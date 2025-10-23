Египетская Зона 51: почему военные скрывают эту находку у пирамид

Наука

Менее чем в трёх милях от пирамид Гизы, где привычный туристический маршрут заканчивается, раскинулась огороженная военная территория.

Фото: ru.wikipedia.org by G.A. Reisner and C.S. Fisher: is licensed under free for commercial use Слоёная пирамида, северо-восточная сторона

На спутниковых снимках она выглядит как пустынный холм с едва заметными контурами древнего камня. Для археологов это — одно из самых загадочных мест Египта: Завьет-эль-Ариан, известный как "египетская Зона 51".

Сюда не пускают ни туристов, ни учёных. И всё, что мы знаем об этом месте, — фотографии итальянского археолога Алессандро Барсанти, сделанные более века назад.

Раскопки, которые прервала история

В 1900-х годах Барсанти заметил на песчаном плато провал. Начав раскопки, он обнаружил огромную Т-образную шахту, вырубленную прямо в известняковой скале. Её глубина — почти 30 метров, а стены выложены гранитными блоками длиной до пяти метров. Внизу, в центральной камере, археолог нашёл овальный гранитный чан с плотно пригнанной крышкой, внутри — следы неизвестного вещества.

Учёный описал находку как "самую странную структуру, когда-либо найденную в Египте". Но вскоре после публикации отчёта проект заморозили. Сначала — из-за нестабильности региона, затем — из-за военного контроля. С 1960-х годов объект полностью закрыт, и все исследования прекратились.

Тайна гранитной ванны

Размеры этого чана поражают — около трёх метров в длину, двух в ширину и полутора в глубину. Камера, где он находится, выложена идеально подогнанными плитами — типичным признаком храмового или царского строительства. Однако надземной пирамиды здесь нет.

Некоторые египтологи считают, что Завьет-эль-Ариан - это незаконченный проект пирамиды времён IV династии, возможно, связанный с царём Джедефрой, сыном Хеопса. На это указывает найденная поблизости фрагментированная посвятительная табличка.

Другие полагают, что сооружение было экспериментальной усыпальницей - площадкой для отработки технологий строительства, применённых позднее в Гизе.

"Ворота к звёздам"

Но не всех удовлетворяют традиционные объяснения. На стенах комплекса Барсанти обнаружил граффити — надписи чёрной и красной охрой. В одной из них встречалось слово "Себа" - древнеегипетское понятие, которое можно перевести и как "звезда", и как "врата".

Эта деталь вдохновила современных альтернативных исследователей. В подкасте Limitless историк-любитель Дерек Олсен назвал Завьет-эль-Ариан "возможными воротами к звёздам". Он сравнил структуру с Серапеумом в Саккаре — подземными галереями с гигантскими гранитными саркофагами. По его словам, гладкие стены и герметичный чан могли служить "камерами ритуального вознесения" — либо физического, либо духовного.

Учёные-египтологи, впрочем, настроены скептически. Они полагают, что надпись Себа-Ка могла означать просто имя строителя или жреца.

Военные и молчание

В 1960-х годах египетские вооружённые силы объявили плато стратегическим объектом. Что именно там размещено — база связи, арсенал или военный полигон — остаётся неизвестным. Попытки археологов получить доступ отклоняются "по соображениям безопасности".

Эта закрытость породила массу спекуляций: от "древней энергетической установки" до "хранилища внеземных артефактов". Однако пока не будут возобновлены научные раскопки, все версии останутся в области догадок.

Что говорит наука

Судя по строительным приёмам — массивным гранитным плитам и отсутствию облицовки — объект, вероятно, относится к переходному периоду между III и IV династиями (около 2600 года до н. э.). Тогда египетские мастера экспериментировали с формами усыпальниц — от ступенчатых пирамид до гипогей.

Геофизики, анализировавшие старые карты, полагают, что ямы могли служить фундаментом для пирамиды, так и не возведённой из-за смерти фараона или смены власти.

А сам загадочный чан мог быть сосудом для жертвоприношений или очищения, подобным тем, что использовались в ритуалах "открытия уст" — церемонии оживления статуи или мумии.

Между легендой и реальностью

В отсутствии прямого доступа Завьет-эль-Ариан остаётся экраном, на котором каждый видит своё. Для археологов — это недостроенная пирамида. Для мистиков — портал к другим мирам. Для египетских властей — зона, требующая охраны.

Но даже если под песком скрыта всего лишь застывшая стройка древности, она остаётся напоминанием о том, насколько мало мы знаем о начале египетской цивилизации — и как легко тайна превращается в миф.

FAQ

Где находится Завьет-эль-Ариан?

Примерно в 5 километрах к юго-западу от пирамид Гизы, между современными кварталами Гизы и Нагара.

Можно ли посетить это место?

Нет. С 1960-х годов территория контролируется египетскими военными и закрыта для гражданских.

Что находится внутри?

Т-образная шахта глубиной около 30 м, вырубленная в известняке и частично выложенная гранитом. В центральной камере — овальный гранитный чан с крышкой.

Есть ли доказательства, что это пирамида?

Часть археологов связывает объект с царём Джедефрой, что косвенно указывает на его пирамидальное предназначение. Но надземных структур не найдено.

Почему место называют "египетской Зоной 51"?

Из-за военной секретности и многочисленных гипотез — от экспериментальных сооружений до "инопланетных" теорий.