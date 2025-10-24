Советская станция превратилась в берлогу: Арктика вернула себе власть над Колючином

На далёком острове Колючин, у берегов Чукотского моря, произошло удивительное возвращение природы. Заброшенная советская метеостанция, где когда-то кипела работа, теперь стала убежищем для белых медведей.
Группа из примерно двадцати хищников чувствует себя на острове как дома. Они бродят по разрушенным зданиям, лежат на балконах и выглядывают из разбитых окон. Снятые с воздуха кадры выглядят одновременно завораживающе и тревожно: следы человека постепенно исчезают, а дикая природа возвращает себе утраченное пространство.
"Мы видим, как они отдыхают прямо в домах, словно в своих берлогах", — отметил российский путешественник и фотограф Вадим Махоров, снявший видео с дрона.
Колючин длиной всего 11 километров расположен в северо-восточной части России, в акватории Чукотского моря. Раньше здесь действовала советская метеостанция, но в 1990-х годах, после распада СССР, её закрыли.
В середине XX века на острове работали метеорологи, фиксировавшие данные о ветрах и течениях Арктики. После ухода специалистов здания начали разрушаться, а изолированное местоположение сделало место идеальным для животных. Постепенно сюда стали заходить белые медведи — сначала единично, а потом целыми семьями.
Белые медведи часто ищут прибрежные укрытия в ожидании ледостава. Из-за потепления климат становится мягче, лёд тает раньше, и им приходится проводить больше времени на суше. Заброшенные дома дают им защиту от ветра и место для отдыха.
"Такие наблюдения показывают, как быстро животные адаптируются к изменениям климата", — пояснил представитель арктической экспедиции.
|Период
|Состояние острова
|Основные обитатели
|Назначение
|1960–1980-е
|действующая станция
|люди, собаки
|метеонаблюдения
|1990-е
|заброшенные здания
|редкие звери
|бездействие
|2020-е
|разрушенные постройки
|белые медведи
|естественный приют
Запретить туристические визиты в период зимовки медведей.
Использовать камеры наблюдения вместо экспедиций для сбора данных.
Создать охраняемую природную зону на острове.
Обеспечить дистанционный мониторинг состояния зданий.
Эти шаги помогут сохранить естественную среду животных и снизить риск их контакта с человеком.
Ошибка: попытки восстановить станцию.
Последствие: стресс и агрессия животных.
Альтернатива: оставить территорию нетронутой, превратив её в наблюдательный полигон.
Ошибка: присутствие туристов и блогеров.
Последствие: нарушение покоя животных.
Альтернатива: онлайн-трансляции с дронов и камер без звука.
Остров Колючин сегодня — словно зеркало происходящих климатических сдвигов. Когда-то здесь жили люди, изучавшие Арктику, а теперь её изучают медведи, не подозревая, что стали частью нового эксперимента природы. Возможно, именно здесь рождается модель будущего сосуществования — когда человек уступает место тем, кто был здесь задолго до него.
|Плюсы
|Минусы
|восстановление природной экосистемы
|разрушение построек ускоряется
|увеличение популяции белых медведей
|риск голода при потеплении
|снижение антропогенного воздействия
|возможные конфликты при возвращении людей
Где находится остров Колючин?
В Чукотском море, примерно в 14 км от материкового побережья России.
Почему медведи выбрали именно это место?
Здания дают укрытие, а окрестности богаты тюленями — основной добычей белых медведей.
Можно ли попасть на остров?
Нет. Территория труднодоступна и не имеет регулярного транспортного сообщения.
Почему станцию забросили?
После распада СССР финансирование арктических наблюдений сократилось, и персонал был эвакуирован.
Миф: белые медведи нападают на всё живое.
Правда: чаще всего они избегают человека, если не чувствуют угрозы или голода.
Миф: Колючин — необитаемый остров.
Правда: он необитаем людьми, но стал домом для десятков животных.
Миф: эти кадры постановочные.
Правда: видео снято с дрона и подтверждено независимыми источниками.
Советские полярные станции, подобные Колючинской, когда-то были символом освоения Арктики. Здесь жили метеорологи, инженеры, связисты. После 1991 года многие объекты прекратили работу, и природа быстро вернула себе власть. Сейчас эти места становятся уникальными примерами того, как исчезновение человека открывает путь дикой жизни.
