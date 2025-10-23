Океан прорвал скалы и сотворил чудо: Красное море ожило — но что скрыто под его новыми волнами

Миллионы лет назад на месте современного Красного моря простиралась безжизненная солёная впадина. Сегодня его воды изобилуют кораллами и рыбой, но когда-то это море буквально исчезло — и лишь вмешательство Индийского океана вернуло его к жизни.
Примерно 6,2 миллиона лет назад Красное море полностью высохло. Исследователи связывают это событие с кризисом солёности Мессины — катастрофическим иссушением Средиземного моря, которое произошло примерно в то же время. Когда связь между этими водоёмами была нарушена, Красное море превратилось в гигантскую впадину, покрытую солью и гипсом.
"Красное море изменилось с связи с Средиземного моря в засушливую равнину. Сухой участок закончился, когда сильное наводнение прорвало вулканические хребты, открыло узкий Баб-эль-Мандебский пролив и восстановило соединение моря с океанами мира", — говорится в публикации SciTech Daily.
Согласно журналу Communications Earth & Environment, после высыхания море наполнилось снова, когда мощный поток воды из Индийского океана прорезал через вулканические породы 320-километровый канал. Так произошло окончательное разделение Красного моря и Средиземного и его соединение с мировым океаном.
Чтобы понять, как море могло исчезнуть, нужно заглянуть глубже — в тектонику плит. Миллионы лет назад Индийская плита столкнулась с Евразией, подняв Гималаи. В то же время Аравийская плита отделилась от Африки, образовав гигантский разлом, который заполнился водой — будущим Красным морем.
Сначала это была узкая долина, напоминающая текущее Мёртвое море. Примерно 23 миллиона лет назад она превратилась в широкую бухту, куда проникали воды Средиземного моря. Вдоль северного побережья появились коралловые рифы, что свидетельствует о бурной морской жизни.
Однако всё изменилось. Из-за испарения и плохой циркуляции воды уровень солёности резко вырос. С каждым тысячелетием море становилось всё солонее, пока его обитатели не погибли. Примерно от 15 до 6 миллионов лет назад здесь не осталось ни кораллов, ни рыбы — лишь толстые пласты соли и гипса. Море превратилось в мёртвое соляное озеро.
Катастрофа завершилась грандиозным природным событием. Тектонические сдвиги в районе современного Баб-эль-Мандебского пролива прорвали вулканические породы, и Индийский океан хлынул в безжизненную котловину. Воды стремительно заполнили высохшее море, восстановив циркуляцию и солевой баланс.
С этого момента Красное море снова стало морем — тёплым, солёным и полным жизни.
|Эпоха
|Состояние моря
|Основные процессы
|Биологическая активность
|30-23 млн лет назад
|образование долины
|разделение плит
|начало обитания морских видов
|15-6 млн лет назад
|испарение, засоление
|изоляция от океана
|вымирание
|6 млн лет назад
|прорыв Индийского океана
|затопление впадины
|возрождение рифов и жизни
Тектоническое растяжение Аравийской плиты открыло проход к Индийскому океану.
Наводнение прорвало вулканические породы в районе Баб-эль-Мандеба.
Воды океана заполнили высохшую котловину, восстановив экосистему.
С течением миллионов лет сформировались современные коралловые рифы.
Ошибка: нарушение водообмена с океаном.
Последствие: рост солёности, гибель организмов.
Альтернатива: естественное соединение с Индийским океаном восстановило баланс.
Ошибка: изоляция из-за тектонических поднятий.
Последствие: полное осушение моря.
Альтернатива: тектонический прорыв вернул воду и жизнь.
Современные геологи не исключают, что Красное море продолжает расширяться. Плиты по-прежнему расходятся, и через миллионы лет этот регион может стать новой океанической впадиной, соединённой напрямую с Индийским океаном. Это естественный цикл рождения морей — процесс, который когда-то уже спас Красное море от гибели.
|Плюсы
|Минусы
|создают новые экосистемы
|вызывают землетрясения
|восстанавливают водообмен
|могут уничтожать жизнь
|открывают путь для миграции видов
|изменяют береговую линию
|обогащают геологические данные
|усложняют климатические прогнозы
Когда Красное море высохло?
Около 6,2 миллиона лет назад в результате изоляции от Средиземного моря.
Как оно наполнилось снова?
После тектонического прорыва вода из Индийского океана затопила впадину.
Почему оно такое солёное?
Из-за сильного испарения и ограниченного водообмена уровень соли в нём выше, чем в большинстве морей.
Что делает его уникальным сегодня?
Тёплые воды, высокая солёность и богатейшие коралловые рифы, которые не встречаются больше нигде.
Миф: Красное море всегда было морем.
Правда: Миллионы лет назад оно полностью высохло и превратилось в соляную равнину.
Миф: Море неподвижно.
Правда: Оно растёт, так как тектонические плиты продолжают расходиться.
Миф: Красное море связано только с Африкой.
Правда: Оно разделяет два континента — Африку и Азию.
В древности Красное море было важным торговым путём между Африкой и Азией. Египтяне и вавилоняне называли его "морем тростника", а позже через него проходили караваны и суда, соединявшие цивилизации. Сегодня эти воды не только объект научных исследований, но и центр подводного туризма. Эволюция Красного моря — наглядное доказательство того, что даже самые устойчивые природные системы способны полностью измениться, а затем возродиться вновь.
