Тысяча лет детства: археологи нашли древнерусские игрушки и рисунки малышей

В Старой Руссе археологи обнаружили целую коллекцию артефактов, которые когда-то принадлежали детям XI-XII веков. Среди находок — миниатюрный топорик, керамическая погремушка и камень с древним детским рисунком. Эти предметы проливают свет на мир детства в Древней Руси, о котором известно немного.
Главной находкой сезона стало миниатюрное лезвие топорика, помещающееся на ладони. Исследователи Новгородского государственного университета полагают, что это не украшение, а игрушка — уменьшенная копия настоящего оружия.
"Есть разные версии о назначении таких вещей. По одной из них, это подвески или амулеты", — пояснил директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.
Так же, он добавил, что есть находки, которые являются полными уменьшенными копиями боевых топоров, с обухом, топорищем и всеми характерными признаками. Возможно, это были игрушки для детей воинской элиты.
Такие миниатюрные топоры археологи находят в древнерусских городах довольно редко, но их присутствие говорит о том, что мальчиков с детства знакомили с символикой оружия и ролью защитника рода.
Не менее интересна другая находка — керамическое яйцо, покрытое зелёной глазурью. Внутри перекатывается маленький шарик, создающий звон при движении. Это — писанка-погремушка, редкий пример игрушки, дожившей до наших дней в целости.
Археологи предполагают, что такие предметы имели не только игровое, но и обережное значение: форма яйца символизировала жизнь и весеннее обновление, а звон отпугивал "злых духов".
"Как правило, археологи находят лишь фрагменты писанок, но эта сохранилась целиком — возможно, благодаря малому размеру и толстым стенкам", — добавил Сергей Торопов.
Третья находка — продолговатая речная галька с нацарапанным изображением человека. По стилистике рисунок напоминает знаменитые берестяные граффити мальчика Онфима XIII века, найденные в Новгороде.
Ученые полагают, что перед ними — пример раннего детского творчества. Такие рисунки помогают понять, как дети воспринимали окружающий мир и осваивали навыки письма и изображения.
|Находка
|Материал
|Век
|Предполагаемое назначение
|Миниатюрный топорик
|Металл
|XI-XII
|Игрушка, символ воинского статуса
|Писанка-погремушка
|Керамика
|XI-XII
|Игрушка-оберег
|Камень с рисунком
|Галька
|XI-XII
|Детское граффити
|Ошибка
|Последствия
|Альтернатива
|Механическая чистка металлических предметов
|Потеря следов обработки
|Использование мягких щёток и нейтральных растворов
|Игнор контекста слоя
|Неверная датировка
|Точная фиксация уровня и координат
|Интерпретация без аналогий
|Ошибочное определение функции
|Сравнение с известными находками XI-XIII вв.
Они показывают, как жили дети в раннесредневековом городе, и раскрывают бытовую сторону древнерусской культуры.
Чтобы с раннего возраста приучать мальчиков к роли защитника, что соответствовало традициям воинского воспитания.
После реставрации предметы планируется передать в музей Новгородского государственного университета.
Находки из Старой Руссы делают видимой ту часть истории, о которой редко пишут летописи — детство. Игрушечный топорик, керамическая писанка и камень с рисунком рассказывают о том, что дети XI века играли, учились и мечтали так же, как современные — только их "игрушки" сегодня становятся археологическими сенсациями.
