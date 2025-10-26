Полюса в смятении: ослабление магнитного поля Земли может изменить карту планеты

Учёные Европейского космического агентства (ESA) сообщили о тревожной тенденции: магнитное поле Земли в районе Южной Атлантики продолжает ослабевать и расширяться. Согласно последним данным спутниковой миссии Swarm, с 2014 года площадь Южно-Атлантической аномалии выросла почти на 1% поверхности планеты, а минимальная напряжённость магнитного поля снизилась с 22 430 до 22 094 нанотесла. Это изменение может показаться незначительным, но для спутников и космических технологий оно имеет серьёзные последствия.
Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) — это область над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана, где магнитное поле Земли значительно слабее, чем в среднем по планете. Она была впервые зафиксирована в XIX веке, но за последние десятилетия учёные наблюдают её непрерывное расширение и смещение на запад.
Магнитное поле, защищающее Землю от солнечного ветра и космического излучения, в этой зоне "проседает" — его высота опускается с привычных 650 км до 200 км над поверхностью. В результате спутники, проходящие через этот район, сталкиваются с повышенным потоком заряженных частиц, что приводит к перебоям в работе электроники и деградации оборудования.
"Мы наблюдаем, как одна из зон обратного потока смещается на запад над Африкой, усиливая ослабление Южно-Атлантической аномалии", — отметил профессор геомагнетизма Технического университета Дании Крис Финлэй.
Данные миссии Swarm, запущенной ESA в 2013 году, показывают, что Земное магнитное поле не является стабильным — его структура динамична и зависит от процессов, происходящих в жидком железном ядре планеты.
В Канаде площадь области сильного магнитного поля сократилась на 0,65% поверхности Земли.
В Сибири, наоборот, зона повышенной напряжённости увеличилась до 0,42%.
Потоки магнитного поля смещаются, образуя области обратного направления, где силовые линии возвращаются обратно в недра Земли.
Именно это движение потоков — особенно под Африкой — считается главной причиной постепенного ослабления поля в Южной Атлантике.
Южно-Атлантическая аномалия представляет собой "тонкое место" в магнитной защите планеты. Через этот участок на низких орбитах проходят многие спутники — от навигационных и метеорологических аппаратов до Международной космической станции.
При пролёте над ЮАА они подвергаются повышенному воздействию солнечного излучения, что приводит к:
сбоям в электронике и системах связи;
ускоренному старению солнечных панелей;
увеличению ошибок в работе датчиков и памяти.
Некоторые космические агентства даже программируют временное отключение оборудования при пролёте через аномалию, чтобы избежать повреждений.
Учёные связывают изменения с движением жидких масс железа во внешнем ядре Земли, которые формируют магнитное поле. Эти процессы сложны и пока недостаточно изучены. Однако их последствия можно зафиксировать с помощью спутниковых наблюдений.
Существует гипотеза, что Южно-Атлантическая аномалия может быть предвестником глобального ослабления магнитного поля, которое в отдалённой перспективе может привести к смене магнитных полюсов. Подобные события уже происходили в истории Земли, но интервал между ними исчисляется десятками тысяч лет.
Для понимания динамики изменений миссия Swarm использует три спутника, измеряющих магнитные параметры на разных высотах. Эти данные позволяют создавать трёхмерные модели магнитного поля в реальном времени.
Исследователи из ESA и NASA применяют цифровое моделирование потоков в земном ядре, чтобы предсказать, как будет развиваться аномалия в ближайшие десятилетия. Предварительные расчёты показывают, что ослабление продолжится, хотя скорость изменений может варьироваться.
Ошибка: недооценивать влияние аномалии на спутники.
Последствие: повреждение электроники и потеря дорогостоящих аппаратов.
Альтернатива: корректировать орбиты и временно отключать чувствительное оборудование.
Ошибка: игнорировать локальные колебания поля.
Последствие: снижение точности навигационных систем.
Альтернатива: регулярное обновление магнитных моделей Земли.
Если тенденция сохранится, Южно-Атлантическая аномалия может вдвое расшириться в течение следующего столетия. Это создаст дополнительные риски не только для спутников, но и для авиации, связи и энергетики.
Учёные уверены: чтобы предотвратить технологические сбои, необходимо постоянное глобальное наблюдение за магнитным полем и развитие защитных систем на орбитальных аппаратах.
Плюсы: углубление знаний о внутреннем строении Земли и процессах в ядре.
Минусы: рост угрозы для космических миссий, нарушение работы приборов и связи.
Южно-Атлантическая аномалия — напоминание о том, что даже невидимые силы планеты способны влиять на технологии и жизнь людей. Она остаётся предметом пристального внимания учёных, ведь в её глубинах скрыты ответы на вопрос, насколько устойчив щит Земли перед лицом космоса.
