Они пришли из разных эпох и умерли в одном месте: загадка гималайского кладбища под открытым небом

Высоко в Гималаях, среди снежных вершин и каменных осыпей, скрывается небольшое горное озеро с прозрачной ледяной водой. С первого взгляда оно ничем не отличается от сотен других высокогорных водоёмов — пока не заглянешь в глубину. На дне Роопкунда покоятся сотни человеческих скелетов. Кости, сохранившиеся в ледяной воде, лежат на камнях, словно напоминание о какой-то древней катастрофе.
Местные называют его "озером костей", а путешественники — озером скелетов. Учёные же до сих пор не могут дать однозначный ответ, кто эти люди и почему они нашли смерть на высоте более пяти тысяч метров.
История началась в 1942 году, когда индийский лесничий заметил в толще льда округлый предмет, похожий на череп. Когда лёд растаял, под водой оказалось целое кладбище. В разгар Второй мировой британские власти Индии предположили, что это тела шпионов или солдат, погибших при неудачной диверсии. Но оружия рядом не нашли — только кости, остатки одежды и бытовые предметы.
Позднейшие исследования показали: останки принадлежат примерно 800 людям, жившим около тысячи лет назад. Среди них — мужчины, женщины и подростки. Рядом с костями находили украшения, музыкальные инструменты и посуду, что говорило не о воинах, а о мирных путниках.
Среди жителей региона давно ходила история: когда-то царь из южных земель отправился в паломничество к священному источнику, взяв с собой супругу и музыкантов. Богиня Парвати сочла это святотатством — и обрушила на путешественников каменный град. Никто не выжил.
Долгое время легенду считали мифом, пока антропологи не нашли на черепах погибших следы от ударов тупыми предметами, схожие с повреждениями от падающих камней. Для горных вершин это редкость, но подобные стихийные бедствия в Гималаях действительно случаются.
В 1950-х к Роопкунду направилась первая научная экспедиция. Из-за снежных бурь исследователи не смогли провести раскопки. Только через несколько лет индийским археологам удалось добраться до озера. Результаты удивили: все погибшие были без оружия, в их вещах нашли украшения, ткани, глиняную посуду.
Это исключило версию о военном конфликте. Исследователи предположили, что люди могли быть паломниками или торговцами, заблудившимися в горах. Другие выдвинули идею эпидемии, но следов заболеваний на костях не обнаружено.
Всё изменилось в 2019 году, когда международная группа учёных расшифровала ДНК останков. Результаты оказались неожиданными.
Исследователи выделили три группы людей:
Местные жители Гималаев, погибшие примерно между 700 и 950 годами.
Люди со средиземноморскими корнями — предположительно с острова Крит или из южной Греции.
Небольшая группа с признаками происхождения из Восточной Азии.
При этом вторая группа — "средиземноморцы" — погибла значительно позже, в XVIII веке, то есть через тысячу лет после первых. Как представители Европы оказались в глухих индийских горах — остаётся загадкой.
|Версия
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Паломники, погибшие от града
|Следы ударов на черепах, отсутствие оружия
|Разные периоды гибели
|Торговцы, пересекавшие Гималаи
|Найдены предметы быта и ткани
|Нет записей о караванах в этом регионе
|Жертвы эпидемии
|Массовая гибель людей
|Отсутствие следов болезни
|Европейцы XVIII века
|Совпадение ДНК со Средиземноморьем
|Не найдено исторических свидетельств их пребывания
|Ритуальное захоронение
|Останки аккуратно лежат в одной зоне
|Нет признаков погребального обряда
Когда о Роопкунде стало известно за пределами Индии, сюда потянулись путешественники и альпинисты. Озеро стало пунктом на популярных трекинговых маршрутах. Каждый год сотни туристов поднимаются к водоёму, чтобы увидеть его своими глазами.
К сожалению, это привело к разрушению памятника. Кости вынимали из воды, перекладывали, увозили как сувениры. Археологи утверждают, что часть доказательств безвозвратно утеряна: нарушены слои, перемешаны останки разных эпох, утрачены следы ткани и дерева.
Сегодня Роопкунд охраняется государством, но даже ограниченный доступ не останавливает любителей мистики.
Группа с европейской генетикой остаётся главным вопросом для науки. В XVIII веке в Гималаях почти не было иностранцев — ни военных, ни торговых экспедиций.
Одно из предположений — потомки армянских купцов, которые могли погибнуть во время перехода через горы. Другая гипотеза говорит о путешественниках из южных морей, возможно, миссионерах или исследователях. Но ни писем, ни дневников, ни записей о таких экспедициях не найдено.
Существует и смелая версия: Роопкунд мог быть своеобразным "природным ловушкой". Вода, скрытая под снегом, весной превращается в зыбкое болото. Каждый, кто пытался перейти по замёрзшему озеру, мог провалиться под лёд. Так на дне оказались люди из разных эпох — их тела сохранялись из-за холода и минерального состава воды.
Другие считают, что место само по себе священно, и на протяжении веков сюда приходили паломники. Возможно, трагедия повторялась не раз — и каждая новая группа погибала там же, где когда-то погибли их предшественники.
Озеро находится на высоте 5029 метров, где даже летом температура редко поднимается выше нуля.
Вода настолько прозрачна, что кости видны даже с поверхности.
После таяния снега озеро приобретает изумрудный оттенок — за это его называют "зеркалом богов".
В 1942 году британская администрация Индии предполагала, что найденные останки принадлежат японским диверсантам времён Второй мировой.
Первое антропологическое исследование проведено в 1956 году Индийским археологическим обществом.
В 2019 году международный проект Oxford Genetic Study подтвердил: озеро хранит останки людей, разделённых по времени почти на тысячу лет.
