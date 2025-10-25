Огненный след прошлого: находка зерна раскрыла тайны быта новгородских священников

3:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи исследовали скопления горелого зерна, найденные на месте церкви Бориса и Глеба в новгородском Детинце.

Как выяснилось, обугленные зёрна не просто следствие пожара — они стали уникальным свидетельством хозяйственной жизни при храмах Древнего Новгорода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Археологи нашли слой горелого зерна XV века в Новгородском кремле

Зерно, пролежавшее шесть веков

"На месте церкви Бориса и Глеба был обнаружен ровный слой горелого зерна толщиной от 4 до 14 см — площадью около 7,5 квадратных метров", — сообщили в Институте археологии РАН.

Никаких остатков сосудов или деревянных ящиков рядом не нашли, поэтому учёные предположили:

урожай хранился в деревянном притворе церкви, который был уничтожен пожаром. После обрушения здания зёрна осели ровным слоем, образовав характерное "пятно" в грунте.

Возраст находки и следы пожара

По данным радиоуглеродного анализа, зёрна относятся к периоду между 1392 и 1422 годами.

Это совпадает с упомянутыми в летописях крупными пожарами 1471 и 1490 годов на Софийской стороне Новгорода.

Пожар, судя по всему, уничтожил не только храмовые постройки, но и продовольственные запасы, находившиеся при них.

Что именно хранили при церкви

Археоботанический анализ показал, что в составе находки:

преимущественно рожь (предположительно озимая, местного происхождения);

небольшие количества пшеницы, ячменя и овса;

следы конопли и льна;

редкая для Новгорода находка — семена бобов.

Такой набор характерен для крестьянского хозяйства конца XV — начала XVI века, когда зерно использовалось не только для питания, но и для освящённых нужд при храмах: кормления братии, милостыни бедным и обеспечения свечного хозяйства.

Новгородские храмы как центры хранения

Залежи зерна при церкви Бориса и Глеба не единственные.

Подобные скопления археологи ранее находили:

на Ярославовом дворище,

у церкви Прокопия,

возле Гридницы.

Это указывает на существование системы храмовых хранилищ.

Возможно, часть запасов предназначалась для общинных нужд или торговли — ведь многие новгородские храмы в тот период располагались в оживлённых торговых кварталах.

"Зерно могло попадать в слои земли при обмолоте или во время разбора деревянных амбаров после пожара. Такие находки — редкий источник информации о быте и экономике духовных центров средневекового Новгорода", — пояснили исследователи.

Что рассказали археоботаники

Формирование отдельного направления — археоботаники — позволило взглянуть на подобные находки по-новому.

Если раньше зёрна просто фиксировали как "остатки урожая", то теперь по ним можно определить:

сезон хранения и уборки,

место происхождения культур,

даже способ обмолота.

По типу обугливания и концентрации зерна специалисты выяснили, что оно находилось в закрытом помещении, где огонь распространялся медленно, что и позволило зёрнам сохраниться.

Значение находки

Горелое зерно из новгородского кремля стало важным доказательством того, что при храмах существовали полноценные хозяйственные комплексы — с амбарами, кладовыми и производственными помещениями.

"Храмы были не только центрами духовной жизни, но и важной частью городской инфраструктуры, обеспечивавшей жителей продуктами и сырьём", — отмечают исследователи Института археологии РАН.

Эти открытия позволяют реконструировать не только религиозную, но и экономическую роль храмов в жизни средневекового Новгорода.