Маск объявил приговор человечеству: вашу работу заберут роботы

Американский бизнесмен Илон Маск предсказал, что в ближайшие годы технологии полностью перестроят рынок труда: машины и алгоритмы возьмут на себя все рутинные задачи, сделав труд по найму чисто добровольным занятием.
По его словам, люди смогут заниматься тем, что приносит радость, — например, самостоятельно культивировать урожай вместо походов в супермаркеты.
Такое видение возникло в ответ на размышления другого магната, Джейсона Калаканиса, который предположил, что гигант вроде Amazon скоро автоматизирует позиции для сотен тысяч сотрудников.
Эта тема перекликается с глобальными тревогами: глава ООН Антониу Гутерреш еще в июле 2024-го предупреждал о фундаментальных опасностях, которые несет развитие таких систем, и настаивал на срочном контроле со стороны властей, чтобы избежать необратимых последствий. Сам Маск ранее, в конце 2023-го, оценил, что к 2030-му подобные инновации обгонят коллективный ум всего человечества.
