Они пришли из разных эпох и умерли в одном месте: загадка гималайского кладбища под открытым небом

Наука

Высоко в Гималаях, среди снежных вершин и каменных осыпей, скрывается небольшое горное озеро с прозрачной ледяной водой. С первого взгляда оно ничем не отличается от сотен других высокогорных водоёмов — пока не заглянешь в глубину. На дне Роопкунда покоятся сотни человеческих скелетов. Кости, сохранившиеся в ледяной воде, лежат на камнях, словно напоминание о какой-то древней катастрофе.

Озеро
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Озеро

Местные называют его "озером костей", а путешественники — озером скелетов. Учёные же до сих пор не могут дать однозначный ответ, кто эти люди и почему они нашли смерть на высоте более пяти тысяч метров.

Находка, в которую сначала не поверили

История началась в 1942 году, когда индийский лесничий заметил в толще льда округлый предмет, похожий на череп. Когда лёд растаял, под водой оказалось целое кладбище. В разгар Второй мировой британские власти Индии предположили, что это тела шпионов или солдат, погибших при неудачной диверсии. Но оружия рядом не нашли — только кости, остатки одежды и бытовые предметы.

Позднейшие исследования показали: останки принадлежат примерно 800 людям, жившим около тысячи лет назад. Среди них — мужчины, женщины и подростки. Рядом с костями находили украшения, музыкальные инструменты и посуду, что говорило не о воинах, а о мирных путниках.

Легенда о царе и проклятии

Среди жителей региона давно ходила история: когда-то царь из южных земель отправился в паломничество к священному источнику, взяв с собой супругу и музыкантов. Богиня Парвати сочла это святотатством — и обрушила на путешественников каменный град. Никто не выжил.

Долгое время легенду считали мифом, пока антропологи не нашли на черепах погибших следы от ударов тупыми предметами, схожие с повреждениями от падающих камней. Для горных вершин это редкость, но подобные стихийные бедствия в Гималаях действительно случаются.

Когда факты рушат легенды

В 1950-х к Роопкунду направилась первая научная экспедиция. Из-за снежных бурь исследователи не смогли провести раскопки. Только через несколько лет индийским археологам удалось добраться до озера. Результаты удивили: все погибшие были без оружия, в их вещах нашли украшения, ткани, глиняную посуду.

Это исключило версию о военном конфликте. Исследователи предположили, что люди могли быть паломниками или торговцами, заблудившимися в горах. Другие выдвинули идею эпидемии, но следов заболеваний на костях не обнаружено.

Генетики против истории

Всё изменилось в 2019 году, когда международная группа учёных расшифровала ДНК останков. Результаты оказались неожиданными.

Исследователи выделили три группы людей:

  1. Местные жители Гималаев, погибшие примерно между 700 и 950 годами.

  2. Люди со средиземноморскими корнями — предположительно с острова Крит или из южной Греции.

  3. Небольшая группа с признаками происхождения из Восточной Азии.

При этом вторая группа — "средиземноморцы" — погибла значительно позже, в XVIII веке, то есть через тысячу лет после первых. Как представители Европы оказались в глухих индийских горах — остаётся загадкой.

Версии происхождения

Версия Аргументы "за" Аргументы "против"
Паломники, погибшие от града Следы ударов на черепах, отсутствие оружия Разные периоды гибели
Торговцы, пересекавшие Гималаи Найдены предметы быта и ткани Нет записей о караванах в этом регионе
Жертвы эпидемии Массовая гибель людей Отсутствие следов болезни
Европейцы XVIII века Совпадение ДНК со Средиземноморьем Не найдено исторических свидетельств их пребывания
Ритуальное захоронение Останки аккуратно лежат в одной зоне Нет признаков погребального обряда

Туризм и утраченные улики

Когда о Роопкунде стало известно за пределами Индии, сюда потянулись путешественники и альпинисты. Озеро стало пунктом на популярных трекинговых маршрутах. Каждый год сотни туристов поднимаются к водоёму, чтобы увидеть его своими глазами.

К сожалению, это привело к разрушению памятника. Кости вынимали из воды, перекладывали, увозили как сувениры. Археологи утверждают, что часть доказательств безвозвратно утеряна: нарушены слои, перемешаны останки разных эпох, утрачены следы ткани и дерева.

Сегодня Роопкунд охраняется государством, но даже ограниченный доступ не останавливает любителей мистики.

Средиземноморская тайна

Группа с европейской генетикой остаётся главным вопросом для науки. В XVIII веке в Гималаях почти не было иностранцев — ни военных, ни торговых экспедиций.

Одно из предположений — потомки армянских купцов, которые могли погибнуть во время перехода через горы. Другая гипотеза говорит о путешественниках из южных морей, возможно, миссионерах или исследователях. Но ни писем, ни дневников, ни записей о таких экспедициях не найдено.

А что если…

Существует и смелая версия: Роопкунд мог быть своеобразным "природным ловушкой". Вода, скрытая под снегом, весной превращается в зыбкое болото. Каждый, кто пытался перейти по замёрзшему озеру, мог провалиться под лёд. Так на дне оказались люди из разных эпох — их тела сохранялись из-за холода и минерального состава воды.

Другие считают, что место само по себе священно, и на протяжении веков сюда приходили паломники. Возможно, трагедия повторялась не раз — и каждая новая группа погибала там же, где когда-то погибли их предшественники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Бесконтрольный туризм. → Потеря археологических данных. → Установление охраны и ограничение доступа.
  • Попытка приписать находку одной эпохе. → Ошибочные выводы. → Признание многослойности захоронений.
  • Нарушение культурного контекста. → Утрата легенд и устных преданий. → Сохранение фольклора как части исследования.

Три интересных факта

  1. Озеро находится на высоте 5029 метров, где даже летом температура редко поднимается выше нуля.

  2. Вода настолько прозрачна, что кости видны даже с поверхности.

  3. После таяния снега озеро приобретает изумрудный оттенок — за это его называют "зеркалом богов".

Исторический контекст

  1. В 1942 году британская администрация Индии предполагала, что найденные останки принадлежат японским диверсантам времён Второй мировой.

  2. Первое антропологическое исследование проведено в 1956 году Индийским археологическим обществом.

  3. В 2019 году международный проект Oxford Genetic Study подтвердил: озеро хранит останки людей, разделённых по времени почти на тысячу лет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
