Полюса в смятении: ослабление магнитного поля Земли может изменить карту планеты

6:10
Наука

Учёные Европейского космического агентства (ESA) сообщили о тревожной тенденции: магнитное поле Земли в районе Южной Атлантики продолжает ослабевать и расширяться. Согласно последним данным спутниковой миссии Swarm, с 2014 года площадь Южно-Атлантической аномалии выросла почти на 1% поверхности планеты, а минимальная напряжённость магнитного поля снизилась с 22 430 до 22 094 нанотесла. Это изменение может показаться незначительным, но для спутников и космических технологий оно имеет серьёзные последствия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что такое Южно-Атлантическая аномалия

Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) — это область над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана, где магнитное поле Земли значительно слабее, чем в среднем по планете. Она была впервые зафиксирована в XIX веке, но за последние десятилетия учёные наблюдают её непрерывное расширение и смещение на запад.

Магнитное поле, защищающее Землю от солнечного ветра и космического излучения, в этой зоне "проседает" — его высота опускается с привычных 650 км до 200 км над поверхностью. В результате спутники, проходящие через этот район, сталкиваются с повышенным потоком заряженных частиц, что приводит к перебоям в работе электроники и деградации оборудования.

"Мы наблюдаем, как одна из зон обратного потока смещается на запад над Африкой, усиливая ослабление Южно-Атлантической аномалии", — отметил профессор геомагнетизма Технического университета Дании Крис Финлэй.

Как изменилась структура магнитного поля

Данные миссии Swarm, запущенной ESA в 2013 году, показывают, что Земное магнитное поле не является стабильным — его структура динамична и зависит от процессов, происходящих в жидком железном ядре планеты.

  • В Канаде площадь области сильного магнитного поля сократилась на 0,65% поверхности Земли.

  • В Сибири, наоборот, зона повышенной напряжённости увеличилась до 0,42%.

  • Потоки магнитного поля смещаются, образуя области обратного направления, где силовые линии возвращаются обратно в недра Земли.

Именно это движение потоков — особенно под Африкой — считается главной причиной постепенного ослабления поля в Южной Атлантике.

Почему аномалия опасна

Южно-Атлантическая аномалия представляет собой "тонкое место" в магнитной защите планеты. Через этот участок на низких орбитах проходят многие спутники — от навигационных и метеорологических аппаратов до Международной космической станции.

При пролёте над ЮАА они подвергаются повышенному воздействию солнечного излучения, что приводит к:

  • сбоям в электронике и системах связи;

  • ускоренному старению солнечных панелей;

  • увеличению ошибок в работе датчиков и памяти.

Некоторые космические агентства даже программируют временное отключение оборудования при пролёте через аномалию, чтобы избежать повреждений.

Возможные причины и прогнозы

Учёные связывают изменения с движением жидких масс железа во внешнем ядре Земли, которые формируют магнитное поле. Эти процессы сложны и пока недостаточно изучены. Однако их последствия можно зафиксировать с помощью спутниковых наблюдений.

Существует гипотеза, что Южно-Атлантическая аномалия может быть предвестником глобального ослабления магнитного поля, которое в отдалённой перспективе может привести к смене магнитных полюсов. Подобные события уже происходили в истории Земли, но интервал между ними исчисляется десятками тысяч лет.

Современные наблюдения и цифровое моделирование

Для понимания динамики изменений миссия Swarm использует три спутника, измеряющих магнитные параметры на разных высотах. Эти данные позволяют создавать трёхмерные модели магнитного поля в реальном времени.

Исследователи из ESA и NASA применяют цифровое моделирование потоков в земном ядре, чтобы предсказать, как будет развиваться аномалия в ближайшие десятилетия. Предварительные расчёты показывают, что ослабление продолжится, хотя скорость изменений может варьироваться.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: недооценивать влияние аномалии на спутники.
    Последствие: повреждение электроники и потеря дорогостоящих аппаратов.
    Альтернатива: корректировать орбиты и временно отключать чувствительное оборудование.

  • Ошибка: игнорировать локальные колебания поля.
    Последствие: снижение точности навигационных систем.
    Альтернатива: регулярное обновление магнитных моделей Земли.

А что если магнитное поле продолжит слабеть?

Если тенденция сохранится, Южно-Атлантическая аномалия может вдвое расшириться в течение следующего столетия. Это создаст дополнительные риски не только для спутников, но и для авиации, связи и энергетики.

Учёные уверены: чтобы предотвратить технологические сбои, необходимо постоянное глобальное наблюдение за магнитным полем и развитие защитных систем на орбитальных аппаратах.

Плюсы и минусы изменений

  • Плюсы: углубление знаний о внутреннем строении Земли и процессах в ядре.

  • Минусы: рост угрозы для космических миссий, нарушение работы приборов и связи.

Южно-Атлантическая аномалия — напоминание о том, что даже невидимые силы планеты способны влиять на технологии и жизнь людей. Она остаётся предметом пристального внимания учёных, ведь в её глубинах скрыты ответы на вопрос, насколько устойчив щит Земли перед лицом космоса.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
