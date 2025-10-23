Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:37
Наука

Новое исследование приоткрыло завесу над самым загадочным миром планеты — глубоководными желобами, или зонами Хадала. Учёные обнаружили целые экосистемы существ, способных выживать в местах, где давление в тысячу раз выше, чем на поверхности, а солнечный свет не проникает вовсе.

Сумеречная зона океана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сумеречная зона океана

Где начинается "дно" океана

Глубоководные впадины, такие как Курило-Камчатский и Алеутский желоба в северо-западной части Тихого океана, считаются самыми малоизученными местами на Земле. Эти подводные каньоны простираются до глубины более 9400 метров, а самая глубокая точка планеты — Марианская впадина — достигает 11 000 метров. В ходе недавнего экспедиционного погружения с пилотируемым аппаратом исследователи зафиксировали колонии трубчатых червей и моллюсков, обитающих на глубинах, где прежде считалось возможным существование только микробов.

"Посмотрите, сколько их и насколько они разнообразны. Они живут там, куда у нас раньше не было доступа", — отметила глубоководный микробиолог Джули Хубер из Океанографического института Вудс-Хоул.

Жизнь без света

В этих бездушных глубинах нет фотосинтеза, и основным источником энергии становится углерод, оседающий из верхних слоёв океана. Микроорганизмы, обитающие в донных осадках, перерабатывают этот углерод, создавая химические соединения, просачивающиеся через трещины морского дна. Трубчатые черви и моллюски используют эти химические реакции для выживания: либо питаясь микробами, либо живя с ними в симбиозе. Такой тип экосистем называют хемосинтетическим, и он встречается в зонах гидротермальных источников и метановых просачиваний.

"Эти результаты ставят под сомнение существующие модели жизни в экстремальных условиях и круговорота углерода в океанских глубинах", — говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Почему это открытие важно

До сих пор считалось, что жизнь в зонах Хадала крайне ограничена из-за нехватки энергии и питательных веществ. Новые данные показывают, что глубоководные сообщества гораздо обширнее и сложнее, чем предполагалось. Это открытие расширяет представления о границах биосферы и даже помогает понять, где может существовать жизнь на других планетах — например, подо льдами Европы или Энцелада.

Место обнаружения Глубина Обнаруженные формы жизни Уникальная особенность
Курило-Камчатский желоб ~9400 м Трубчатые черви, моллюски, микробы Симбиоз с бактериями-хемосинтетиками
Алеутский желоб ~9200 м Полихеты, мягкотелые организмы Активные углеродные потоки
Марианская впадина до 11 000 м Амфиподы, нематоды, микроорганизмы Высокое давление и низкие температуры

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что на глубинах более 8000 метров жизнь невозможна.
Последствие: недооценка роли глубоководных экосистем в глобальном углеродном цикле.
Альтернатива: развивать исследования зон Хадала и учитывать их вклад в экосистему планеты.

Ошибка: полагать, что жизнь зависит только от солнечного света.
Последствие: ограниченные представления о механизмах выживания организмов.
Альтернатива: изучать хемосинтетические процессы — они доказывают, что жизнь может питаться химией, а не светом.

Ошибка: считать глубоководных обитателей редкими и изолированными.
Последствие: упускается глобальная взаимосвязанность океанических экосистем.
Альтернатива: рассматривать океан как единую биосферу, связанную потоками энергии и углерода.

FAQ

Почему жизнь возможна при таком давлении?
Организмы адаптировались на молекулярном уровне: их мембраны и белки устойчивы к экстремальному давлению и низким температурам.

Как учёные находят такие формы жизни?
С помощью глубоководных аппаратов и дистанционно управляемых дронов, оснащённых камерами и манипуляторами для отбора проб.

Можно ли эти организмы использовать в науке?
Да, их ферменты и биомолекулы применяются в биотехнологиях, медицине и разработке устойчивых материалов.

Есть ли жизнь глубже 11 000 метров?
Пока таких данных нет, но учёные предполагают, что микроскопическая жизнь может существовать даже ниже Марианской впадины, в зонах подкорных осадков.

Мифы и правда

Миф: на дне океана царит абсолютная тьма и пустота.
Правда: там обитают тысячи видов, многие из которых производят собственный свет — биолюминесценцию.

Миф: давление в глубинах мгновенно раздавит любое живое существо.
Правда: глубоководные виды имеют особые клеточные структуры, не содержащие воздушных полостей.

Миф: жизнь в зонах Хадала не связана с остальным океаном.
Правда: органика, оседающая с поверхности, питает эти экосистемы, а значит — они часть глобального цикла.

Три интересных факта

  1. На глубине 10 000 метров температура воды около 1-2 °C, но жизнь там активна круглый год.

  2. Многие глубоководные рыбы используют биолюминесценцию не только для охоты, но и для общения.

  3. Давление на дне Марианской впадины — около 1100 атмосфер, что эквивалентно весу 50

Исторический контекст

Исследование океанических глубин началось в конце XIX века с экспедиции Challenger (1872-1876). Тогда впервые был доказан факт существования жизни на больших глубинах. В 1960 году батискаф Trieste достиг дна Марианской впадины, а с начала XXI века началась новая эра — с использованием роботизированных аппаратов и спутниковых карт океанского дна. Сегодня международные экспедиции, включая проекты Японии, Китая, США и России, продолжают открывать новые виды организмов, живущих там, где раньше казалось невозможным даже существование бактерий.

Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
