После более чем двух тысяч лет молчания одно из Семи чудес Древнего мира вновь оживает. Французско-египетская археологическая миссия объявила о сенсационном открытии: со дна Александрийской гавани поднят монументальный вход в легендарный Александрийский маяк — гранитные блоки, некоторые из которых весят до 80 тонн. Эти находки могут стать ключом к цифровой реконструкции башни, чьё пламя когда-то вело корабли по всему Средиземному морю.
Подводная операция, организованная совместно Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) и Центром этюдов Александринов (CEAlex), стала одним из крупнейших археологических проектов XXI века. Руководитель миссии, архитектор Изабель Волос, назвала этот день "возвращением маяка к жизни".
"Каждый извлечённый блок — это фрагмент не только архитектуры, но и памяти человечества", — отметила архитектор Изабель Волос.
С морского дна поднято 22 монументальных элемента - дверные перемычки, косяки, плиты и пороги, составлявшие торжественный вход в башню. Археологи также обнаружили редчайший объект — пилон египетского типа, построенный в эллинистическую эпоху. По предположениям, он мог служить символическими воротами, через которые начинался путь к вершине маяка.
Каждый из этих блоков будет сканирован и обработан с помощью технологии фотограмметрии высокого разрешения. Цель — создать "цифрового близнеца" маяка, виртуальную модель, которая позволит не только восстановить внешний вид сооружения, но и изучить детали его инженерной структуры.
Проект получил поддержку компании Dassault Systèmes, чьи инженеры применяют методы 3D-моделирования, обычно используемые в аэрокосмической промышленности. Археологи и инженеры вместе создают интерактивную модель, где любой сможет "пройтись" по коридорам маяка времён Птолемеев.
Александрийский маяк, построенный архитектором Состратом Книдским около 280 года до н. э. на острове Фарос, достигал высоты более 100 метров и считался самым высоким сооружением античного мира. Его пламя, отражённое бронзовыми зеркалами, было видно за десятки километров.
Но серия землетрясений в XIV веке разрушила башню. Камни маяка позднее использовались при строительстве крепости султана Кайтбая (1477 год), возведённой прямо на месте древнего сооружения.
Первые подводные исследования руин начались в 1960-х годах, но только в 1995 году французский археолог Жан-Ив Эмперер провёл систематическое изучение участка. Тогда было зарегистрировано более 3000 архитектурных фрагментов. Современная экспедиция "PHAROS" продолжает его дело, объединяя науку, историю и цифровые технологии.
Проект "PHAROS" объединяет археологов, историков искусства, архитекторов и инженеров. Их задача — не просто собрать фрагменты, а понять символику и конструкцию маяка, выяснить причины его обрушения и восстановить его культурное значение для эллинистического мира.
Благодаря междисциплинарному подходу команда изучает не только физические остатки, но и древние тексты, монеты и изображения, которые помогают воссоздать целостный облик сооружения.
Компания Gedeon Programmes документирует весь процесс — от подъёма блоков до цифрового моделирования. Фильм о раскопках выйдет на канале France Télévisions, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть рождение нового Чуда Света.
Нынешний проект показывает, как XXI век меняет подход к сохранению культурного наследия. Используя лазерное сканирование и 3D-визуализацию, археологи создают виртуальные музеи, где каждый артефакт можно изучить в мельчайших деталях.
Теперь, когда физические ограничения сняты, история становится доступной каждому — не через экспонаты под стеклом, а через погружение в цифровое прошлое.
Ошибка: игнорировать потенциал цифровых технологий в археологии.
Последствие: потеря точности и невозможность сохранить объекты для будущих поколений.
Альтернатива: использовать 3D-модели и фотограмметрию для документирования артефактов.
Ошибка: хранить найденные блоки без анализа контекста.
Последствие: утрата исторической взаимосвязи элементов.
Альтернатива: сопоставлять каждый фрагмент с архивными источниками и визуальными реконструкциями.
Пока официально проект ограничен цифровой реконструкцией, но успех подводной миссии уже вдохновил египетские власти рассмотреть идею частичного восстановления маяка на суше. Возможное открытие реконструированного комплекса в Александрии может стать символом возрождения культурного наследия страны и новой туристической эпохи.
Плюсы: сохранение данных, доступность для всех, безопасность артефактов.
Минусы: отсутствие "осязания истории", зависимость от технологий и финансирования.
Тем не менее, проект PHAROS показывает, что чудеса древнего мира можно вернуть — пусть и в виде света, пикселей и виртуальных пространств. Александрийский маяк вновь поднимается из глубин, чтобы напомнить человечеству о мощи науки, сотрудничества и памяти.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.