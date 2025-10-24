Молчаливые свидетели древности: в Адыгее нашли меотские таблички с неизвестными знаками

Археологи завершили раскопки древнего городища близ аула Тахтамукай в Адыгее и сообщили о редкой находке — глиняных табличках с непонятными знаками. Эти артефакты, связанные с меотской культурой, могут пролить свет на жизнь народов, населявших Северный Кавказ более двух тысяч лет назад.
Первые сведения о памятнике появились ещё в 1930-х, но полноценные исследования начались только сейчас. Раскопы охватили около четырёх гектаров, где удалось выявить остатки жилых и хозяйственных построек, ямы, погребения и следы культовых сооружений.
В ходе работ археологи обнаружили находки разных эпох — от новосвободненской стадии майкопской культуры IV тысячелетия до нашей эры до артефактов I-II веков н. э. Среди древнейших предметов — крупные сосуды, изготовленные ленточным способом, и керамические конусы, вероятно, использовавшиеся в обрядах.
"Раскопки на месте древнего городища дают нам редкую возможность проследить, как менялись культуры, обитавшие здесь на протяжении тысячелетий", — отметил глава региона Марат Кумпилов.
|Культура
|Время существования
|Характерные черты
|Основные находки
|Майкопская
|IV-III тыс. до н. э.
|Развитая металлургия, ритуальная керамика
|Сосуды, конические артефакты
|Меотская
|IX в. до н. э. — II в. н. э.
|Развитие ремёсел, торговля, культовая символика
|Таблички с символами, бронзовые предметы
|Боспорская (влияние)
|V-I вв. до н. э.
|Греческое влияние, металлургия
|Украшения, светильники, посуда
Самой интригующей находкой стали глиняные таблички с нанесёнными знаками, которых учёные пока не могут расшифровать. По мнению археологов, это может быть форма ранней пиктографической записи или элемент культовых ритуалов.
Меоты, населявшие Кубанскую низменность, не оставили письменных источников, и археологи восстанавливают их историю по фрагментам керамики, орудиям труда и погребальным комплексам. Новые таблички могут дать ключ к пониманию символики этого загадочного народа.
Меоты занимались земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей. В крупных поселениях процветали кузнечные мастерские, производившие оружие, конское снаряжение, украшения и утварь.
"Воссоздать историю древнего народа возможно только через такие находки — письменных источников от меотов не сохранилось", — пояснили исследователи Института археологии РАН.
Особое место в их материальной культуре занимала керамика: сосуды лепились вручную, часто украшались геометрическими орнаментами и обжигались в открытом огне.
|Ошибка
|Последствия
|Альтернатива
|Быстрая очистка табличек
|Потеря микронадписей
|Снятие грунта под микроскопом
|Хранение во влажной среде
|Разрушение структуры глины
|Медленная сушка при контроле влажности
|Контакт с металлическими инструментами
|Царапины и сколы
|Использование деревянных шпателей и кистей
Она сочетает артефакты нескольких эпох и включает редкие таблички с символами, не встречавшимися ранее на Северном Кавказе.
С помощью спектрального анализа и цифрового 3D-сканирования для выявления микронадписей и пигментов.
В Национальном музее Республики Адыгея после завершения реставрации.
Пока учёные не определили, являются ли знаки письмом, орнаментом или частью культовой системы.
Раскопки у Тахтамукая показали, что история Адыгеи уходит корнями в глубь тысячелетий. Глиняные таблички с меотскими символами, бронзовые сосуды и обрядовые сосуды становятся новыми источниками для изучения культур, чьи голоса почти стерты временем. Каждая находка возвращает утраченную страницу древней истории Кавказа и помогает связать её с современностью.
