История в бокале: пиво, спящее 3000 лет, стало самым удивительным открытием археологии

5:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда археология встречает пивоварение, рождается нечто удивительное. В тихом пригороде Солт-Лейк-Сити американец Дилан Макдоннелл сумел сделать то, о чём мечтают музеи и историки — вернуть к жизни вкус древнеегипетского напитка, возможно, сопровождавшего строителей пирамид. Его проект, начавшийся как домашний эксперимент во времена пандемии, превратился в настоящий научно-гастрономический прорыв.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) пиво в глиняном стакане и пирамида на фоне

От карантинной идеи к археологическому подвигу

Во время локдауна Макдоннелл наткнулся в сети на историю физика Симуса Блэкли, испекшего хлеб из дрожжей возрастом 4500 лет. Эта новость вдохновила его на ещё более амбициозную задачу — попробовать сварить пиво, каким его знали древние египтяне.

Начались годы кропотливых исследований, консультаций с археологами и микробиологами, поисков редких ингредиентов, упомянутых в папирусе Эберса - медицинском тексте, которому более 3500 лет. Из 75 упоминаний пива Макдоннелл выбрал восемь наиболее частых компонентов: финики, йеменский мёд, инжир, чёрный тмин, ягоды можжевельника, золотой изюм, рожковое дерево и немного ладана. Все ингредиенты пришлось искать по всему миру.

Дрожжи, пережившие три тысячелетия

Самой поразительной частью эксперимента стали дрожжи. Макдоннелл связался с немецко-израильской компанией Primer's Yeast, которая занимается восстановлением древних штаммов микроорганизмов. Ему прислали образец под кодом PTS900BCE, выделенный из сосуда, найденного в древнем городе Гат (современный Тель-эс-Сафи).

По оценкам специалистов, эти дрожжи использовались для пивоварения около 2800 лет назад. После регидратации спящие клетки "проснулись" и начали сбраживать сусло — точно так же, как во времена Рамзеса II.

"Это как оживить микроскопическое прошлое. В какой-то момент я понял: в моих руках живой организм, который видел пирамиды", — рассказал Макдоннелл.

Возрождение древней технологии

Макдоннелл выращивал египетский фиолетовый ячмень и пшеницу эммер — злаки, известные с бронзового века. Он солодил и коптил зерно вручную, создавая условия, максимально приближённые к древним. Пиво варилось без хмеля — ведь в Египте его не знали, — и бродило в керамических сосудах, похожих на найденные археологами.

Готовый напиток оказался неожиданно сложным. Макдоннелл описывает его как пиво с цветочно-фруктовым ароматом, нотами абрикоса, лёгкой кислинкой и медовым послевкусием. По вкусу оно напоминало гозе - немецкий кислый сорт пива.

Низкая карбонизация и присутствие ладана придают ему особый "сакральный" оттенок — словно этот напиток был частью древнего обряда.

Научная сенсация и личная победа

Макдоннелл не планирует коммерциализировать эксперимент. Использованный штамм дрожжей был уничтожен по условиям контракта с лабораторией. Из всей партии — 38 литров — у исследователя осталось лишь несколько бутылок.

Проект привлёк внимание историков и микробиологов, доказав, что живая археология может быть не только в музеях, но и в частных лабораториях энтузиастов.

Сравнение: древнее и современное пивоварение

Характеристика Пиво фараонов Современное пиво Основной ингредиент ячмень, пшеница эммер ячмень, хмель Дрожжи естественные, древние культивированные Аромат мёд, финики, инжир, ладан хмель, солод Вкус кислый, фруктовый, слегка солёный горький, газированный Цель пища и ритуал развлечение

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка : использовать современные дрожжи вместо исторических.

Последствие : потеря подлинности вкуса и аромата.

Альтернатива : применять восстановленные микроорганизмы из археологических находок.

Ошибка: игнорировать контекст древних технологий.

Последствие: искажение рецептуры.

Альтернатива: воспроизводить процесс с учётом климата и инструментов эпохи.

А что если археология станет "вкусной"?

Эксперимент Макдоннелла открывает новое направление — гастрономическую археологию, где прошлое можно не только увидеть, но и попробовать. Если технологии позволят безопасно восстанавливать древние микроорганизмы, человечество сможет воссоздать вина, сыры и хлеб, которыми питались цивилизации тысячелетия назад.

Плюсы и минусы возрождения древнего пива

Плюсы : сохранение исторической памяти, развитие науки, культурный обмен.

Минусы: биологические риски при работе со старыми микроорганизмами и сложность точной реконструкции вкуса.

Этот проект стал не просто домашним экспериментом, а актом воссоединения с прошлым. Пиво, сваренное в Миллкрике, позволило заглянуть в чашу, из которой, возможно, пили строители пирамид. И пусть его вкус не дожил до наших дней, благодаря энтузиастам XXI века он вновь напомнил, что история живёт не только в камне, но и в хлебе, дрожжах и ароматах древнего пива.