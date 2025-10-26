История в бокале: пиво, спящее 3000 лет, стало самым удивительным открытием археологии

Когда археология встречает пивоварение, рождается нечто удивительное. В тихом пригороде Солт-Лейк-Сити американец Дилан Макдоннелл сумел сделать то, о чём мечтают музеи и историки — вернуть к жизни вкус древнеегипетского напитка, возможно, сопровождавшего строителей пирамид. Его проект, начавшийся как домашний эксперимент во времена пандемии, превратился в настоящий научно-гастрономический прорыв.
Во время локдауна Макдоннелл наткнулся в сети на историю физика Симуса Блэкли, испекшего хлеб из дрожжей возрастом 4500 лет. Эта новость вдохновила его на ещё более амбициозную задачу — попробовать сварить пиво, каким его знали древние египтяне.
Начались годы кропотливых исследований, консультаций с археологами и микробиологами, поисков редких ингредиентов, упомянутых в папирусе Эберса - медицинском тексте, которому более 3500 лет. Из 75 упоминаний пива Макдоннелл выбрал восемь наиболее частых компонентов: финики, йеменский мёд, инжир, чёрный тмин, ягоды можжевельника, золотой изюм, рожковое дерево и немного ладана. Все ингредиенты пришлось искать по всему миру.
Самой поразительной частью эксперимента стали дрожжи. Макдоннелл связался с немецко-израильской компанией Primer's Yeast, которая занимается восстановлением древних штаммов микроорганизмов. Ему прислали образец под кодом PTS900BCE, выделенный из сосуда, найденного в древнем городе Гат (современный Тель-эс-Сафи).
По оценкам специалистов, эти дрожжи использовались для пивоварения около 2800 лет назад. После регидратации спящие клетки "проснулись" и начали сбраживать сусло — точно так же, как во времена Рамзеса II.
"Это как оживить микроскопическое прошлое. В какой-то момент я понял: в моих руках живой организм, который видел пирамиды", — рассказал Макдоннелл.
Макдоннелл выращивал египетский фиолетовый ячмень и пшеницу эммер — злаки, известные с бронзового века. Он солодил и коптил зерно вручную, создавая условия, максимально приближённые к древним. Пиво варилось без хмеля — ведь в Египте его не знали, — и бродило в керамических сосудах, похожих на найденные археологами.
Готовый напиток оказался неожиданно сложным. Макдоннелл описывает его как пиво с цветочно-фруктовым ароматом, нотами абрикоса, лёгкой кислинкой и медовым послевкусием. По вкусу оно напоминало гозе - немецкий кислый сорт пива.
Низкая карбонизация и присутствие ладана придают ему особый "сакральный" оттенок — словно этот напиток был частью древнего обряда.
Макдоннелл не планирует коммерциализировать эксперимент. Использованный штамм дрожжей был уничтожен по условиям контракта с лабораторией. Из всей партии — 38 литров — у исследователя осталось лишь несколько бутылок.
Проект привлёк внимание историков и микробиологов, доказав, что живая археология может быть не только в музеях, но и в частных лабораториях энтузиастов.
|Характеристика
|Пиво фараонов
|Современное пиво
|Основной ингредиент
|ячмень, пшеница эммер
|ячмень, хмель
|Дрожжи
|естественные, древние
|культивированные
|Аромат
|мёд, финики, инжир, ладан
|хмель, солод
|Вкус
|кислый, фруктовый, слегка солёный
|горький, газированный
|Цель
|пища и ритуал
|развлечение
Ошибка: использовать современные дрожжи вместо исторических.
Последствие: потеря подлинности вкуса и аромата.
Альтернатива: применять восстановленные микроорганизмы из археологических находок.
Ошибка: игнорировать контекст древних технологий.
Последствие: искажение рецептуры.
Альтернатива: воспроизводить процесс с учётом климата и инструментов эпохи.
Эксперимент Макдоннелла открывает новое направление — гастрономическую археологию, где прошлое можно не только увидеть, но и попробовать. Если технологии позволят безопасно восстанавливать древние микроорганизмы, человечество сможет воссоздать вина, сыры и хлеб, которыми питались цивилизации тысячелетия назад.
Плюсы: сохранение исторической памяти, развитие науки, культурный обмен.
Минусы: биологические риски при работе со старыми микроорганизмами и сложность точной реконструкции вкуса.
Этот проект стал не просто домашним экспериментом, а актом воссоединения с прошлым. Пиво, сваренное в Миллкрике, позволило заглянуть в чашу, из которой, возможно, пили строители пирамид. И пусть его вкус не дожил до наших дней, благодаря энтузиастам XXI века он вновь напомнил, что история живёт не только в камне, но и в хлебе, дрожжах и ароматах древнего пива.
