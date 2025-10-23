Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выгораживать не буду: в чём певица Слава обвинила бывшего избранника Анатолия Данилицкого
Сочный, мягкий и удивительно простой: тот самый пирог с капустой, что любят все
24 тысячи лет без еды: животное, которое пережило ледниковый период на голодном пайке
Хайыракан — место, где земля и небо заключили мир: паломники говорят, что здесь меняется сердце
22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене

Полюса не блуждали, а танцевали по правилам: новая модель переворачивает представления о Земле

8:13
Наука

Учёные из Йельского университета и их коллеги из Марокко, Европы и США предложили новую модель магнитного поля Земли, которая раскрывает скрытую структуру за хаотичными колебаниями в эдиакарский период. Это открытие может изменить представления о том, как выглядели континенты и океаны около 565 миллионов лет назад — на заре сложной жизни.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Когда магнитное поле было "хаотичным"

На протяжении большей части геологической истории магнитное поле Земли меняло направление нечасто. Но около 565 миллионов лет назад оно вело себя непредсказуемо. Направления, зафиксированные в древних породах, выглядели беспорядочно, из-за чего геологи не могли определить расположение континентов.

"Мы предлагаем модель, которая выявляет структуру в изменчивости магнитного поля, а не считает её случайной", — пояснил профессор Йельского университета Дэвид Эванс.

Команда исследовала вулканические породы Марокко, сопоставляя их с точными уран-свинцовыми датировками. Это позволило проследить кратковременные всплески магнитной активности и выявить закономерность, ранее скрытую за хаосом.

Как вулканы помогли увидеть прошлое

Лавовые потоки фиксируют направление магнитного поля в момент застывания. Учёные измерили остаточную намагниченность каждого слоя и сравнили её с медленно формировавшимися красными осадками, где магнитный сигнал усреднялся за тысячелетия. Такой метод — магнитостратиграфия — помог соединить кратковременные вспышки с долговременными изменениями оси поля.

"Мы применили новый статистический подход, который показывает закономерность перемещения полюсов по планете", — отметил первый автор работы, аспирант Йельского университета Джеймс Пирс.

Результаты показали: магнитные колебания происходили не случайно, а по организованному "пути", связанному с внутренними процессами Земли.

Почему это важно для геологии

Учёные давно спорили, объясняют ли странные данные быстрые движения литосферных плит или смещения полюсов. Новая работа показывает, что причина — в самом магнитном поле, а не в тектонике. Это открытие позволяет точнее реконструировать древние материки и понять, как формировались океаны.

Период Особенности магнитного поля Последствия для Земли
Эдиакарский (≈565 млн лет назад) Слабое и неустойчивое поле, хаотичные колебания Трудности в реконструкции континентов
Ранний кембрий Усиление поля, начало кристаллизации внутреннего ядра Стабилизация оси и усиление защиты атмосферы
Современность Сильное поле, редкие инверсии Сохранение условий для жизни

Инструменты нового поколения

Для анализа команда использовала распределение Бингама — статистический метод, применяемый для оценки направлений на сфере. Это позволило объединить данные из вулканических и осадочных пород и увидеть "предпочтительный диапазон" блуждания магнитного поля. Такой подход помогает оценивать широту древних регионов и частично их долготу, что раньше было невозможно.

Почему магнитное прошлое важно

Магнитное поле Земли — это не просто щит от солнечного ветра. Оно напрямую влияет на климат, океанические течения и, в конечном счёте, на развитие жизни. Более точные карты континентов помогут понять:

  • где зародились первые экосистемы;
  • как распределялись кислород и углекислый газ в атмосфере;
  • почему Земля осталась обитаемой, когда её магнитный щит ослаб.

А что если…

Современные наблюдения показывают, что сила магнитного поля снижается на 5-7% за столетие. Учёные не исключают, что подобные ослабления могли происходить и раньше, но Земля успешно восстанавливалась. Изучение древних колебаний помогает понять, какие процессы в ядре стабилизируют геодинамо — и что нужно, чтобы планета оставалась защищённой.

Плюсы и минусы нового метода

Плюсы Минусы
Позволяет уточнить карты древних континентов Требует сложных статистических расчётов
Объединяет осадочные и вулканические данные Ограничен числом доступных пород
Помогает связать магнитные данные с тектоникой Пока применим только к отдельным регионам

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать хаотичные магнитные колебания следствием тектоники плит.
Последствие: неверные реконструкции древних континентов и искажённые модели климата.
Альтернатива: учитывать внутренние колебания геодинамо и статистические закономерности поля, как предлагает новая модель.

Ошибка: полагать, что магнитное поле Земли всегда было стабильным.
Последствие: недооценка влияния слабого поля на раннюю атмосферу и биосферу.
Альтернатива: анализировать периоды ослабления — именно они могли способствовать росту кислорода и появлению сложной жизни.

Ошибка: использовать современные координаты для описания древних пород.
Последствие: невозможность точно определить географию древних океанов.
Альтернатива: применять палеомагнитные методы с поправками на вращение и колебания земной оси.

FAQ

Зачем изучать древнее магнитное поле?
Оно помогает понять, как формировались континенты, климат и условия, при которых возникла жизнь. Магнитные данные — это «геологический GPS» прошлого.

Как магнитное поле фиксируется в породах?
Когда лава остывает, частицы железа в ней ориентируются по направлению поля. Этот сигнал застывает навсегда и хранит данные о положении магнитных полюсов.

Почему именно Марокко стало ключевым регионом исследования?
Горы Антиатлас содержат лавовые слои и осадочные породы, которые формировались в конце эдиакарского периода. Это один из немногих участков, где можно проследить непрерывную последовательность тех времён.

Мифы и правда

Миф: магнитное поле — это постоянный и неизменный щит Земли.
Правда: его сила и направление неоднократно менялись, включая полные инверсии полюсов.

Миф: слабое магнитное поле губительно для жизни.
Правда: наоборот, в периоды ослабления усиливались химические реакции в атмосфере, способствовавшие росту кислорода и появлению сложных организмов.

Миф: тектонические плиты и магнитное поле не связаны.
Правда: движение жидкого ядра, создающее поле, влияет на тепловой поток, а значит — и на тектоническую активность.

Три интересных факта

  1. Вулканические породы действуют как "магнитные камеры времени" — они навсегда сохраняют направление поля в момент застывания.

  2. Ослабление поля 565 млн лет назад совпало с "кислородным всплеском" — ростом уровня O₂, который подготовил путь жизни.

  3. Палеомагнитные карты помогают искать древние рудные залежи: железо и никель ориентировались по направлению древнего поля.

Исторический контекст

Изучение магнитного поля Земли началось в XIX веке, когда учёные заметили, что стрелка компаса ведёт себя непостоянно. В 1950-х открытие магнитных инверсий стало прорывом: тогда выяснилось, что полюса многократно менялись местами. Эти данные легли в основу теории тектоники плит. В XXI веке палеомагнитные исследования шагнули дальше: теперь геологи могут датировать события с точностью до тысяч лет. Новая работа из Марокко — важный шаг в понимании геодинамо Земли, той самой системы жидкого ядра, которая защищает атмосферу уже более четырёх миллиардов лет.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM
Авто
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Хайыракан — место, где земля и небо заключили мир: паломники говорят, что здесь меняется сердце
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского
Зима пришла, а холодильник не заметил: исправьте одну мелочь и счёт за свет упадёт
Джинсы, в которых хочется жить: зимой 2026 эти модели станут главным символом свободы
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.