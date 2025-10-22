Древний вулкан проснулся: Тефтан поднимается над Ираном

На пустынном плато у границы Ирана и Пакистана возвышается Тефтан (или Тафтан) — покрытый снегом вулкан, о котором веками говорили как о спящем гиганте.

Фото: ru.wikipedia.org by NASA is licensed under free for commercial use вулкан Тефтан

Его вершина уходит в облака, а внизу, в безмолвии каменных долин, почти ничего не напоминает о возможной опасности. Почти — потому что в последние месяцы спутники зафиксировали странное явление: гора… растёт.

Возрождение после 700 000 лет

Между июлем 2023-го и маем 2024 года вулкан Тафтан поднялся примерно на 9 сантиметров. Для человеческого глаза это незаметно, но для вулканологов — тревожный сигнал. Такие деформации обычно означают, что под поверхностью накапливается газовое давление или поднимается магма.

Это открытие стало сенсацией: Тафтан считался потухшим вулканом, не извергавшимся более 700 тысяч лет. Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, впервые зафиксировало признаки активности под его массивом.

Что говорит наука

Команда под руководством вулканолога Пабло Гонсалеса и аспиранта Мохаммадхоссейна Мохаммаднии использовала спутниковые снимки и данные о деформации земной поверхности. Они заметили, что вершина Тафтана буквально "надувается", как медленно растущий пузырь.

Учёные исключили другие возможные причины — землетрясения, эрозию, осадки — и пришли к выводу, что процесс вызван глубинной активностью. Вероятнее всего, это связано с изменениями в гидротермальных системах под вулканом, где вода, нагреваясь от магмы, превращается в пар и расширяет породы.

Вулкан, который молчит слишком долго

Тафтан — гигант высотой 3939 метров. Его ледяная шапка видна за десятки километров, но внутренняя жизнь горы остаётся тайной: в этом удалённом районе нет постоянных станций GPS-мониторинга, и даже дороги сюда ведут не всегда.

Тем не менее местные жители уже ощущали запах сернистых газов, доносившихся из кратера, и сообщали о тонких дымовых струях в ясные дни. Для людей, живущих на этой границе между пустыней и горами, это стало напоминанием, что даже древние камни способны "дышать".

Опасность или пробуждение

Учёные подчёркивают: угрозы извержения пока нет. Подъём поверхности может быть временным, связанным с естественным давлением газа или с особыми изменениями подземной воды. Но сам факт движения — тревожный сигнал.

"В будущем накопившаяся энергия должна будет высвободиться — либо спокойно, либо бурно", — говорит Гонсалес.

По его словам, сейчас главная задача — установить наблюдение и не допустить, чтобы Тафтан застал регион врасплох.

Как Тафтан вписывается в карту вулканов

Вдоль границы Ирана и Пакистана проходит активный геологический разлом, где Аравийская плита медленно подползает под Евразийскую. Эта тектоническая "битва" создала целую цепь молодых гор и термальных источников.

Хотя большая часть вулканов региона давно молчит, их корни всё ещё соединены с горячим внутренним миром Земли. Если Тафтан действительно просыпается, это поможет учёным лучше понять вулканизм Ближнего Востока, о котором до сих пор известно крайне мало.

Что ждёт исследователей

Команда планирует объединить спутниковые наблюдения с анализом выбросов газа и тепловых изображений. Такие данные позволят определить, идёт ли подъём магмы к поверхности или речь идёт лишь о парогазовом расширении.

Для Ирана это может стать толчком к созданию национальной системы вулканического мониторинга, которая пока отсутствует.

FAQ

Может ли Тафтан извергнуться?

Пока нет признаков неминуемого извержения. Учёные фиксируют только деформации и газовые выбросы. Но если давление продолжит расти, риск может возрасти.

Почему вулкан считался потухшим?

Он не проявлял активности около 700 000 лет — слишком долго для обычного "спящего" вулкана. Новые данные показывают, что он, вероятно, всё это время сохранял остаточную теплоту и активность под поверхностью.

Как следят за такими вулканами?

С помощью спутников, которые измеряют высоту поверхности с миллиметровой точностью. Позже добавляют наземные станции, анализ газа и тепловые камеры.

Стоит ли жителям региона беспокоиться?

Учёные уверяют, что непосредственной опасности нет. Но Тафтан теперь включён в список объектов повышенного внимания — за ним будут следить непрерывно.