Маск объявил приговор человечеству: вашу работу заберут роботы

Американский бизнесмен Илон Маск предсказал, что в ближайшие годы технологии полностью перестроят рынок труда: машины и алгоритмы возьмут на себя все рутинные задачи, сделав труд по найму чисто добровольным занятием.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

По его словам, люди смогут заниматься тем, что приносит радость, — например, самостоятельно культивировать урожай вместо походов в супермаркеты.

Такое видение возникло в ответ на размышления другого магната, Джейсона Калаканиса, который предположил, что гигант вроде Amazon скоро автоматизирует позиции для сотен тысяч сотрудников.

Эта тема перекликается с глобальными тревогами: глава ООН Антониу Гутерреш еще в июле 2024-го предупреждал о фундаментальных опасностях, которые несет развитие таких систем, и настаивал на срочном контроле со стороны властей, чтобы избежать необратимых последствий. Сам Маск ранее, в конце 2023-го, оценил, что к 2030-му подобные инновации обгонят коллективный ум всего человечества.