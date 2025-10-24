Советская станция превратилась в берлогу: Арктика вернула себе власть над Колючином

На далёком острове Колючин, у берегов Чукотского моря, произошло удивительное возвращение природы. Заброшенная советская метеостанция, где когда-то кипела работа, теперь стала убежищем для белых медведей.

Медведи среди руин

Группа из примерно двадцати хищников чувствует себя на острове как дома. Они бродят по разрушенным зданиям, лежат на балконах и выглядывают из разбитых окон. Снятые с воздуха кадры выглядят одновременно завораживающе и тревожно: следы человека постепенно исчезают, а дикая природа возвращает себе утраченное пространство.

"Мы видим, как они отдыхают прямо в домах, словно в своих берлогах", — отметил российский путешественник и фотограф Вадим Махоров, снявший видео с дрона.

Колючин длиной всего 11 километров расположен в северо-восточной части России, в акватории Чукотского моря. Раньше здесь действовала советская метеостанция, но в 1990-х годах, после распада СССР, её закрыли.

Когда станция замолчала

В середине XX века на острове работали метеорологи, фиксировавшие данные о ветрах и течениях Арктики. После ухода специалистов здания начали разрушаться, а изолированное местоположение сделало место идеальным для животных. Постепенно сюда стали заходить белые медведи — сначала единично, а потом целыми семьями.

Новые хозяева Арктики

Белые медведи часто ищут прибрежные укрытия в ожидании ледостава. Из-за потепления климат становится мягче, лёд тает раньше, и им приходится проводить больше времени на суше. Заброшенные дома дают им защиту от ветра и место для отдыха.

"Такие наблюдения показывают, как быстро животные адаптируются к изменениям климата", — пояснил представитель арктической экспедиции.

Сравнение: тогда и сейчас

Период Состояние острова Основные обитатели Назначение 1960–1980-е действующая станция люди, собаки метеонаблюдения 1990-е заброшенные здания редкие звери бездействие 2020-е разрушенные постройки белые медведи естественный приют

Как сохранить баланс

Запретить туристические визиты в период зимовки медведей. Использовать камеры наблюдения вместо экспедиций для сбора данных. Создать охраняемую природную зону на острове. Обеспечить дистанционный мониторинг состояния зданий.

Эти шаги помогут сохранить естественную среду животных и снизить риск их контакта с человеком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытки восстановить станцию.

Последствие: стресс и агрессия животных.

Альтернатива: оставить территорию нетронутой, превратив её в наблюдательный полигон.

Ошибка: присутствие туристов и блогеров.

Последствие: нарушение покоя животных.

Альтернатива: онлайн-трансляции с дронов и камер без звука.

А что если...

Остров Колючин сегодня — словно зеркало происходящих климатических сдвигов. Когда-то здесь жили люди, изучавшие Арктику, а теперь её изучают медведи, не подозревая, что стали частью нового эксперимента природы. Возможно, именно здесь рождается модель будущего сосуществования — когда человек уступает место тем, кто был здесь задолго до него.

Плюсы и минусы природного возвращения

Плюсы Минусы восстановление природной экосистемы разрушение построек ускоряется увеличение популяции белых медведей риск голода при потеплении снижение антропогенного воздействия возможные конфликты при возвращении людей

FAQ

Где находится остров Колючин?

В Чукотском море, примерно в 14 км от материкового побережья России.

Почему медведи выбрали именно это место?

Здания дают укрытие, а окрестности богаты тюленями — основной добычей белых медведей.

Можно ли попасть на остров?

Нет. Территория труднодоступна и не имеет регулярного транспортного сообщения.

Почему станцию забросили?

После распада СССР финансирование арктических наблюдений сократилось, и персонал был эвакуирован.

Мифы и правда

Миф: белые медведи нападают на всё живое.

Правда: чаще всего они избегают человека, если не чувствуют угрозы или голода.

Миф: Колючин — необитаемый остров.

Правда: он необитаем людьми, но стал домом для десятков животных.

Миф: эти кадры постановочные.

Правда: видео снято с дрона и подтверждено независимыми источниками.

Три интересных факта

Белые медведи способны преодолевать до 100 км по воде в поисках пищи. Их мех не белый, а прозрачный — свет отражается от полых волосков. Арктические медведи занесены в Красную книгу как уязвимый вид.

Исторический контекст

Советские полярные станции, подобные Колючинской, когда-то были символом освоения Арктики. Здесь жили метеорологи, инженеры, связисты. После 1991 года многие объекты прекратили работу, и природа быстро вернула себе власть. Сейчас эти места становятся уникальными примерами того, как исчезновение человека открывает путь дикой жизни.