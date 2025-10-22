ИИ выходит из чата — прямо в браузер: что это значит для будущего интернета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Новый браузер от ChatGPT может стать частью общего тренда развития технологий, в котором границы между поисковыми системами и ИИ-продуктами постепенно стираются. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

По словам эксперта, компании, которые изначально занимались искусственным интеллектом и созданием чат-ботов, закономерно выходят на рынок браузеров со своими встроенными движками. Одновременно классические поисковые системы внедряют ИИ в свои сервисы, поэтому такие продукты будут востребованы у широкой аудитории. Ульянов отметил, что искусственный интеллект уже стал частью повседневной работы в интернете, и этот процесс продолжит развиваться.

"Сейчас практически в каждом популярном браузере и поисковике уже встроены элементы искусственного интеллекта. Пользователь часто даже не замечает, что первый ответ на его запрос формирует алгоритм. Насколько эти ответы точны и полезны — вопрос отдельный, но в целом направление очевидно: за этим будущее", — сказал Ульянов.

Он добавил, что запуск нового браузера не представляет большой технической сложности, поскольку компании могут использовать открытые движки и дополнять их своими модулями. По мнению эксперта, принципиальных отличий у браузера от ChatGPT от конкурентов нет, однако его появление способствует развитию рынка и усиливает конкуренцию.

"История браузеров показывает, что за последние двадцать лет расстановка сил менялась много раз. Одни игроки уходили, другие появлялись и занимали лидирующие позиции. Поэтому появление новых продуктов, особенно связанных с искусственным интеллектом, — это естественный этап эволюции, а не революция", — заключил Ульянов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
