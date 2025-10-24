Под Антарктидой открылось дыхание планеты: океан выпускает газ, способный разогреть Землю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:36
Наука

Под толщей холодных вод вокруг Антарктиды скрывается процесс, который может изменить представление человечества о глобальном потеплении. Учёные зафиксировали десятки точек, где из морского дна поднимаются пузыри метана — газа, способного усиливать парниковый эффект в десятки раз сильнее углекислого.

Пузыри метана у берегов Антарктиды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пузыри метана у берегов Антарктиды

Феномен "тихой утечки"

Метан — один из самых мощных парниковых газов. В первые двадцать лет после попадания в атмосферу он удерживает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. Обычно запасы метана хранятся глубоко под морским дном, где он стабилен. Но когда температура океана растёт, подводные слои начинают прогреваться, и метан выходит наружу в виде пузырьков.

"То, что мы считали крайне редким, больше не выглядит исключением", — заявила морской учёный Сара Симбрук из Новой Зеландии.

До недавнего времени было известно лишь одно место утечки метана в антарктических водах. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, изменило представление учёных: обнаружено более 40 активных точек в Море Росса, на глубине от 5 до 240 метров.

Океан, который "дышит" теплом

Многие из найденных участков ранее считались стабильными. Их повторное исследование показало свежие следы утечек — значит, процесс начался недавно. Учёные связывают это с быстрым прогревом океана: температура воды у побережья Антарктиды растёт быстрее, чем предполагалось.

Подъём пузырьков сам по себе не столь опасен, но важно понять, сколько метана достигает атмосферы, а сколько перерабатывается микроорганизмами на морском дне. Эти бактерии поглощают часть газа, превращая его в менее вредные соединения. Однако, если объём выбросов растёт, микрофлора просто не успевает с ним справляться.

"Каждый раз, когда мы видим новую точку, энтузиазм быстро сменяется тревогой", — отметила Симбрук.

Сравнение: метан против CO₂

Газ Эффективность удержания тепла Срок активности в атмосфере Основной источник
Углекислый газ (CO₂) 1x сотни лет промышленность, транспорт
Метан (CH₄) 80x (в первые 20 лет) 12 лет подводные залежи, сельское хозяйство, таяние вечной мерзлоты

Потенциальный "фактор X" климата

Исследователи опасаются, что выбросы метана из-под Антарктиды не учтены в существующих климатических моделях. Если объём этих утечек будет расти, человечество может столкнуться с эффектом ускорения глобального потепления, который пока не отражён в прогнозах.

"Метан — это настоящий неизвестный фактор. Он растёт в атмосфере, и мы не знаем почему", — подчеркнул профессор морской биологии Эндрю Тёрбер из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре.

Как учёные исследуют подводные утечки

  1. Используют гидролокаторы для обнаружения пузырьков газа.

  2. Отбирают пробы воды и донных осадков.

  3. Измеряют концентрацию метана и растворённого кислорода.

  4. Моделируют распространение газа и его превращение микробами.

  5. Сравнивают данные с температурными аномалиями океана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование локальных выбросов.
    Последствие: недооценка темпов потепления.
    Альтернатива: включение подводных источников метана в климатические модели.

  • Ошибка: отсрочка наблюдений.
    Последствие: утрата возможности прогнозировать изменения.
    Альтернатива: постоянный мониторинг океанического дна с помощью автономных станций.

  • Ошибка: считать утечки неопасными.
    Последствие: внезапный выброс крупных объёмов метана.
    Альтернатива: раннее выявление зон нестабильности.

А что если...

До сих пор континент считался идеальной системой для изучения климата: стабильной, изолированной, предсказуемой. Но теперь под льдами происходит нечто иное — океан, словно живое существо, начинает "дышать" и изменять химический баланс планеты. Если процесс усилится, Антарктида может превратиться из холодного архива Земли в новый источник глобального потепления.

Плюсы и минусы изучения подводного метана

Плюсы Минусы
помогает уточнить климатические модели исследования требуют дорогостоящего оборудования
раскрывает скрытые процессы океана сложность доступа к Антарктиде
даёт шанс предупредить климатические риски риск загрязнения при бурении
развивает международное сотрудничество ограниченное время экспедиций

FAQ

Почему метан называют "невидимой угрозой"?
Он не имеет цвета и запаха, но способен резко усиливать эффект глобального потепления.

Почему утечки происходят именно сейчас?
Из-за повышения температуры воды и ослабления ледяного покрова, который раньше стабилизировал донные отложения.

Можно ли остановить процесс?
Нет, но можно замедлить его, снижая глобальные выбросы CO₂ и предотвращая дальнейшее нагревание океана.

Мифы и правда

Миф: Антарктида стабильна и не подвержена климатическим изменениям.
Правда: Сейчас регион нагревается быстрее, чем многие тропические зоны.

Миф: Метан — второстепенный газ.
Правда: Он удерживает в десятки раз больше тепла, чем CO₂.

Миф: Все подводные утечки видны на радарах.
Правда: Многие протекают "молчком", без пузырей на поверхности.

Три интересных факта

  1. Метан составляет около 16% всех парниковых газов в атмосфере.
  2. Его природные запасы под океаном превышают объём всех известных угольных и нефтяных месторождений.
  3. Даже небольшое повышение температуры воды может запустить массовые утечки.

Исторический контекст

Подводные выбросы метана фиксируются с конца XX века. Первые исследования в Арктике и у побережья Норвегии показали, что рост температуры океана напрямую связан с разгерметизацией донных залежей. Антарктида долгое время оставалась исключением — до тех пор, пока в 2025 году международная экспедиция не подтвердила масштабные утечки в Море Росса.

