабилизировал донные отложения.
Можно ли остановить процесс?
Нет, но можно замедлить его, снижая глобальные выбросы CO₂ и предотвращая дальнейшее нагревание океана.
Миф: Антарктида стабильна и не подвержена климатическим изменениям.
Правда: Сейчас регион нагревается быстрее, чем многие тропические зоны.
Миф: Метан — второстепенный газ.
Правда: Он удерживает в десятки раз больше тепла, чем CO₂.
Миф: Все подводные утечки видны на радарах.
Правда: Многие протекают "молчком", без пузырей на поверхности.
Подводные выбросы метана фиксируются с конца XX века. Первые исследования в Арктике и у побережья Норвегии показали, что рост температуры океана напрямую связан с разгерметизацией донных залежей. Антарктида долгое время оставалась исключением — до тех пор, пока в 2025 году международная экспедиция не подтвердила масштабные утечки в Море Росса.
