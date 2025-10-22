Черепа, города и забытые ритуалы: кто и зачем создавал чаши смерти культуры Лянчжу

6:16 Your browser does not support the audio element. Наука

В маленькой долине недалеко от Ханчжоу, где пять тысяч лет назад шумели реки и строились первые города, археологи нашли тайник, способный вызвать мурашки даже у самых стойких исследователей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Археологи за работой

В нём лежали десятки человеческих костей — черепа, расщеплённые напополам, маски, вырезанные из костей, и странные чаши, сделанные из затылочных пластин.

Находка, описанная в журнале Scientific Reports, принадлежит к культуре Лянчжу, одной из самых загадочных неолитических цивилизаций Китая. Люди этой эпохи строили дамбы, владели бронзой и почитали нефрит, но в их захоронениях археологи наткнулись на нечто, что противоречит привычному образу древней культуры: человеческие останки, превращённые в предметы быта и ритуала.

Когда человек стал материалом

"Жители Лянчжу относились к человеческому телу как к инертному сырью", — объясняет биоархеолог Элизабет Бергер из Калифорнийского университета в Риверсайде, участвовавшая в анализе находок.

Свыше 50 костей имели следы обработки — сверления, шлифовки и разрезов, а некоторые явно предназначались для повторного использования. Среди них — чаши из черепов, аккуратно обрезанные по линии глазниц, и маски, в которых кости лица спиливались, создавая мрачные "скульптуры" с пустыми глазными впадинами.

На некоторых экземплярах исследователи заметили отверстия на затылке — возможно, для подвешивания или ношения в ритуалах. Но удивило археологов не это: рядом с "артефактами" лежали десятки незавершённых и брошенных заготовок, выброшенных в канал.

"Это говорит об отсутствии почтения к мёртвым, — отмечает ведущий автор работы Дзюнмэй Савада из Университета Ниигаты. — Здесь тело перестаёт быть священным и превращается в инструмент".

Город и смерть

Почему вдруг в цивилизации, известной как "восточный центр неолита", появилось такое отношение к человеческим останкам? Исследователи видят здесь следы социальной трансформации.

Около 3000 года до н. э. культура Лянчжу переживала бурный рост. Люди строили первые дамбы, создавали сложные оросительные системы и, возможно, первые города Китая. Появление урбанизма означало и появление "чужих" - тех, кто не был частью клана.

"Когда общины становятся большими, — объясняет Бергер, — исчезает родственная связь между всеми жителями. Сосед перестаёт быть родственником, и границы сакрального ослабевают. Это могло позволить людям обращаться с телами умерших как с материалом, а не с объектом почитания".

Иными словами, урбанизация изменила саму этику смерти.

Не жертвы, а "ремесло"

Важно, что никаких следов насилия на костях найдено не было. Все черепа принадлежали людям, умершим естественной смертью, а обработка проводилась уже после разложения тел. Это исключает жертвоприношения или каннибализм, но не делает открытие менее тревожным.

Исследователи предполагают, что эти модификации могли быть частью ритуалов памяти - например, попыткой сохранить облик умерших или использовать кости как обереги.

Однако множество незавершённых и выброшенных артефактов говорит о другом: возможно, эти предметы были экспериментом, который не получил ритуального закрепления.

"Период существования этой практики длился не более двух столетий, — отмечает Савада. — Это словно вспышка — странный культурный эпизод, который исчез так же внезапно, как появился".

Археология страха и восхищения

Современные археологи всё чаще сталкиваются с подобными феноменами. В Британии находят гребни для волос, сделанные из черепов, в Перу — погребения, где скелеты "перешиваются" заново, а в Японии эпохи Дзёмон черепа использовались как амулеты.

Но открытие в Лянчжу особенное — оно произошло на заре китайской цивилизации, в культуре, заложившей основы будущей империи. Это заставляет задуматься: возможно, почтение к предкам, столь характерное для Китая, родилось как ответ на эпоху, когда кости утратили святость.

Загадка, требующая новых методов

Исследование проводилось с применением радиоуглеродного анализа и трёхмерного моделирования костей, чтобы установить возраст и происхождение останков. Следующий шаг — генетический анализ ДНК, который поможет выяснить, принадлежали ли черепа людям из местного сообщества или чужакам.

Если окажется, что тела принадлежали "аутсайдерам", это усилит гипотезу о социальном дистанцировании и изменении отношения к смерти в ранних городах.

FAQ

Что такое культура Лянчжу?

Это неолитическая цивилизация, существовавшая на юго-востоке Китая примерно с 3300 по 2300 год до н. э. Её жители строили дамбы и храмы, изготавливали нефритовые украшения и развили ранние формы городской организации.

Были ли эти находки связаны с каннибализмом?

Нет. На костях нет следов насильственной смерти или обжига. Обработка производилась после естественного разложения тел.

Зачем делать чаши и маски из костей?

Учёные выдвигают две версии: либо это ритуальные предметы, символизирующие связь с умершими, либо утилитарные объекты — возможно, попытка переосмыслить "материал" тела в условиях новой городской культуры.

Почему ритуалы длились всего 200 лет?

Возможно, эксперимент с "пластикой смерти" оказался культурным тупиком. После разрушения поселений Лянчжу из-за наводнений эти практики исчезли навсегда.

Можно ли увидеть артефакты?

Да, часть находок выставлена в музее Лянчжу в Ханчжоу. Некоторые образцы сохраняются в хранилищах под контролем Института археологии Китая.