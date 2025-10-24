Тысяча лет детства: археологи нашли древнерусские игрушки и рисунки малышей

6:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В Старой Руссе археологи обнаружили целую коллекцию артефактов, которые когда-то принадлежали детям XI-XII веков. Среди находок — миниатюрный топорик, керамическая погремушка и камень с древним детским рисунком. Эти предметы проливают свет на мир детства в Древней Руси, о котором известно немного.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Находки из Старой Руссы — детские артефакты XI века

Маленький топор для маленького воина

Главной находкой сезона стало миниатюрное лезвие топорика, помещающееся на ладони. Исследователи Новгородского государственного университета полагают, что это не украшение, а игрушка — уменьшенная копия настоящего оружия.

"Есть разные версии о назначении таких вещей. По одной из них, это подвески или амулеты", — пояснил директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

Так же, он добавил, что есть находки, которые являются полными уменьшенными копиями боевых топоров, с обухом, топорищем и всеми характерными признаками. Возможно, это были игрушки для детей воинской элиты.

Такие миниатюрные топоры археологи находят в древнерусских городах довольно редко, но их присутствие говорит о том, что мальчиков с детства знакомили с символикой оружия и ролью защитника рода.

Керамическая писанка-погремушка — игрушка и амулет

Не менее интересна другая находка — керамическое яйцо, покрытое зелёной глазурью. Внутри перекатывается маленький шарик, создающий звон при движении. Это — писанка-погремушка, редкий пример игрушки, дожившей до наших дней в целости.

Археологи предполагают, что такие предметы имели не только игровое, но и обережное значение: форма яйца символизировала жизнь и весеннее обновление, а звон отпугивал "злых духов".

"Как правило, археологи находят лишь фрагменты писанок, но эта сохранилась целиком — возможно, благодаря малому размеру и толстым стенкам", — добавил Сергей Торопов.

Камень с рисунком — древний детский граффити

Третья находка — продолговатая речная галька с нацарапанным изображением человека. По стилистике рисунок напоминает знаменитые берестяные граффити мальчика Онфима XIII века, найденные в Новгороде.

Ученые полагают, что перед ними — пример раннего детского творчества. Такие рисунки помогают понять, как дети воспринимали окружающий мир и осваивали навыки письма и изображения.

Сравнение древнерусских детских находок

Находка Материал Век Предполагаемое назначение Миниатюрный топорик Металл XI-XII Игрушка, символ воинского статуса Писанка-погремушка Керамика XI-XII Игрушка-оберег Камень с рисунком Галька XI-XII Детское граффити

Советы шаг за шагом: как исследуют древние игрушки

Извлечение. Находки извлекаются вместе с грунтом, чтобы сохранить микроследы. Очистка. Поверхность очищают мягкими кистями и зубочистками без воды. Микросъёмка. С помощью микроскопов исследуют следы использования — отполированные края, потертости. Анализ контекста. Изучают слой, где предмет найден — жилой, хозяйственный или культурный. Сравнение с аналогами. Находки сопоставляют с артефактами из Новгорода, Смоленска и Пскова.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствия Альтернатива Механическая чистка металлических предметов Потеря следов обработки Использование мягких щёток и нейтральных растворов Игнор контекста слоя Неверная датировка Точная фиксация уровня и координат Интерпретация без аналогий Ошибочное определение функции Сравнение с известными находками XI-XIII вв.

Мифы и правда о древнерусских игрушках

Миф 1. У детей на Руси не было игрушек.

Правда. Археология регулярно находит керамические фигурки, погремушки и миниатюрное оружие.

Миф 2. Игрушки служили только забавой.

Правда. Многие имели символическое и обучающее значение, формируя социальные роли.

Миф 3. Все детские предметы были импортными.

Правда. Большинство изготавливалось местными мастерами из глины, дерева или кости.

3 исторических факта

Первые детские игрушки из кости и глины известны ещё по слоям X века в Новгороде. В домах знати дети часто получали уменьшенные копии взрослых предметов — от посуды до оружия. В Старой Руссе найдено более 2000 артефактов, связанных с повседневной жизнью XI-XII веков, включая предметы детского обихода.

Часто задаваемые вопросы

Почему находки из Старой Руссы важны?

Они показывают, как жили дети в раннесредневековом городе, и раскрывают бытовую сторону древнерусской культуры.

Зачем детям давали игрушечное оружие?

Чтобы с раннего возраста приучать мальчиков к роли защитника, что соответствовало традициям воинского воспитания.

Можно ли увидеть эти находки?

После реставрации предметы планируется передать в музей Новгородского государственного университета.

Находки из Старой Руссы делают видимой ту часть истории, о которой редко пишут летописи — детство. Игрушечный топорик, керамическая писанка и камень с рисунком рассказывают о том, что дети XI века играли, учились и мечтали так же, как современные — только их "игрушки" сегодня становятся археологическими сенсациями.