Огненный след прошлого: находка зерна раскрыла тайны быта новгородских священников

Археологи исследовали скопления горелого зерна, найденные на месте церкви Бориса и Глеба в новгородском Детинце.
Как выяснилось, обугленные зёрна не просто следствие пожара — они стали уникальным свидетельством хозяйственной жизни при храмах Древнего Новгорода.
"На месте церкви Бориса и Глеба был обнаружен ровный слой горелого зерна толщиной от 4 до 14 см — площадью около 7,5 квадратных метров", — сообщили в Институте археологии РАН.
Никаких остатков сосудов или деревянных ящиков рядом не нашли, поэтому учёные предположили:
урожай хранился в деревянном притворе церкви, который был уничтожен пожаром. После обрушения здания зёрна осели ровным слоем, образовав характерное "пятно" в грунте.
По данным радиоуглеродного анализа, зёрна относятся к периоду между 1392 и 1422 годами.
Это совпадает с упомянутыми в летописях крупными пожарами 1471 и 1490 годов на Софийской стороне Новгорода.
Пожар, судя по всему, уничтожил не только храмовые постройки, но и продовольственные запасы, находившиеся при них.
Археоботанический анализ показал, что в составе находки:
Такой набор характерен для крестьянского хозяйства конца XV — начала XVI века, когда зерно использовалось не только для питания, но и для освящённых нужд при храмах: кормления братии, милостыни бедным и обеспечения свечного хозяйства.
Залежи зерна при церкви Бориса и Глеба не единственные.
Подобные скопления археологи ранее находили:
Это указывает на существование системы храмовых хранилищ.
Возможно, часть запасов предназначалась для общинных нужд или торговли — ведь многие новгородские храмы в тот период располагались в оживлённых торговых кварталах.
"Зерно могло попадать в слои земли при обмолоте или во время разбора деревянных амбаров после пожара. Такие находки — редкий источник информации о быте и экономике духовных центров средневекового Новгорода", — пояснили исследователи.
Формирование отдельного направления — археоботаники — позволило взглянуть на подобные находки по-новому.
Если раньше зёрна просто фиксировали как "остатки урожая", то теперь по ним можно определить:
По типу обугливания и концентрации зерна специалисты выяснили, что оно находилось в закрытом помещении, где огонь распространялся медленно, что и позволило зёрнам сохраниться.
Горелое зерно из новгородского кремля стало важным доказательством того, что при храмах существовали полноценные хозяйственные комплексы — с амбарами, кладовыми и производственными помещениями.
"Храмы были не только центрами духовной жизни, но и важной частью городской инфраструктуры, обеспечивавшей жителей продуктами и сырьём", — отмечают исследователи Института археологии РАН.
Эти открытия позволяют реконструировать не только религиозную, но и экономическую роль храмов в жизни средневекового Новгорода.
Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.