Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Наука

После более чем двух тысяч лет молчания одно из Семи чудес Древнего мира вновь оживает. Французско-египетская археологическая миссия объявила о сенсационном открытии: со дна Александрийской гавани поднят монументальный вход в легендарный Александрийский маяк — гранитные блоки, некоторые из которых весят до 80 тонн. Эти находки могут стать ключом к цифровой реконструкции башни, чьё пламя когда-то вело корабли по всему Средиземному морю.

маяк на скалах во время шторма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
маяк на скалах во время шторма

Возвращение колосса из глубин

Подводная операция, организованная совместно Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) и Центром этюдов Александринов (CEAlex), стала одним из крупнейших археологических проектов XXI века. Руководитель миссии, архитектор Изабель Волос, назвала этот день "возвращением маяка к жизни".

"Каждый извлечённый блок — это фрагмент не только архитектуры, но и памяти человечества", — отметила архитектор Изабель Волос.

С морского дна поднято 22 монументальных элемента - дверные перемычки, косяки, плиты и пороги, составлявшие торжественный вход в башню. Археологи также обнаружили редчайший объект — пилон египетского типа, построенный в эллинистическую эпоху. По предположениям, он мог служить символическими воротами, через которые начинался путь к вершине маяка.

Цифровое возрождение чудес света

Каждый из этих блоков будет сканирован и обработан с помощью технологии фотограмметрии высокого разрешения. Цель — создать "цифрового близнеца" маяка, виртуальную модель, которая позволит не только восстановить внешний вид сооружения, но и изучить детали его инженерной структуры.

Проект получил поддержку компании Dassault Systèmes, чьи инженеры применяют методы 3D-моделирования, обычно используемые в аэрокосмической промышленности. Археологи и инженеры вместе создают интерактивную модель, где любой сможет "пройтись" по коридорам маяка времён Птолемеев.

От разрушения к возрождению

Александрийский маяк, построенный архитектором Состратом Книдским около 280 года до н. э. на острове Фарос, достигал высоты более 100 метров и считался самым высоким сооружением античного мира. Его пламя, отражённое бронзовыми зеркалами, было видно за десятки километров.

Но серия землетрясений в XIV веке разрушила башню. Камни маяка позднее использовались при строительстве крепости султана Кайтбая (1477 год), возведённой прямо на месте древнего сооружения.

Первые подводные исследования руин начались в 1960-х годах, но только в 1995 году французский археолог Жан-Ив Эмперер провёл систематическое изучение участка. Тогда было зарегистрировано более 3000 архитектурных фрагментов. Современная экспедиция "PHAROS" продолжает его дело, объединяя науку, историю и цифровые технологии.

Наука, археология и технологии — вместе для истории

Проект "PHAROS" объединяет археологов, историков искусства, архитекторов и инженеров. Их задача — не просто собрать фрагменты, а понять символику и конструкцию маяка, выяснить причины его обрушения и восстановить его культурное значение для эллинистического мира.

Благодаря междисциплинарному подходу команда изучает не только физические остатки, но и древние тексты, монеты и изображения, которые помогают воссоздать целостный облик сооружения.

Компания Gedeon Programmes документирует весь процесс — от подъёма блоков до цифрового моделирования. Фильм о раскопках выйдет на канале France Télévisions, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть рождение нового Чуда Света.

Цифровая археология будущего

Нынешний проект показывает, как XXI век меняет подход к сохранению культурного наследия. Используя лазерное сканирование и 3D-визуализацию, археологи создают виртуальные музеи, где каждый артефакт можно изучить в мельчайших деталях.

Теперь, когда физические ограничения сняты, история становится доступной каждому — не через экспонаты под стеклом, а через погружение в цифровое прошлое.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: игнорировать потенциал цифровых технологий в археологии.
    Последствие: потеря точности и невозможность сохранить объекты для будущих поколений.
    Альтернатива: использовать 3D-модели и фотограмметрию для документирования артефактов.

  • Ошибка: хранить найденные блоки без анализа контекста.
    Последствие: утрата исторической взаимосвязи элементов.
    Альтернатива: сопоставлять каждый фрагмент с архивными источниками и визуальными реконструкциями.

А что если маяк возродят полностью?

Пока официально проект ограничен цифровой реконструкцией, но успех подводной миссии уже вдохновил египетские власти рассмотреть идею частичного восстановления маяка на суше. Возможное открытие реконструированного комплекса в Александрии может стать символом возрождения культурного наследия страны и новой туристической эпохи.

Плюсы и минусы цифрового восстановления

  • Плюсы: сохранение данных, доступность для всех, безопасность артефактов.

  • Минусы: отсутствие "осязания истории", зависимость от технологий и финансирования.

Тем не менее, проект PHAROS показывает, что чудеса древнего мира можно вернуть — пусть и в виде света, пикселей и виртуальных пространств. Александрийский маяк вновь поднимается из глубин, чтобы напомнить человечеству о мощи науки, сотрудничества и памяти.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
