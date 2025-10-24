Молчаливые свидетели древности: в Адыгее нашли меотские таблички с неизвестными знаками

6:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи завершили раскопки древнего городища близ аула Тахтамукай в Адыгее и сообщили о редкой находке — глиняных табличках с непонятными знаками. Эти артефакты, связанные с меотской культурой, могут пролить свет на жизнь народов, населявших Северный Кавказ более двух тысяч лет назад.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Меотские глиняные таблички из Адыгеи

Городище, скрытое под слоями времени

Первые сведения о памятнике появились ещё в 1930-х, но полноценные исследования начались только сейчас. Раскопы охватили около четырёх гектаров, где удалось выявить остатки жилых и хозяйственных построек, ямы, погребения и следы культовых сооружений.

В ходе работ археологи обнаружили находки разных эпох — от новосвободненской стадии майкопской культуры IV тысячелетия до нашей эры до артефактов I-II веков н. э. Среди древнейших предметов — крупные сосуды, изготовленные ленточным способом, и керамические конусы, вероятно, использовавшиеся в обрядах.

"Раскопки на месте древнего городища дают нам редкую возможность проследить, как менялись культуры, обитавшие здесь на протяжении тысячелетий", — отметил глава региона Марат Кумпилов.

Сравнение древних культур региона

Культура Время существования Характерные черты Основные находки Майкопская IV-III тыс. до н. э. Развитая металлургия, ритуальная керамика Сосуды, конические артефакты Меотская IX в. до н. э. — II в. н. э. Развитие ремёсел, торговля, культовая символика Таблички с символами, бронзовые предметы Боспорская (влияние) V-I вв. до н. э. Греческое влияние, металлургия Украшения, светильники, посуда

Что представляют собой меотские таблички

Самой интригующей находкой стали глиняные таблички с нанесёнными знаками, которых учёные пока не могут расшифровать. По мнению археологов, это может быть форма ранней пиктографической записи или элемент культовых ритуалов.

Меоты, населявшие Кубанскую низменность, не оставили письменных источников, и археологи восстанавливают их историю по фрагментам керамики, орудиям труда и погребальным комплексам. Новые таблички могут дать ключ к пониманию символики этого загадочного народа.

Что известно о меотах

Меоты занимались земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей. В крупных поселениях процветали кузнечные мастерские, производившие оружие, конское снаряжение, украшения и утварь.

"Воссоздать историю древнего народа возможно только через такие находки — письменных источников от меотов не сохранилось", — пояснили исследователи Института археологии РАН.

Особое место в их материальной культуре занимала керамика: сосуды лепились вручную, часто украшались геометрическими орнаментами и обжигались в открытом огне.

Советы шаг за шагом: как сохраняют древнюю керамику

Консервация на месте. Таблички и сосуды фиксируют в грунте, оборачивая специальной тканью с защитным раствором. Извлечение блоком. Хрупкие предметы поднимают вместе с фрагментом земли. Очистка и сушка. В лаборатории археологи удаляют грунт под микроскопом. Реставрация. Повреждённые части укрепляют клеевыми составами, а недостающие детали моделируют гипсом. Исследование. Поверхности сканируют 3D-методом и фотографируют при разных спектрах освещения для выявления скрытых символов.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствия Альтернатива Быстрая очистка табличек Потеря микронадписей Снятие грунта под микроскопом Хранение во влажной среде Разрушение структуры глины Медленная сушка при контроле влажности Контакт с металлическими инструментами Царапины и сколы Использование деревянных шпателей и кистей

Мифы и правда о меотах

Миф 1. Меоты были примитивным племенем без письменности.

Правда. Символы на табличках и развитая металлургия говорят о сложной культуре.

Миф 2. Меоты исчезли бесследно.

Правда. Их традиции частично унаследовали позднейшие черкесские и адыгские народы.

Миф 3. Все находки уже изучены.

Правда. Многие артефакты из Тахтамукая ещё предстоит расшифровать и восстановить.

3 исторических факта

Первые упоминания о меотах встречаются у античных авторов — Геродота и Страбона. В VI-V веках до н. э. меоты торговали с греческими колониями Боспора и Крыма. После включения региона в состав Боспорского царства многие меоты стали союзниками скифов.

Часто задаваемые вопросы

Что делает находку в Тахтамукае уникальной?

Она сочетает артефакты нескольких эпох и включает редкие таблички с символами, не встречавшимися ранее на Северном Кавказе.

Как будут изучать знаки на табличках?

С помощью спектрального анализа и цифрового 3D-сканирования для выявления микронадписей и пигментов.

Где можно будет увидеть находки?

В Национальном музее Республики Адыгея после завершения реставрации.

Почему таблички называют "загадочными"?

Пока учёные не определили, являются ли знаки письмом, орнаментом или частью культовой системы.

Раскопки у Тахтамукая показали, что история Адыгеи уходит корнями в глубь тысячелетий. Глиняные таблички с меотскими символами, бронзовые сосуды и обрядовые сосуды становятся новыми источниками для изучения культур, чьи голоса почти стерты временем. Каждая находка возвращает утраченную страницу древней истории Кавказа и помогает связать её с современностью.